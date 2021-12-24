https://tr.sputniknews.com/20211224/ingiltere-rusyanin-batiyla-gorusmelere-hazir-oldugu-aciklamasini-memnuniyetle-karsiliyor-1052068484.html

İngiltere, Rusya’nın Batı’yla görüşmelere hazır olduğu açıklamasını memnuniyetle karşılıyor

İngiltere, Rusya’nın Batı’yla görüşmelere hazır olduğu açıklamasını memnuniyetle karşılıyor

İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss, Rusya’nın Batı ile Ocak ayında görüşmeler başlatmaya hazır olduğu yönündeki açıklamasını memnuniyetle karşıladığını... 24.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-24T01:09+0300

2021-12-24T01:09+0300

2021-12-24T01:09+0300

dünya

rusya

ukrayna

ingiltere

kışkırtma

liz truss

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İngiltere Dışişleri Bakanlığı’nın yazılı açıklamasına göre Truss, Rusya’nın Ukrayna ve NATO’ya yönelik “agresif ve kışkırtıcı söylemi” kınayarak, “Rusya için bu durumdan çıkmanın tek yolu diyalog ve ben, Rusya’nın Ocak ayında müzakerelere girmeye hazır olduğunu açıkça belirtmesini memnuniyetle karşılıyorum. Rus hükümetinin tansiyonu düşürmesi ve ciddi müzakereler başlatması gerekiyor” ifadesini kullandı.Rusya’nın Ukrayna sınırında askeri güç biriktirmesinin kabul edilemez olduğunu bir kez daha dile getiren Truss, Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısının büyük stratejik hata olacağını ve Rus çıkarlarına ve ekonomisine büyük zarar verecek yaptırımlar dahil kararlı tedbirlerle karşılık bulacağını söyledi.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yıllık basın toplantısında, ülkesinin Avrupa Güvenlik İşbirliği Örgütü (AGİT) platformunda Batı ile güvenlik garantileri sistemini görüşmeye hazır olduğunu söylemişti. Putin, bu yöndeki çalışmaların Ocak’ın ilk günlerinde başlayabileceğini belirtmişti.

https://tr.sputniknews.com/20211223/putin-yil-sonu-basin-toplantisi-duzenliyor-1052039807.html

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rusya, ukrayna, ingiltere, kışkırtma, liz truss