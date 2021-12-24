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Germencik'teki dev yarıklar incelendi: Nedeni kuraklık
Germencik'teki dev yarıklar incelendi: Nedeni kuraklık
Aydın Büyükşehir Belediyesi, Germecik'te oluşan dev yarıklarla ilgili incelemeyi tamamladı; Killi yapının su çekilmesine bağlı olarak atmosferik olaylar... 24.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-24T07:07+0300
2021-12-24T07:07+0300
türkiye
aydın
kuraklık
germencik
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Aydın Büyükşehir Belediyesi, Germencik ilçesindeki bazı bölgelerde oluşan toprakta oluşan derin çatlaklarla ilgili incelemelerini tamamladı.Belediyeden yapılan açıklamada, teknik heyetin ilçedeki çatlakların meydana geldiği bölümde 4,8 metrelik gözlem çukuru açtığı ve çeşitli derinliklerden toprak numuneleri alındığı belirtildi.Gözlem çukurunda yarık derinliğinin 70 santimetre olduğu ve yarığın daha derine ilerlemediğinin görüldüğü aktarılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:"İncelemede elde edilen numunelerin büzülme limiti, şişme potansiyeli, likit limit, plastik limit gibi değerleri göz önünde bulundurularak kıvam parametrelerinin değerlendirilmesiyle killi yapının su çekilmesine bağlı olarak atmosferik olaylar neticesinde blok halinde çatladığı saptandı. Ön inceleme raporunda elde edilen veriler ışığında yarıkların kil bünye özelliğindeki zeminde oluşan büyük ölçekli kuruma çatlakları olduğu değerlendirildi."
türkiye
aydın
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aydın, kuraklık, germencik

Germencik'teki dev yarıklar incelendi: Nedeni kuraklık

07:07 24.12.2021
© DHA Germencik'teki tedirgin eden çatlaklar için komisyon kuruldu
Germencik'teki tedirgin eden çatlaklar için komisyon kuruldu - Sputnik Türkiye, 1920, 24.12.2021
© DHA
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Aydın Büyükşehir Belediyesi, Germecik'te oluşan dev yarıklarla ilgili incelemeyi tamamladı; Killi yapının su çekilmesine bağlı olarak atmosferik olaylar neticesinde blok halinde çatladığı saptandı.
Aydın Büyükşehir Belediyesi, Germencik ilçesindeki bazı bölgelerde oluşan toprakta oluşan derin çatlaklarla ilgili incelemelerini tamamladı.
Belediyeden yapılan açıklamada, teknik heyetin ilçedeki çatlakların meydana geldiği bölümde 4,8 metrelik gözlem çukuru açtığı ve çeşitli derinliklerden toprak numuneleri alındığı belirtildi.
Gözlem çukurunda yarık derinliğinin 70 santimetre olduğu ve yarığın daha derine ilerlemediğinin görüldüğü aktarılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"İncelemede elde edilen numunelerin büzülme limiti, şişme potansiyeli, likit limit, plastik limit gibi değerleri göz önünde bulundurularak kıvam parametrelerinin değerlendirilmesiyle killi yapının su çekilmesine bağlı olarak atmosferik olaylar neticesinde blok halinde çatladığı saptandı. Ön inceleme raporunda elde edilen veriler ışığında yarıkların kil bünye özelliğindeki zeminde oluşan büyük ölçekli kuruma çatlakları olduğu değerlendirildi."
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