Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20211224/brexit-hediyesi-britanyalilar-izin-alip-para-odeyerek-girecekleri-abde-en-fazla-90-gun-kalabilecek-1052087189.html
Brexit hediyesi: Britanyalılar izin alıp para ödeyerek girecekleri AB'de en fazla 90 gün kalabilecek
Brexit hediyesi: Britanyalılar izin alıp para ödeyerek girecekleri AB'de en fazla 90 gün kalabilecek
Britanya pasaportu taşıyanlar, 2022 sonundan itibaren Schengen ülkelerini ancak izin alıp üzerine 7 euro ödeyerek ziyaret edebilecek ve bölgede 90 günden fazla... 24.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-24T16:22+0300
2021-12-24T16:57+0300
dünya
brexit
schengen bölgesi
ingiltere
birleşik krallık
ücret
britanya
izin
pasaport
süre
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103857/24/1038572459_0:0:3501:1969_1920x0_80_0_0_2beccb18636d6d4c665a09f2dbf3e9a5.jpg
Britanya'nın 1 Ocak 2021'de tamamlanan Avrupa Birliği'nden (AB) çıkışıyla (Brexit) yurttaşlarına yarattığı sorunlara 2022'de yenileri ekleneceğe benziyor. 18 ile 70 yaşları arasındaki Britanya yurttaşlarının gelecek yılın sonundan itibaren Schengen bölgesi ülkelerini ziyaret etmeden önce 7 euro ödemek ve seyahat izni almak zorunda kalacakları belirtildi. Schengen bölgesindeki 26 ülkede AB yurttaşları sınırda pasaport kontrolünden geçmeden serbestçe seyahat edebiliyor.ETIAS kapsamına girecekLondra'da yayımlanan City A.M. gazetesi ve web sitesine konuşan Avrupa Komisyonu'ndan bir yetkili, Schengen bölgesine girmek için vizeye ihtiyaç duymayan ülkelerden ziyaretçilere izin verip onları takip eden Avrupa Seyahat Bilgileri ve Yetkilendirme Sistemi'ne (ETIAS) 2022 sonundan itibaren Britanya'nın da dahil olacağını teyit etti. 2018'de onaylanan ETIAS, vizeden muaf ziyaretçilerin oluşturabileceği güvenlik, düzensiz göç veya yüksek salgın risklerini tespit etmek ve sınırlardaki kontrolleri kolaylaştırmak için yürürlüğe sokuldu. Bu bakımdan ABD'nin Esta ve Kanada eTA sistemlerine benziyor.Sadece iş ve turizm faaliyetleri içinZiyaretçilerle ilgili gerekli bilgileri toplayıp takip eden ve güncelleyen ETIAS, AB’de olmayıp vizeden muaf olan ülke vatandaşlarının iş veya seyahat maksatlarıyla 90 güne kadar Schengen ülkelerinde kalmasına izin veriyor. 90 gün boyunca çalışmasına veya eğitim almasına izin verilmeyen ziyaretçiler sadece iş ve turizm faaliyetlerine katılabiliyor. Yani Britanya pasaportuna sahip yurttaşlar da giriş onayı aldıktan sonra Avrupa'da en fazla 90 gün kalabilecek. İzin süreci uzayabilirAvrupa Komisyonu'nun web sitesine göre giriş başvurularının çoğu dakikalar içinde onaylanırken, bir yolcu için daha fazla kontrol yapılması gerekiyorsa, yeşil ışığın yakılması 30 gün alabilir.Schengen bölgesi Fransa, İspanya, İtalya, Almanya gibi Britanyalıların en çok gittiği AB ülkelerini içeriyor. Schengen'in parçası olmayan AB ülkeleri arasında Bulgaristan, Hırvatistan, Güney Kıbrıs, İrlanda ve Romanya yer alıyor Schengen bölgesinin bir parçası olan AB üyesi olmayan ülkeler arasında İzlanda, Norveç, İsviçre ve Liechtenstein bulunuyor.
ingiltere
birleşik krallık
britanya
ab
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103857/24/1038572459_0:0:2983:2237_1920x0_80_0_0_b35a69475d7ec3dfe4ba480975836d1f.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
brexit, schengen bölgesi, ingiltere, birleşik krallık, ücret, britanya, izin, pasaport, süre, avrupa komisyonu, ab, avrupa seyahat bilgileri ve yetkilendirme sistemi (etias)

Brexit hediyesi: Britanyalılar izin alıp para ödeyerek girecekleri AB'de en fazla 90 gün kalabilecek

16:22 24.12.2021 (güncellendi: 16:57 24.12.2021)
© REUTERS / Hannah Mckayİngiltere- Brexit
İngiltere- Brexit - Sputnik Türkiye, 1920, 24.12.2021
© REUTERS / Hannah Mckay
Abone ol
Britanya pasaportu taşıyanlar, 2022 sonundan itibaren Schengen ülkelerini ancak izin alıp üzerine 7 euro ödeyerek ziyaret edebilecek ve bölgede 90 günden fazla kalamayacak.
Britanya'nın 1 Ocak 2021'de tamamlanan Avrupa Birliği'nden (AB) çıkışıyla (Brexit) yurttaşlarına yarattığı sorunlara 2022'de yenileri ekleneceğe benziyor. 18 ile 70 yaşları arasındaki Britanya yurttaşlarının gelecek yılın sonundan itibaren Schengen bölgesi ülkelerini ziyaret etmeden önce 7 euro ödemek ve seyahat izni almak zorunda kalacakları belirtildi. Schengen bölgesindeki 26 ülkede AB yurttaşları sınırda pasaport kontrolünden geçmeden serbestçe seyahat edebiliyor.

