https://tr.sputniknews.com/20211224/buz-hokeyinde-2-dunya-sampiyonasi-kovid-19-nedeniyle-iptal-edildi-1052098298.html

Buz hokeyinde 2 dünya şampiyonası, Kovid-19 nedeniyle iptal edildi

Buz hokeyinde 2 dünya şampiyonası, Kovid-19 nedeniyle iptal edildi

Buz hokeyinde 20 Yaş Altı Erkekler Dünya Şampiyonası Klasman 3 ile 2022 yılında İstanbul'da düzenlenmesi planlanan 18 Yaş Altı Kadınlar Dünya Şampiyonası... 24.12.2021, Sputnik Türkiye

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spor

buz hokeyi

iptal

uluslararası buz hokeyi federasyonu

türkiye buz hokeyi federasyonu

kovid-19

dünya buz hokeyi şampiyonası

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Türkiye Buz Hokeyi Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, söz konusu iptal kararlarının Uluslararası Buz Hokeyi Federasyonu (IIHF) tarafından verildiği belirtildi.Açıklamada, "2022 yılında katılım sağlayacağımız 20 Yaş Altı Erkekler Dünya Şampiyonası Klasman 3 ve İstanbul'da düzenlenecek olan 18 Yaş Altı Kadınlar Dünya Şampiyonası Klasman 2 faaliyetleri Kovid-19'un Omicron varyantının tehlike arz etmesi nedeniyle IIHF tarafından iptal edildiğini üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız" denildi.

https://tr.sputniknews.com/20210118/belarus-2021de-dunya-buz-hokeyi-sampiyonasina-ev-sahipligi-yapma-hakkindan-mahrum-edildi-1043604403.html

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