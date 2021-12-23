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Yeğene cinsel istismar sanığına tahliye
Yeğene cinsel istismar sanığına tahliye
Mardin'de 17 yaşındaki yeğenine cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen ve tahliye edildikten sonra evinin önünde davul zurnayla karşılanan sanık beraat etti... 23.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-23T10:47+0300
2021-12-23T10:47+0300
türkiye
mardin
taciz
beraat
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Mardin'de yeğenine cinsel istismar suçlamasıyla yargılanan sanık hakkında beraat kararı verildi.Osman Ç. 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı' suçundan tutuksuz yargılanıyordu.Mardin 5. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki karar duruşmasında; oy birliğiyle 'delil yetersizliği' nedeniyle beraat kararı verildi.Mağdur avukatları karara tepki gösterdi. İtiraz için Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi'ne başvuruda bulunacaklarını açıkladı.Odada sperm örnekleri bulunduOlay iki yıl önce Mardin'in Kızıltepe ilçesinde yaşanmıştı. 17 yaşındaki Z.Ç.'nin, tatil için gittiği memleketinde amcasının cinsel istismarına uğradığı öne sürülüyordu.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 2 ay sonra gelen adli tıp raporunda, Osman Ç.'nin odasında sperm örnekleri ve mendilde de Z.Ç.'ye ait kan örnekleri tespit edildi.Bunun üzerine gözaltına alınan Osman Ç., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.Davul zurnalı karşılamaİddialar nedeniyle tutuklanan zanlı, 4 ay sonra ilk duruşmada adli kontrolle tahliye edildi. Sanığın evinin önünde davul zurnayla karşılanması tepkilere neden olmuştu.
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mardin, taciz, beraat

Yeğene cinsel istismar sanığına tahliye

10:47 23.12.2021
© AAMahkeme - dava - duruşma salonu
Mahkeme - dava - duruşma salonu - Sputnik Türkiye, 1920, 23.12.2021
© AA
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Mardin'de 17 yaşındaki yeğenine cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen ve tahliye edildikten sonra evinin önünde davul zurnayla karşılanan sanık beraat etti. İstismara uğradığı öne sürülen çocuğun ailesi karara itiraz edeceklerini söyledi.
Mardin'de yeğenine cinsel istismar suçlamasıyla yargılanan sanık hakkında beraat kararı verildi.

Osman Ç. 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı' suçundan tutuksuz yargılanıyordu.
Mardin 5. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki karar duruşmasında; oy birliğiyle 'delil yetersizliği' nedeniyle beraat kararı verildi.
Mağdur avukatları karara tepki gösterdi. İtiraz için Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi'ne başvuruda bulunacaklarını açıkladı.

Odada sperm örnekleri bulundu

Olay iki yıl önce Mardin'in Kızıltepe ilçesinde yaşanmıştı. 17 yaşındaki Z.Ç.'nin, tatil için gittiği memleketinde amcasının cinsel istismarına uğradığı öne sürülüyordu.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 2 ay sonra gelen adli tıp raporunda, Osman Ç.'nin odasında sperm örnekleri ve mendilde de Z.Ç.'ye ait kan örnekleri tespit edildi.
Bunun üzerine gözaltına alınan Osman Ç., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Davul zurnalı karşılama

İddialar nedeniyle tutuklanan zanlı, 4 ay sonra ilk duruşmada adli kontrolle tahliye edildi. Sanığın evinin önünde davul zurnayla karşılanması tepkilere neden olmuştu.
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