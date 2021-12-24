https://tr.sputniknews.com/20211224/ak-parti-binasi-onune-birakilan-supheli-paketten-bomba-cikti-1052077277.html

Fünye ile imha edilmişti: AK Parti binası önüne bırakılan şüpheli paketten bomba çıktı

Fünye ile imha edilmişti: AK Parti binası önüne bırakılan şüpheli paketten bomba çıktı

Zeytinburnu AK Parti ilçe binasının önüne bırakılan ve bomba uzmanlarınca imha edilen karton kolinin içindeki düzeneğin, zaman ayarlı ve parça tesirli bomba... 24.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-24T12:19+0300

2021-12-24T12:19+0300

2021-12-24T12:24+0300

bomba fünyesi

türkiye

ak parti

bomba

zeytinburnu

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Zeytinburnu AK Parti ilçe binasının önüne Salı günü gece saatlerinde bırakılan karton kutu, polisi alarma geçirdi. Kutuda kurulu bir düzenek fark eden özel kıyafet giyen bomba imha uzmanları paketi kontrollü şekilde uzaktan fünyeyle patlattı.Kontrollü patlatmanın ardından polis ekiplerince incelenen pakete ilişkin ayrıntılar ortaya çıktı. Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, imha edilen kutudaki düzeneğin parça tesirli, el yapımı ve zaman ayarlı patlayıcı olduğu belirlendi.Uzman ekiplerce İstanbul Kriminal Polis Laboratuvarı’nda detaylı şekilde incelenen patlayıcıyla bağlantılı olduğu sanılan ve kutuyu bina önüne bırakan 1 kişi tespit edildi. Söz konusu caddenin bulunduğu bölgedeki kameralar ayrıntılı olarak izleyen ekipler, şüphelinin eşkalini belirlendi.Olayın arkasındaki örgüt araştırılıyorBelirlenen eşkale uygun robot resmi çizilen ‘şüpheli’ her yerde aranırken, saldırı talimatını verenlerin kim ya da kimler olduğu güvenlik birimlerince çok yönlü olarak araştırılıyor. Öte yandan düzeneği kuran failin yakalanmasının ise an meselesi olduğu kaydedildi.

https://tr.sputniknews.com/20211221/zeytinburnu-ak-parti-ilce-baskanligi-onundeki-supheli-paket-funye-ile-patlatildi-1051978669.html

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bomba fünyesi, ak parti, bomba, zeytinburnu