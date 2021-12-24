Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://tr.sputniknews.com/20211224/gubretas-bazi-gubre-fiyatlarinda-indirime-gitti-1052076881.html
GÜBRETAŞ, bazı gübre fiyatlarında indirime gitti
GÜBRETAŞ, bazı gübre fiyatlarında indirime gitti
GÜBRETAŞ tarafından, bitki beslemede önemli yer tutan yavaş salınımlı gübreler ile damla sulama ve yaprak gübrelerinde ilkbahar sezonu öncesi ortalama yüzde 20... 24.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-24T12:16+0300
2021-12-24T12:16+0300
ekonomi
ekonomik kriz
ekonomi
gübre
fiyat
gübretaş
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0c/16/1043446063_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_d61a434270571eafab089c7061f8dfc9.jpg
GÜBRETAŞ’tan yapılan açıklamada, verim ve kalite parametrelerinin artışına olumlu etki etmesi bakımından yüksek düzeyde önem taşıyan ve başta örtü altı olmak üzere tarımsal üretimin her alanında kullanılan damla sulama ve yaprak gübrelerinin, temel bitki besleme ürünleri olarak tüketildiği belirtildi.Üreticilerin önemli maliyet kalemlerinden birini oluşturan, özellikle örtü altı yetiştiricilik ile meyve ve sebze yetiştiriciliğinde yoğun olarak uygulanan damla sulama ve yaprak gübrelerinin, dengeli bir şekilde kullanılması halinde verim ve kalite artışına katkı sağlayarak üreticilerin daha yüksek gelir elde etmesine yardımcı olduğu ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:Açıklamada, bitki beslemede önemli yer tutan yavaş salınımlı gübreler ile damla sulama ve yaprak gübrelerinde ilkbahar sezonu öncesi yapılan ortalama yüzde 20 indirimin, bitki besleme maliyetlerinin düşürülerek tarımsal üretimin sürdürülebilmesi açısından önem taşıdığı aktarıldı.'Sınırlı tarım alanlarından daha fazla ürün elde etmek için verim ve kaliteyi artırmak gerekiyor'Açıklamada görüşlerine yer verilen GÜBRETAŞ Genel Müdürü İbrahim Yumaklı, ülke tarımında verimliliği artırmak için çalışan GÜBRETAŞ'ın, özellikle son 5 yılda bu misyonunu daha etkin hale getirerek arazide gözlem ve reçetelendirme çalışmalarını yaygınlaştırdığını belirtti.Türkiye’nin tarımsal üretim yapılan her noktasında model üretim alanları kurarak üreticilere yerinde örnek uygulamalar ile bitki beslemeden sağladıkları faydayı artırmaları için danışmanlık hizmeti verilmeye başlandığını ifade eden Yumaklı, "GÜBRETAŞ’ın bilinçli tarımı yaygınlaştırma faaliyetleri kapsamındaki model alan uygulamalarında yapılan hasatlarda tespit edilen en önemli hususlardan biri de damla sulama ve yaprak gübreleri ile oluşturulan etkili bitki besleme programlarından yüksek verim alınabilmesi oldu” ifadelerini kullandı.Türkiye'de tarımsal üretimin devamlılığı açısından verimliliğin en önemli konu olduğunu çünkü sınırlı tarım alanlarından daha fazla ürün elde etmek için verim ve kaliteyi artırmak gerektiğini kaydeden Yumaklı, şöyle devam etti:
https://tr.sputniknews.com/20211223/muharrem-ince-bugunku-politikacilarin-arasinda-bu-millete-en-ucuz-ekmegi-ben-yediririm-1052066335.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0c/16/1043446063_250:0:1750:1125_1920x0_80_0_0_45b04862b3a490d3bff078e06fae32ab.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ekonomik kriz, ekonomi, gübre, fiyat, gübretaş

GÜBRETAŞ, bazı gübre fiyatlarında indirime gitti

12:16 24.12.2021
© AAGübretaş'
Gübretaş' - Sputnik Türkiye, 1920, 24.12.2021
© AA
Abone ol
GÜBRETAŞ tarafından, bitki beslemede önemli yer tutan yavaş salınımlı gübreler ile damla sulama ve yaprak gübrelerinde ilkbahar sezonu öncesi ortalama yüzde 20 indirim yapıldığı bildirildi.
GÜBRETAŞ’tan yapılan açıklamada, verim ve kalite parametrelerinin artışına olumlu etki etmesi bakımından yüksek düzeyde önem taşıyan ve başta örtü altı olmak üzere tarımsal üretimin her alanında kullanılan damla sulama ve yaprak gübrelerinin, temel bitki besleme ürünleri olarak tüketildiği belirtildi.
Üreticilerin önemli maliyet kalemlerinden birini oluşturan, özellikle örtü altı yetiştiricilik ile meyve ve sebze yetiştiriciliğinde yoğun olarak uygulanan damla sulama ve yaprak gübrelerinin, dengeli bir şekilde kullanılması halinde verim ve kalite artışına katkı sağlayarak üreticilerin daha yüksek gelir elde etmesine yardımcı olduğu ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Damla sulama ve yaprak gübreleri ayrıca buğday başta olmak üzere ayçiçeği, mısır, pamuk, şeker pancarı gibi önemli endüstriyel bitkilerin beslenmesi amacıyla basınçlı sulama sistemleriyle ve yapraktan da uygulanabilmektedir. Bu grup ürünler endüstriyel bitkilerde verimin yanı sıra protein, hektolitre, yağ oranı, polar gibi kalite parametrelerinin artışına katkı sağlamaktadır. Yavaş salınımlı gübreler ise azot kaybını azaltarak birim başına tüketilen gübre miktarı ve üretici maliyetlerini düşürmektedir."
Açıklamada, bitki beslemede önemli yer tutan yavaş salınımlı gübreler ile damla sulama ve yaprak gübrelerinde ilkbahar sezonu öncesi yapılan ortalama yüzde 20 indirimin, bitki besleme maliyetlerinin düşürülerek tarımsal üretimin sürdürülebilmesi açısından önem taşıdığı aktarıldı.

