Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar.
https://tr.sputniknews.com/20211224/ak-partili-ozkan-dusuk-faiz-ve-istikrarli-kur-politikasiyla-refahi-artirmaya-devam-edecegiz-1052093418.html
AK Partili Özkan: Düşük faiz ve istikrarlı kur politikasıyla refahı artırmaya devam edeceğiz
AK Partili Özkan: Düşük faiz ve istikrarlı kur politikasıyla refahı artırmaya devam edeceğiz
AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, Türkiye Ekonomi Modeli ile kur tehdidiyle paradan para kazanan anlayışın terk edildiğini belirterek "Yeni ekonomi... 24.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-24T19:21+0300
2021-12-24T19:21+0300
türkiye
ak parti
dolar
cahit özkan
akp
açıklama
döviz
model
ekonomi
dolar/tl
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104235/46/1042354662_1:0:1000:562_1920x0_80_0_0_30dc8463886234ad506be379eacc1922.jpg
Özkan, Denizli'deki Çamlık Ofis'te düzenlediği basın toplantısında son 20 yıllık süreçte ülkenin ekonomik kabiliyetlerini arttırmak, üretim, istihdam, ihracat ve refahın vatandaşlar arasında hakça dağıtılması üzerine pek çok reformlar gerçekleştirdiklerini söyledi.2022 yılında ortaya konulan ekonomik programın 2023 hedeflerini başarma istikametinde çok daha mesafe almalarına vesile olacağını anlatan Özkan, "Ülkemizin son 20 yılı kolay geçmedi. Ekonomimizi, milli irademizi ve demokrasimizi hedef alan saldırılar aslında vatandaşlarımızın, 85 milyonun ekonomik kaynaklarını hedef alıyordu. Biliyoruz ki darbeler, vesayetler ve milli iradeye karşı girişimlerin arka planında doğrudan ülkenin ekonomik kaynakları vardır." dedi.'Bütün dünya ülkeleri küçülme istikametinde giderken Türkiye olarak pozitif büyümeye ulaşmışız'Üreticinin, ihracatçının ve sanayicinin önündeki engelleri tamamen ortadan kaldırarak kalıcı yatırım ülkesi haline gelmek istediklerini dile getiren Özkan, şunları kaydetti:'Ülkemizin refahını arttırmaya devam edeceğiz'Özkan, kur tehdidiyle paradan para kazanan, faizle para kazanan ekonomi anlayışının terk edildiğini ifade ederek şöyle devam etti:
https://tr.sputniknews.com/20211224/kavcioglu-kur-cok-hizli-inerse-tcmb-doviz-alimina-baslayabilir-1052090661.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104235/46/1042354662_135:0:884:562_1920x0_80_0_0_57a431cbecd4a2ad5e8fc0133435df28.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ak parti, dolar, cahit özkan, akp, açıklama, döviz, model, ekonomi, dolar/tl, döviz kurları

AK Partili Özkan: Düşük faiz ve istikrarlı kur politikasıyla refahı artırmaya devam edeceğiz

19:21 24.12.2021
© AACahit Özkan
Cahit Özkan - Sputnik Türkiye, 1920, 24.12.2021
© AA
Abone ol
AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, Türkiye Ekonomi Modeli ile kur tehdidiyle paradan para kazanan anlayışın terk edildiğini belirterek "Yeni ekonomi programında düşük faiz ve istikrarlı kur politikasıyla Türkiye’nin ihracat avantajını kalıcı hale getirecek ve bu çerçevede ülkemizin refahını artırmaya devam edeceğiz" dedi.
Özkan, Denizli'deki Çamlık Ofis'te düzenlediği basın toplantısında son 20 yıllık süreçte ülkenin ekonomik kabiliyetlerini arttırmak, üretim, istihdam, ihracat ve refahın vatandaşlar arasında hakça dağıtılması üzerine pek çok reformlar gerçekleştirdiklerini söyledi.
2022 yılında ortaya konulan ekonomik programın 2023 hedeflerini başarma istikametinde çok daha mesafe almalarına vesile olacağını anlatan Özkan, "Ülkemizin son 20 yılı kolay geçmedi. Ekonomimizi, milli irademizi ve demokrasimizi hedef alan saldırılar aslında vatandaşlarımızın, 85 milyonun ekonomik kaynaklarını hedef alıyordu. Biliyoruz ki darbeler, vesayetler ve milli iradeye karşı girişimlerin arka planında doğrudan ülkenin ekonomik kaynakları vardır." dedi.

