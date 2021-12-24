https://tr.sputniknews.com/20211224/germencikteki-dev-yariklar-incelendi-nedeni-kuraklik-1052071261.html

Germencik'teki dev yarıklar incelendi: Nedeni kuraklık

Germencik'teki dev yarıklar incelendi: Nedeni kuraklık

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Germecik'te oluşan dev yarıklarla ilgili incelemeyi tamamladı; Killi yapının su çekilmesine bağlı olarak atmosferik olaylar... 24.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-24T07:07+0300

2021-12-24T07:07+0300

2021-12-24T07:07+0300

türkiye

aydın

kuraklık

germencik

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/01/1050376909_0:0:3001:1688_1920x0_80_0_0_b4077b6d86a5c4a954d5972e7fda489d.jpg

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Germencik ilçesindeki bazı bölgelerde oluşan toprakta oluşan derin çatlaklarla ilgili incelemelerini tamamladı.Belediyeden yapılan açıklamada, teknik heyetin ilçedeki çatlakların meydana geldiği bölümde 4,8 metrelik gözlem çukuru açtığı ve çeşitli derinliklerden toprak numuneleri alındığı belirtildi.Gözlem çukurunda yarık derinliğinin 70 santimetre olduğu ve yarığın daha derine ilerlemediğinin görüldüğü aktarılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:"İncelemede elde edilen numunelerin büzülme limiti, şişme potansiyeli, likit limit, plastik limit gibi değerleri göz önünde bulundurularak kıvam parametrelerinin değerlendirilmesiyle killi yapının su çekilmesine bağlı olarak atmosferik olaylar neticesinde blok halinde çatladığı saptandı. Ön inceleme raporunda elde edilen veriler ışığında yarıkların kil bünye özelliğindeki zeminde oluşan büyük ölçekli kuruma çatlakları olduğu değerlendirildi."

türkiye

aydın

germencik

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

aydın, kuraklık, germencik