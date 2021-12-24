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AK Partili Sözcüsü Çelik: Bir gecede tüm tezleri çöktü
AK Partili Sözcüsü Çelik: Bir gecede tüm tezleri çöktü
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun çiftçiye ücretsiz elektrik vaadi hakkında, "Siyasi rüşvet anlamına gelebilecek cümleler... 24.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-24T11:55+0300
2021-12-24T12:39+0300
politika
chp
kemal kılıçdaroğlu
ömer çelik
döviz
fiyat
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AK Parti Sözcüsü Çelik, partisinin Kızılcahamam'daki belediye başkanları zirvesi sonrası açıklamalar yaptı.Çelik, "Belediye başkanlarımız herkesle en derinlemesine iletişim içinde olan, şehirlere liderlik eden arkadaşlarımız. O şehrin kültürünün, kimliğinin gelişmesi için önemli işlere imza atıyorlar" ifadelerini kullandı.Çelik, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:"Sayın Cumhurbaşkanımızın verdiği mesajlardan, başı boş hayvanlarla ilgili bir mekanizma kurma talimatı çok önemlidir. Çeşitli saldırılarda çocuklar, savunmasız insanlar bir takım acı olaylar yaşadı. Sokak hayvanları için barınaklar kurulması için verilen talimatın örnek teşvik edebilecek. Belediye başkanlarımız bunu hayata geçirecektir.Yatay mimari konusu AK Parti belediyeciliğinde olmazsa olmaz bir durumdur. Daha insani, insanın doğayla iç içe olmasını sağlayacak uygulamaların başında yatay mimari geliyor.Sıfır atık konusunda, yeşil devrimden bahsediyoruz. Bu çerçevede sıfır atık taahhüdümüz hayata geçirilecek bir husus. Belediyelerimizin yaptığı ve yapacağı faaliyetler kapsamlı bir şekilde değerlendirilmiştir.Belediyelerimizin pandemide vatandaşlarımıza ulaşmak için çok kapsamlı yaklaşımları oldu. Parti genel merkezimizden baktığımızda Sayın Özhaseki ve arkadaşlarının kapsamlı çalışmalar yaptıklarını gördük. Belediyelerimiz bu sınavı Türkiye'de başarılı bir şekilde verilmesi için başarılı çalışmalar ortaya koydular.Seçimlere doğru giderken, seçimlerin zamanında yapılması konusundaki politikamızı vurgulayarak bu süreyi iyi değerlendirmelerini ifade ettik. Belediyelerimiz 24 saat vatandaşlarımızın hizmetinde."'Fahiş fiyatlara yönelik denetimler devam ediyor'Soru-cevap* (Kılıçdaroğlu'nun ücretsiz elektrik açıklaması) Hikaye Adana'da devam ediyor. Bu bir diziye dönüşmeye başladı. Seyircisi ne kadar bilmiyorum ama senaryosu ve oyunculuğu kötü bir dizi. Görev yetkisi olmayan bir açıklama. Siyasi açıdan siyasi rüşvet ile siyasi şantaj arasında salınan bir üslup. Demokratik bir siyasette hepimizin amiri vatandaştır. Siyasi rüşvet anlamına gelebilecek cümleler kurulması siyasetçiye yakışmaz.* (Döviz kuru) Doların geldiği noktanın bizi olumsuz noktalara geleceği yönündeki sözler Cumhurbaşkanımızın açıklaması sonrası çöktü. Dolarda düşüş yaşanmıştır. Vatandaşımızın mevduatlarını koruyacak güçlü bir manifesto ortaya konulmuştur. Burada entegre bir politika güçlü bir şekilde yürütülecek. Bir gecede tüm tezleri çökenlerin ertesi gün yeni tezlerle ortaya çıkmasını değerlendirmeye gerek bulmuyorum.Fahiş fiyatlara yönelik denetimler devam ediyor. Düzenlemeler yapıldı. Şu an itibariyle bu düşüşün gerçekleşmesi yönünde denetimler devam ediyor. Bu rakamlara gelinmişken doğrudan vatandaşa zarar veren bir alacakaranlık ortamı oluşturmaya çalışan fiyatlandırmayı kabul etmeyecek anlayışız.* (Kılıçdaroğlu'nun 7 maddelik ekonomi paketi) 7 maddeyi okudum, bazı somut düzenlemelerden bahsediyor. Burada iki konu var. Birisi, CHP geleneğinde görevdeki Cumhurbaşkanı'na talimat verme alışkanlığı vardı, bunun bir üst aşamaya geçtiğini görüyoruz. Sayın Kılıçdaroğlu seçilmemiş cumhurbaşkanına da talimat veriyor. En çok diktatörlük diyenler bunlar, tek adam rejimi diyenler bunlar ama daha olmayan bir cumhurbaşkanına ne yapacağı talimatını veriyor. Bu vesayet zihniyeti açısında kötü anlamda seviyedir.
https://tr.sputniknews.com/20211221/soylu-turkiye-cumhuriyeti-aleyhine-calisan-saklabanlar-var-alenen-casusluk-yapiyorlar-1051965411.html
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chp, kemal kılıçdaroğlu, ömer çelik, döviz, fiyat

