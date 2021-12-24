https://tr.sputniknews.com/20211224/buz-hokeyinde-2-dunya-sampiyonasi-kovid-19-nedeniyle-iptal-edildi-1052098298.html
Buz hokeyinde 2 dünya şampiyonası, Kovid-19 nedeniyle iptal edildi
Buz hokeyinde 2 dünya şampiyonası, Kovid-19 nedeniyle iptal edildi
Buz hokeyinde 20 Yaş Altı Erkekler Dünya Şampiyonası Klasman 3 ile 2022 yılında İstanbul'da düzenlenmesi planlanan 18 Yaş Altı Kadınlar Dünya Şampiyonası... 24.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-24T22:47+0300
2021-12-24T22:47+0300
2021-12-24T22:47+0300
spor
buz hokeyi
iptal
uluslararası buz hokeyi federasyonu
türkiye buz hokeyi federasyonu
kovid-19
dünya buz hokeyi şampiyonası
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/18/1052098271_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_fb8ab6636d5e873c7046d49c617b1d08.jpg
Türkiye Buz Hokeyi Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, söz konusu iptal kararlarının Uluslararası Buz Hokeyi Federasyonu (IIHF) tarafından verildiği belirtildi.Açıklamada, "2022 yılında katılım sağlayacağımız 20 Yaş Altı Erkekler Dünya Şampiyonası Klasman 3 ve İstanbul'da düzenlenecek olan 18 Yaş Altı Kadınlar Dünya Şampiyonası Klasman 2 faaliyetleri Kovid-19'un Omicron varyantının tehlike arz etmesi nedeniyle IIHF tarafından iptal edildiğini üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız" denildi.
https://tr.sputniknews.com/20210118/belarus-2021de-dunya-buz-hokeyi-sampiyonasina-ev-sahipligi-yapma-hakkindan-mahrum-edildi-1043604403.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/18/1052098271_150:0:1050:675_1920x0_80_0_0_e9773339888859ce53b576b8501ae796.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
buz hokeyi, iptal, uluslararası buz hokeyi federasyonu, türkiye buz hokeyi federasyonu, kovid-19, dünya buz hokeyi şampiyonası
Buz hokeyinde 2 dünya şampiyonası, Kovid-19 nedeniyle iptal edildi
Buz hokeyinde 20 Yaş Altı Erkekler Dünya Şampiyonası Klasman 3 ile 2022 yılında İstanbul'da düzenlenmesi planlanan 18 Yaş Altı Kadınlar Dünya Şampiyonası Klasman 2, Kovid-19 salgını nedeniyle iptal edildi.
Türkiye Buz Hokeyi Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, söz konusu iptal kararlarının Uluslararası Buz Hokeyi Federasyonu (IIHF) tarafından verildiği belirtildi.
Açıklamada, "2022 yılında katılım sağlayacağımız 20 Yaş Altı Erkekler Dünya Şampiyonası Klasman 3 ve İstanbul'da düzenlenecek olan 18 Yaş Altı Kadınlar Dünya Şampiyonası Klasman 2 faaliyetleri Kovid-19'un Omicron varyantının tehlike arz etmesi nedeniyle IIHF tarafından iptal edildiğini üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız" denildi.