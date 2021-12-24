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https://tr.sputniknews.com/20211224/ingiltere-ukraynanin-guneyinde-deniz-ussu-insa-ediyor-1052070030.html
İngiltere, Ukrayna'nın güneyinde deniz üssü inşa ediyor
İngiltere, Ukrayna'nın güneyinde deniz üssü inşa ediyor
İngiliz askeri uzmanlardan oluşan bir ekibin, Ukrayna'nın güneyindeki liman kenti Oçakov'da deniz üssü inşa etmek üzere çalışmalara başladığı duyuruldu. 24.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-24T04:12+0300
2021-12-24T04:12+0300
dünya
ukrayna
ingiltere
deniz üssü
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Eski Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) Yarbayı Vasiliy Prozorov, İngiltere'den gelen askeri uzmanlardan oluşan bir ekibin, Ukrayna'nın liman kenti Oçakov'da deniz üssü inşa etmeye başladığını ve ekibin güvenliğinin özel bir şirket tarafından sağlandığını söyledi.Sputnik'e konuşan Prozorov, "Birleşik Krallık, Ukrayna'nın güneyinde, özellikle de Mikolayev'de aktif olarak faaliyet gösteriyor ve İngiliz uçakları düzenli olarak Kulbakino hava üssüne geliyor" ifadelerini kullandı.Eski yetkili, sahada faaliyet yürüten askeri uzmanların ya da güvenlik görevlerinin tam sayısına ilişkin herhangi bir detay vermedi.
https://tr.sputniknews.com/20211206/ukraynadan-abd-ingiltere-ve-kanadaya-natodan-bagimsiz-destek-cagrisi-1051505639.html
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ukrayna, ingiltere, deniz üssü

İngiltere, Ukrayna'nın güneyinde deniz üssü inşa ediyor

04:12 24.12.2021
© Wikipediaİngiliz HMS Ocean gemisi
İngiliz HMS Ocean gemisi - Sputnik Türkiye, 1920, 24.12.2021
© Wikipedia
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İngiliz askeri uzmanlardan oluşan bir ekibin, Ukrayna'nın güneyindeki liman kenti Oçakov'da deniz üssü inşa etmek üzere çalışmalara başladığı duyuruldu.
Eski Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) Yarbayı Vasiliy Prozorov, İngiltere'den gelen askeri uzmanlardan oluşan bir ekibin, Ukrayna'nın liman kenti Oçakov'da deniz üssü inşa etmeye başladığını ve ekibin güvenliğinin özel bir şirket tarafından sağlandığını söyledi.
Sputnik'e konuşan Prozorov, "Birleşik Krallık, Ukrayna'nın güneyinde, özellikle de Mikolayev'de aktif olarak faaliyet gösteriyor ve İngiliz uçakları düzenli olarak Kulbakino hava üssüne geliyor" ifadelerini kullandı.
Eski yetkili, sahada faaliyet yürüten askeri uzmanların ya da güvenlik görevlerinin tam sayısına ilişkin herhangi bir detay vermedi.
Ukrayna Savunma Bakanı Aleksey Reznikov - Sputnik Türkiye, 1920, 06.12.2021
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