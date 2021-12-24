Bursa merkezli 9 ilde sahte içki operasyonu: 9 tutuklama

Bursa'da yürütülen soruşturmada, yasal olmayan yollarla etil alkol imal edenlere Bursa, İstanbul, Mersin, Aydın, Malatya, Denizli, Gaziantep, İzmir ve Amasya'da gerçekleştirilen operasyonlarda gözaltına alınan 24 şüpheliden 9'u tutuklandı.