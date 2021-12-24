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https://tr.sputniknews.com/20211224/ingiltere-rusyanin-batiyla-gorusmelere-hazir-oldugu-aciklamasini-memnuniyetle-karsiliyor-1052068484.html
İngiltere, Rusya’nın Batı’yla görüşmelere hazır olduğu açıklamasını memnuniyetle karşılıyor
İngiltere, Rusya’nın Batı’yla görüşmelere hazır olduğu açıklamasını memnuniyetle karşılıyor
İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss, Rusya’nın Batı ile Ocak ayında görüşmeler başlatmaya hazır olduğu yönündeki açıklamasını memnuniyetle karşıladığını... 24.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-24T01:09+0300
2021-12-24T01:09+0300
dünya
rusya
ukrayna
ingiltere
kışkırtma
liz truss
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İngiltere Dışişleri Bakanlığı’nın yazılı açıklamasına göre Truss, Rusya’nın Ukrayna ve NATO’ya yönelik “agresif ve kışkırtıcı söylemi” kınayarak, “Rusya için bu durumdan çıkmanın tek yolu diyalog ve ben, Rusya’nın Ocak ayında müzakerelere girmeye hazır olduğunu açıkça belirtmesini memnuniyetle karşılıyorum. Rus hükümetinin tansiyonu düşürmesi ve ciddi müzakereler başlatması gerekiyor” ifadesini kullandı.Rusya’nın Ukrayna sınırında askeri güç biriktirmesinin kabul edilemez olduğunu bir kez daha dile getiren Truss, Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısının büyük stratejik hata olacağını ve Rus çıkarlarına ve ekonomisine büyük zarar verecek yaptırımlar dahil kararlı tedbirlerle karşılık bulacağını söyledi.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yıllık basın toplantısında, ülkesinin Avrupa Güvenlik İşbirliği Örgütü (AGİT) platformunda Batı ile güvenlik garantileri sistemini görüşmeye hazır olduğunu söylemişti. Putin, bu yöndeki çalışmaların Ocak’ın ilk günlerinde başlayabileceğini belirtmişti.
https://tr.sputniknews.com/20211223/putin-yil-sonu-basin-toplantisi-duzenliyor-1052039807.html
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rusya, ukrayna, ingiltere, kışkırtma, liz truss

İngiltere, Rusya’nın Batı’yla görüşmelere hazır olduğu açıklamasını memnuniyetle karşılıyor

01:09 24.12.2021
© REUTERS / Hannah McKayİngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss
İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss - Sputnik Türkiye, 1920, 24.12.2021
© REUTERS / Hannah McKay
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İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss, Rusya’nın Batı ile Ocak ayında görüşmeler başlatmaya hazır olduğu yönündeki açıklamasını memnuniyetle karşıladığını belirtti.
İngiltere Dışişleri Bakanlığı’nın yazılı açıklamasına göre Truss, Rusya’nın Ukrayna ve NATO’ya yönelik “agresif ve kışkırtıcı söylemi” kınayarak, “Rusya için bu durumdan çıkmanın tek yolu diyalog ve ben, Rusya’nın Ocak ayında müzakerelere girmeye hazır olduğunu açıkça belirtmesini memnuniyetle karşılıyorum. Rus hükümetinin tansiyonu düşürmesi ve ciddi müzakereler başlatması gerekiyor” ifadesini kullandı.
Rusya’nın Ukrayna sınırında askeri güç biriktirmesinin kabul edilemez olduğunu bir kez daha dile getiren Truss, Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısının büyük stratejik hata olacağını ve Rus çıkarlarına ve ekonomisine büyük zarar verecek yaptırımlar dahil kararlı tedbirlerle karşılık bulacağını söyledi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yıllık basın toplantısında, ülkesinin Avrupa Güvenlik İşbirliği Örgütü (AGİT) platformunda Batı ile güvenlik garantileri sistemini görüşmeye hazır olduğunu söylemişti. Putin, bu yöndeki çalışmaların Ocak’ın ilk günlerinde başlayabileceğini belirtmişti.
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