'Bütün dünya ülkeleri küçülme istikametinde giderken Türkiye olarak pozitif büyümeye ulaşmışız'

Üreticinin, ihracatçının ve sanayicinin önündeki engelleri tamamen ortadan kaldırarak kalıcı yatırım ülkesi haline gelmek istediklerini dile getiren Özkan, şunları kaydetti:
"Türkiye olarak salgın ortaya çıktığı andan itibaren güçlü sağlık altyapımız sayesinde vatandaşlarımızın sağlığını koruduk. 2020 yılı bütün dünya ekonomileri açısından büyük bir kayıp yıl olmasına rağmen Türkiye güçlü sağlık altyapısı sayesinde tam kapamaya gitmeden kontrollü üretimine devam etmiş ve 2020 yılını 1,8 büyüme oranıyla hamdolsun kapatabilmiş. Artık 2021 yılı bu anlamda Türkiye için çok farklı bir yıl olacak. Büyümeyi başarmışız. Bütün dünya ülkeleri küçülme istikametinde giderken Türkiye olarak pozitif büyümeye ulaşmışız."

'Ülkemizin refahını arttırmaya devam edeceğiz'

Özkan, kur tehdidiyle paradan para kazanan, faizle para kazanan ekonomi anlayışının terk edildiğini ifade ederek şöyle devam etti:

"İş dünyasının önünü görebildiği, yabancı yatırımcıların bizi tercih ettiği, üretim, istihdam ve ihracat avantajı sonuna kadar kullanılarak Çin’in son 20 yıllık süreçte yakaladığı hızlı büyüme trendine Türkiye olarak girebilecek miyiz ? Bütün tartışma bu. Bu anlamda belki yüz yılda, bin yılda dediğimiz değişim sürecinde Türkiye tercihini yapmıştır. Ve tercihin millet ve iş dünyası nezdinde karşılığının olduğu görülmüştür. Yeni ekonomi programında düşük faiz ve istikrarlı kur politikasıyla Türkiye’nin ihracat avantajını kalıcı hale getirecek ve bu çerçevede ülkemizin refahını artırmaya devam edeceğiz."

Şahap Kavcıoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 24.12.2021
EKONOMİ
Kavcıoğlu: Kur çok hızlı inerse Merkez Bankası döviz alımına başlayabilir
18:04
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
20:22Dışişleri Bakan Yardımcısı Kaymakcı: Türkiye'nin AB dışında kalma seçeneği yok
20:21Noel Baba hediyelerini dağıtmak için yola çıktı, ilk durak Rusya oldu
20:20AB, Libya'da ertelenen seçimler için yeni plan oluşturulması çağrısı yaptı
19:59Bursa merkezli 9 ilde sahte içki operasyonu: 9 tutuklama
19:56Putin: Kuzey Akım-2’nin çalışmasına izin vermeyenler aptalca hareket ediyor
19:55Sakarya'da sahte içki zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan 3 kişi öldü
19:44BM'nden 'Rusya' açıklaması: ABD, akredite diplomatların çalışmasını engellemeye son vermeli
19:37Yıpranan Türk bayrağını değiştirmek için kayalığa tırmanan genç, değiştirdikten sonra geri inemedi
19:35Türkiye'de son 24 saatte 18 bin 910 yeni vaka tespit edildi, 133 kişi yaşamını yitirdi
19:33Bartın'da kar yolları kapattı: Mahsur kalan hastaya 3 saatte ulaşıldı
19:27Babacan: Döviz rezervlerini gizlice sattılar, başarısızlıkta resmen triple-double yaptılar
19:21AK Partili Özkan: Düşük faiz ve istikrarlı kur politikasıyla refahı artırmaya devam edeceğiz
19:17Fener Rum Patriği Bartholomeos'un Kovid-19 testi pozitif çıktı
19:08Huawei, ilk elektrikli otomobilini üretti
19:07Tayland’da boks torbalarında 34 milyon dolarlık amfetamin ele geçirildi
19:06İzmir'de evde çıkan yangında 3 çocuk öldü
18:55Meksika’da belediye işçileri sokaklara çöp dökerek ateşe verdi
18:47Fas, hava ve kara sınırlarını 31 Ocak’a kadar kapattı
18:46Zaharova’dan 'Dudayev Parkı' tepkisi: Mesajlarımızın Ankara tarafından ciddiye alınacağını umuyoruz
18:39Adalet Bakanı Gül: Türkiye'nin temel meselesi bir muhalefet meselesidir