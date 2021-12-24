Germencik'teki dev yarıklar incelendi: Nedeni kuraklık

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Germencik ilçesindeki bazı bölgelerde oluşan toprakta oluşan derin çatlaklarla ilgili incelemelerini tamamladı.Belediyeden yapılan açıklamada, teknik heyetin ilçedeki çatlakların meydana geldiği bölümde 4,8 metrelik gözlem çukuru açtığı ve çeşitli derinliklerden toprak numuneleri alındığı belirtildi.Gözlem çukurunda yarık derinliğinin 70 santimetre olduğu ve yarığın daha derine ilerlemediğinin görüldüğü aktarılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:"İncelemede elde edilen numunelerin büzülme limiti, şişme potansiyeli, likit limit, plastik limit gibi değerleri göz önünde bulundurularak kıvam parametrelerinin değerlendirilmesiyle killi yapının su çekilmesine bağlı olarak atmosferik olaylar neticesinde blok halinde çatladığı saptandı. Ön inceleme raporunda elde edilen veriler ışığında yarıkların kil bünye özelliğindeki zeminde oluşan büyük ölçekli kuruma çatlakları olduğu değerlendirildi."
Aydın Büyükşehir Belediyesi, Germecik'te oluşan dev yarıklarla ilgili incelemeyi tamamladı; Killi yapının su çekilmesine bağlı olarak atmosferik olaylar neticesinde blok halinde çatladığı saptandı.
Aydın Büyükşehir Belediyesi, Germencik ilçesindeki bazı bölgelerde oluşan toprakta oluşan derin çatlaklarla ilgili incelemelerini tamamladı.
Belediyeden yapılan açıklamada, teknik heyetin ilçedeki çatlakların meydana geldiği bölümde 4,8 metrelik gözlem çukuru açtığı ve çeşitli derinliklerden toprak numuneleri alındığı belirtildi.
Gözlem çukurunda yarık derinliğinin 70 santimetre olduğu ve yarığın daha derine ilerlemediğinin görüldüğü aktarılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"İncelemede elde edilen numunelerin büzülme limiti, şişme potansiyeli, likit limit, plastik limit gibi değerleri göz önünde bulundurularak kıvam parametrelerinin değerlendirilmesiyle killi yapının su çekilmesine bağlı olarak atmosferik olaylar neticesinde blok halinde çatladığı saptandı. Ön inceleme raporunda elde edilen veriler ışığında yarıkların kil bünye özelliğindeki zeminde oluşan büyük ölçekli kuruma çatlakları olduğu değerlendirildi."