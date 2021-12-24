AK Partili Özkan: Düşük faiz ve istikrarlı kur politikasıyla refahı artırmaya devam edeceğiz

"İş dünyasının önünü görebildiği, yabancı yatırımcıların bizi tercih ettiği, üretim, istihdam ve ihracat avantajı sonuna kadar kullanılarak Çin’in son 20 yıllık süreçte yakaladığı hızlı büyüme trendine Türkiye olarak girebilecek miyiz ? Bütün tartışma bu. Bu anlamda belki yüz yılda, bin yılda dediğimiz değişim sürecinde Türkiye tercihini yapmıştır. Ve tercihin millet ve iş dünyası nezdinde karşılığının olduğu görülmüştür. Yeni ekonomi programında düşük faiz ve istikrarlı kur politikasıyla Türkiye’nin ihracat avantajını kalıcı hale getirecek ve bu çerçevede ülkemizin refahını artırmaya devam edeceğiz."