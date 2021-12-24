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Buz hokeyinde 2 dünya şampiyonası, Kovid-19 nedeniyle iptal edildi
Buz hokeyinde 2 dünya şampiyonası, Kovid-19 nedeniyle iptal edildi
Buz hokeyinde 20 Yaş Altı Erkekler Dünya Şampiyonası Klasman 3 ile 2022 yılında İstanbul'da düzenlenmesi planlanan 18 Yaş Altı Kadınlar Dünya Şampiyonası... 24.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-24T22:47+0300
2021-12-24T22:47+0300
spor
buz hokeyi
iptal
uluslararası buz hokeyi federasyonu
türkiye buz hokeyi federasyonu
kovid-19
dünya buz hokeyi şampiyonası
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Türkiye Buz Hokeyi Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, söz konusu iptal kararlarının Uluslararası Buz Hokeyi Federasyonu (IIHF) tarafından verildiği belirtildi.Açıklamada, "2022 yılında katılım sağlayacağımız 20 Yaş Altı Erkekler Dünya Şampiyonası Klasman 3 ve İstanbul'da düzenlenecek olan 18 Yaş Altı Kadınlar Dünya Şampiyonası Klasman 2 faaliyetleri Kovid-19'un Omicron varyantının tehlike arz etmesi nedeniyle IIHF tarafından iptal edildiğini üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız" denildi.
https://tr.sputniknews.com/20210118/belarus-2021de-dunya-buz-hokeyi-sampiyonasina-ev-sahipligi-yapma-hakkindan-mahrum-edildi-1043604403.html
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buz hokeyi, iptal, uluslararası buz hokeyi federasyonu, türkiye buz hokeyi federasyonu, kovid-19, dünya buz hokeyi şampiyonası

Buz hokeyinde 2 dünya şampiyonası, Kovid-19 nedeniyle iptal edildi

22:47 24.12.2021
© AAbuz hokeyi
buz hokeyi - Sputnik Türkiye, 1920, 24.12.2021
© AA
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Buz hokeyinde 20 Yaş Altı Erkekler Dünya Şampiyonası Klasman 3 ile 2022 yılında İstanbul'da düzenlenmesi planlanan 18 Yaş Altı Kadınlar Dünya Şampiyonası Klasman 2, Kovid-19 salgını nedeniyle iptal edildi.
Türkiye Buz Hokeyi Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, söz konusu iptal kararlarının Uluslararası Buz Hokeyi Federasyonu (IIHF) tarafından verildiği belirtildi.
Açıklamada, "2022 yılında katılım sağlayacağımız 20 Yaş Altı Erkekler Dünya Şampiyonası Klasman 3 ve İstanbul'da düzenlenecek olan 18 Yaş Altı Kadınlar Dünya Şampiyonası Klasman 2 faaliyetleri Kovid-19'un Omicron varyantının tehlike arz etmesi nedeniyle IIHF tarafından iptal edildiğini üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız" denildi.
Belarus - buz hokeyi - Sputnik Türkiye, 1920, 18.01.2021
DÜNYA
Belarus, Dünya Buz Hokeyi Şampiyonasına ev sahipliği yapma hakkından mahrum edildi
18 Ocak, 23:09
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