ETIAS kapsamına girecek

Londra'da yayımlanan City A.M. gazetesi ve web sitesine konuşan Avrupa Komisyonu'ndan bir yetkili, Schengen bölgesine girmek için vizeye ihtiyaç duymayan ülkelerden ziyaretçilere izin verip onları takip eden Avrupa Seyahat Bilgileri ve Yetkilendirme Sistemi'ne (ETIAS) 2022 sonundan itibaren Britanya'nın da dahil olacağını teyit etti.
2018'de onaylanan ETIAS, vizeden muaf ziyaretçilerin oluşturabileceği güvenlik, düzensiz göç veya yüksek salgın risklerini tespit etmek ve sınırlardaki kontrolleri kolaylaştırmak için yürürlüğe sokuldu. Bu bakımdan ABD'nin Esta ve Kanada eTA sistemlerine benziyor.

Sadece iş ve turizm faaliyetleri için

Ziyaretçilerle ilgili gerekli bilgileri toplayıp takip eden ve güncelleyen ETIAS, AB’de olmayıp vizeden muaf olan ülke vatandaşlarının iş veya seyahat maksatlarıyla 90 güne kadar Schengen ülkelerinde kalmasına izin veriyor. 90 gün boyunca çalışmasına veya eğitim almasına izin verilmeyen ziyaretçiler sadece iş ve turizm faaliyetlerine katılabiliyor.
Yani Britanya pasaportuna sahip yurttaşlar da giriş onayı aldıktan sonra Avrupa'da en fazla 90 gün kalabilecek.

İzin süreci uzayabilir

Avrupa Komisyonu'nun web sitesine göre giriş başvurularının çoğu dakikalar içinde onaylanırken, bir yolcu için daha fazla kontrol yapılması gerekiyorsa, yeşil ışığın yakılması 30 gün alabilir.
Schengen bölgesi Fransa, İspanya, İtalya, Almanya gibi Britanyalıların en çok gittiği AB ülkelerini içeriyor. Schengen'in parçası olmayan AB ülkeleri arasında Bulgaristan, Hırvatistan, Güney Kıbrıs, İrlanda ve Romanya yer alıyor Schengen bölgesinin bir parçası olan AB üyesi olmayan ülkeler arasında İzlanda, Norveç, İsviçre ve Liechtenstein bulunuyor.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
17:25Buffon: Ronaldo varken takım değildik
17:19TURYOL Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Can: Gemileri bağladım
17:18Rusya'dan, yasaklı içerikleri silmeyen Google’a rekor para cezası
17:15Sayaçların 2022 yılı tamir ve ayar ücretleri belirlendi
17:06James Webb için geri sayım başladı: NASA en güçlü teleskobunu yarın fırlatacak
16:54CHP’li Gürer: Emekli için mutlaka bir düzenleme gerekiyor, böyle yaşamayı hak etmiyorlar
16:51Çiftçilere destek ödemesi başladı
16:49Putin, İsrail Cumhurbaşkanı Hertzog ile görüştü
16:40Noel tatiline Omicron gölgesi: Dünya çapında bir günde 2 binden fazla uçuş iptal edildi
16:37İmamoğlu’ndan Erdoğan’a: Yanlış yerden bilgi alıyor ve aldatılıyor
16:36Fotoğraf çekerken Doğu Ekspresi'nden düştü
16:22Brexit hediyesi: Britanyalılar izin alıp para ödeyerek girecekleri AB'de en fazla 90 gün kalabilecek
16:21Özcan Deniz ve Feyza Aktan'ın velayet davasında karar: 3 yaşındaki çocuğun velayeti anneye verildi
16:19Koronavirüs tedavisi için götürüldüğü hastaneden firar eden hükümlü yakalandı
16:17Dünyanın en zengin futbolcusunun yeni takımı belli oldu
16:13İngiltere'de istatistikler: Londra'da her 10 kişiden biri koronavirüs taşıyor
16:09İstanbul'da toplu ulaşıma zam geldi
15:52Diş ağrısı sanıp 6 sağlam dişini çektirdi, 18 yıl sonra 'delirten hastalık' teşhisi konuldu
15:51Meclis’te yeni bilgisayara tepki gösteren Özdağ’a yanıt: 'Talep ettiniz'
15:49Putin: Aliyev'in siyasi bilgeliği, Dağlık Karabağ'da barışın tesisinde önemli rol oynadı