AK Partili Sözcüsü Çelik: Bir gecede tüm tezleri çöktü

11:55 24.12.2021 (güncellendi: 12:39 24.12.2021)
© AA / Evrim AydınAK Parti Sözcüsü Ömer Çelik
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik - Sputnik Türkiye, 1920, 24.12.2021
© AA / Evrim Aydın
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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun çiftçiye ücretsiz elektrik vaadi hakkında, "Siyasi rüşvet anlamına gelebilecek cümleler kurulması siyasetçiye yakışmaz" dedi. Çelik ayrıca, yüksek fiyatlara ilişkin de "Şuandan itibaren düşüşün gerçekleşmesi için denetimler sürüyor" ifadelerini kullandı.
AK Parti Sözcüsü Çelik, partisinin Kızılcahamam'daki belediye başkanları zirvesi sonrası açıklamalar yaptı.
Çelik, "Belediye başkanlarımız herkesle en derinlemesine iletişim içinde olan, şehirlere liderlik eden arkadaşlarımız. O şehrin kültürünün, kimliğinin gelişmesi için önemli işlere imza atıyorlar" ifadelerini kullandı.
Çelik, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
"Sayın Cumhurbaşkanımızın verdiği mesajlardan, başı boş hayvanlarla ilgili bir mekanizma kurma talimatı çok önemlidir. Çeşitli saldırılarda çocuklar, savunmasız insanlar bir takım acı olaylar yaşadı. Sokak hayvanları için barınaklar kurulması için verilen talimatın örnek teşvik edebilecek. Belediye başkanlarımız bunu hayata geçirecektir.
Yatay mimari konusu AK Parti belediyeciliğinde olmazsa olmaz bir durumdur. Daha insani, insanın doğayla iç içe olmasını sağlayacak uygulamaların başında yatay mimari geliyor.
Sıfır atık konusunda, yeşil devrimden bahsediyoruz. Bu çerçevede sıfır atık taahhüdümüz hayata geçirilecek bir husus. Belediyelerimizin yaptığı ve yapacağı faaliyetler kapsamlı bir şekilde değerlendirilmiştir.
Belediyelerimizin pandemide vatandaşlarımıza ulaşmak için çok kapsamlı yaklaşımları oldu. Parti genel merkezimizden baktığımızda Sayın Özhaseki ve arkadaşlarının kapsamlı çalışmalar yaptıklarını gördük. Belediyelerimiz bu sınavı Türkiye'de başarılı bir şekilde verilmesi için başarılı çalışmalar ortaya koydular.
Seçimlere doğru giderken, seçimlerin zamanında yapılması konusundaki politikamızı vurgulayarak bu süreyi iyi değerlendirmelerini ifade ettik. Belediyelerimiz 24 saat vatandaşlarımızın hizmetinde."

'Fahiş fiyatlara yönelik denetimler devam ediyor'

Soru-cevap
* (Kılıçdaroğlu'nun ücretsiz elektrik açıklaması) Hikaye Adana'da devam ediyor. Bu bir diziye dönüşmeye başladı. Seyircisi ne kadar bilmiyorum ama senaryosu ve oyunculuğu kötü bir dizi. Görev yetkisi olmayan bir açıklama. Siyasi açıdan siyasi rüşvet ile siyasi şantaj arasında salınan bir üslup. Demokratik bir siyasette hepimizin amiri vatandaştır. Siyasi rüşvet anlamına gelebilecek cümleler kurulması siyasetçiye yakışmaz.
* (Döviz kuru) Doların geldiği noktanın bizi olumsuz noktalara geleceği yönündeki sözler Cumhurbaşkanımızın açıklaması sonrası çöktü. Dolarda düşüş yaşanmıştır. Vatandaşımızın mevduatlarını koruyacak güçlü bir manifesto ortaya konulmuştur. Burada entegre bir politika güçlü bir şekilde yürütülecek. Bir gecede tüm tezleri çökenlerin ertesi gün yeni tezlerle ortaya çıkmasını değerlendirmeye gerek bulmuyorum.
Fahiş fiyatlara yönelik denetimler devam ediyor. Düzenlemeler yapıldı. Şu an itibariyle bu düşüşün gerçekleşmesi yönünde denetimler devam ediyor. Bu rakamlara gelinmişken doğrudan vatandaşa zarar veren bir alacakaranlık ortamı oluşturmaya çalışan fiyatlandırmayı kabul etmeyecek anlayışız.
* (Kılıçdaroğlu'nun 7 maddelik ekonomi paketi) 7 maddeyi okudum, bazı somut düzenlemelerden bahsediyor. Burada iki konu var. Birisi, CHP geleneğinde görevdeki Cumhurbaşkanı'na talimat verme alışkanlığı vardı, bunun bir üst aşamaya geçtiğini görüyoruz. Sayın Kılıçdaroğlu seçilmemiş cumhurbaşkanına da talimat veriyor. En çok diktatörlük diyenler bunlar, tek adam rejimi diyenler bunlar ama daha olmayan bir cumhurbaşkanına ne yapacağı talimatını veriyor. Bu vesayet zihniyeti açısında kötü anlamda seviyedir.
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