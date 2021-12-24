https://tr.sputniknews.com/20211224/brexit-hediyesi-britanyalilar-izin-alip-para-odeyerek-girecekleri-abde-en-fazla-90-gun-kalabilecek-1052087189.html

Brexit hediyesi: Britanyalılar izin alıp para ödeyerek girecekleri AB'de en fazla 90 gün kalabilecek

Brexit hediyesi: Britanyalılar izin alıp para ödeyerek girecekleri AB'de en fazla 90 gün kalabilecek

Britanya pasaportu taşıyanlar, 2022 sonundan itibaren Schengen ülkelerini ancak izin alıp üzerine 7 euro ödeyerek ziyaret edebilecek ve bölgede 90 günden fazla... 24.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-24T16:22+0300

2021-12-24T16:22+0300

2021-12-24T16:57+0300

dünya

brexit

schengen bölgesi

ingiltere

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Britanya'nın 1 Ocak 2021'de tamamlanan Avrupa Birliği'nden (AB) çıkışıyla (Brexit) yurttaşlarına yarattığı sorunlara 2022'de yenileri ekleneceğe benziyor. 18 ile 70 yaşları arasındaki Britanya yurttaşlarının gelecek yılın sonundan itibaren Schengen bölgesi ülkelerini ziyaret etmeden önce 7 euro ödemek ve seyahat izni almak zorunda kalacakları belirtildi. Schengen bölgesindeki 26 ülkede AB yurttaşları sınırda pasaport kontrolünden geçmeden serbestçe seyahat edebiliyor.ETIAS kapsamına girecekLondra'da yayımlanan City A.M. gazetesi ve web sitesine konuşan Avrupa Komisyonu'ndan bir yetkili, Schengen bölgesine girmek için vizeye ihtiyaç duymayan ülkelerden ziyaretçilere izin verip onları takip eden Avrupa Seyahat Bilgileri ve Yetkilendirme Sistemi'ne (ETIAS) 2022 sonundan itibaren Britanya'nın da dahil olacağını teyit etti. 2018'de onaylanan ETIAS, vizeden muaf ziyaretçilerin oluşturabileceği güvenlik, düzensiz göç veya yüksek salgın risklerini tespit etmek ve sınırlardaki kontrolleri kolaylaştırmak için yürürlüğe sokuldu. Bu bakımdan ABD'nin Esta ve Kanada eTA sistemlerine benziyor.Sadece iş ve turizm faaliyetleri içinZiyaretçilerle ilgili gerekli bilgileri toplayıp takip eden ve güncelleyen ETIAS, AB’de olmayıp vizeden muaf olan ülke vatandaşlarının iş veya seyahat maksatlarıyla 90 güne kadar Schengen ülkelerinde kalmasına izin veriyor. 90 gün boyunca çalışmasına veya eğitim almasına izin verilmeyen ziyaretçiler sadece iş ve turizm faaliyetlerine katılabiliyor. Yani Britanya pasaportuna sahip yurttaşlar da giriş onayı aldıktan sonra Avrupa'da en fazla 90 gün kalabilecek. İzin süreci uzayabilirAvrupa Komisyonu'nun web sitesine göre giriş başvurularının çoğu dakikalar içinde onaylanırken, bir yolcu için daha fazla kontrol yapılması gerekiyorsa, yeşil ışığın yakılması 30 gün alabilir.Schengen bölgesi Fransa, İspanya, İtalya, Almanya gibi Britanyalıların en çok gittiği AB ülkelerini içeriyor. Schengen'in parçası olmayan AB ülkeleri arasında Bulgaristan, Hırvatistan, Güney Kıbrıs, İrlanda ve Romanya yer alıyor Schengen bölgesinin bir parçası olan AB üyesi olmayan ülkeler arasında İzlanda, Norveç, İsviçre ve Liechtenstein bulunuyor.

ingiltere

birleşik krallık

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