'Sınırlı tarım alanlarından daha fazla ürün elde etmek için verim ve kaliteyi artırmak gerekiyor'

Açıklamada görüşlerine yer verilen GÜBRETAŞ Genel Müdürü İbrahim Yumaklı, ülke tarımında verimliliği artırmak için çalışan GÜBRETAŞ'ın, özellikle son 5 yılda bu misyonunu daha etkin hale getirerek arazide gözlem ve reçetelendirme çalışmalarını yaygınlaştırdığını belirtti.
Türkiye’nin tarımsal üretim yapılan her noktasında model üretim alanları kurarak üreticilere yerinde örnek uygulamalar ile bitki beslemeden sağladıkları faydayı artırmaları için danışmanlık hizmeti verilmeye başlandığını ifade eden Yumaklı, "GÜBRETAŞ’ın bilinçli tarımı yaygınlaştırma faaliyetleri kapsamındaki model alan uygulamalarında yapılan hasatlarda tespit edilen en önemli hususlardan biri de damla sulama ve yaprak gübreleri ile oluşturulan etkili bitki besleme programlarından yüksek verim alınabilmesi oldu” ifadelerini kullandı.
Türkiye'de tarımsal üretimin devamlılığı açısından verimliliğin en önemli konu olduğunu çünkü sınırlı tarım alanlarından daha fazla ürün elde etmek için verim ve kaliteyi artırmak gerektiğini kaydeden Yumaklı, şöyle devam etti:
"Bunu başardığımızda ülkemizin gıda ihtiyacını fazlasıyla karşılarken, aynı zamanda çiftçilerimizin tarımdan elde ettikleri gelirin de yükselmesine katkı sağlanmış olacaktır. Bu vesileyle ilkbahar sezonu öncesi damla sulama ve yaprak gübreleri ile yavaş salınımlı ürünlerde yapılan indirimin yüksek verim için katkı sağlamasını temenni ediyor, üreticilerimize yeni sezonda bereket dolu hasatlar diliyoruz.”
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, - Sputnik Türkiye, 1920, 23.12.2021
POLİTİKA
Muharrem İnce: Bugünkü politikacıların arasında bu millete en ucuz ekmeği ben yediririm
Dün, 23:15
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
12:50Kaliforniya'da polis, saldırganı yakalayacağı sırada yanlışlıkla soyunma kabinindeki çocuğu öldürdü
12:38ODTÜ öğretim üyesine uyuşturucudan 22 yıl hapis istemi
12:34Pele taburcu edildi, tedavisi evde devam edecek
12:30Rusya’da bir enfeksiyon hastanesindeki yangın nedeniyle iki hasta hayatını kaybetti
12:30Demirtaş: Ben muhalefetin ortak adayı olsam cezaevinden bile seçim kazanırım
12:26Yerli aşıyı geliştiren Prof. Özdarendeli: Turkovac'ın yüzde 100 koruyucu olduğunu biliyoruz
12:23Bakan Gül: Kira anlaşmazlıkları için arabuluculuk dönemi başlıyor
12:19Fünye ile imha edilmişti: AK Parti binası önüne bırakılan şüpheli paketten bomba çıktı
12:19Bakan Akar'dan TSK personelinin özlük haklarına ilişkin açıklama: Girişimlerimizi sürdürüyoruz
12:16GÜBRETAŞ, bazı gübre fiyatlarında indirime gitti
12:16Suriye uyruklu 3 işçinin öldüğü yangının itfaiye raporu çıktı
12:07Rus uçaklarıyla Kırım'daki hava üslerine konuşlanmaya yönelik tatbikat düzenlendi
12:01Takıda maliyeti düşürmek isteyenler 8 ayar altına yöneldi
12:01Bakan Yanık: Aralık ayında ihtiyaç sahibi vatandaşlara yaklaşık 106 milyon TL ödeme yapacağız
11:55AK Partili Sözcüsü Çelik: Bir gecede tüm tezleri çöktü
11:51Bakan Ersoy: Döviz kurlarındaki düşüş, erken rezervasyonda fiyatlara yansıdı
11:47Antalya'da kadın cinayeti: Eşini demir çubukla öldürdü
11:43Assange'ın ABD'ye iade edilebileceğine dair karara itiraz başvurusu yapıldı
11:23Beşiktaş'ta 5 bin 500 yıllık yaprak bulundu
11:16Turkovac, Halk Sağlığı depolarına ulaştı