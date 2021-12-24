https://tr.sputniknews.com/20211224/ciftcilere-destek-odemesi-basladi-1052087976.html

Çiftçilere destek ödemesi başladı

Çiftçilere destek ödemesi başladı

Bakan Pakdemirli, 10 tarımsal destek kaleminde toplam 244 milyon lira destekleme ödemesini çiftçilerin hesaplarına aktarmaya başladıklarını duyurdu. 24.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-24T16:51+0300

2021-12-24T16:51+0300

2021-12-24T16:49+0300

ekonomi

zonguldak

kredi

destek

çiftçi

bekir pakdemirli

ekonomik destek

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Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Zonguldak'a gelen Pakdemirli, bir otelde düzenlenen "Zonguldak Sektör Buluşması Toplantısı"nda tarım ve gıda sektörünün taraflarıyla bir araya geldi.Pakdemirli, burada yaptığı konuşmada, 2022 yılı için kırsal kalkınma yatırımlarına 1,3 milyar liralık bütçe ayırdıklarını belirtti.Tarımsal desteklemelerle ilgili konuşan Bakan Pakdemirli, şunları kaydetti:"Bugün itibarıyla kırsal kalkınma yatırımlarının desteklenmesi, bireysel sulama makine ve ekipman alımlarının desteklenmesi, hayvan genetik kaynaklarını koruma desteği, tarımsal yayım ve danışmanlık desteği, hayvan hastalıkları tazminatı desteği, sertifikalı tohum üretim desteği, tiftik üretimi desteği, Ar-Ge desteği, yem bitkileri desteği ve balon balığı avcılığı desteği kapsamında 10 destek kaleminde toplam 244 milyon lira destekleme ödemesini hesaplara aktarmaya başlıyoruz."

zonguldak

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zonguldak, kredi, destek, çiftçi, bekir pakdemirli, ekonomik destek