https://tr.sputniknews.com/20211224/ingiltere-ukraynanin-guneyinde-deniz-ussu-insa-ediyor-1052070030.html

İngiltere, Ukrayna'nın güneyinde deniz üssü inşa ediyor

İngiltere, Ukrayna'nın güneyinde deniz üssü inşa ediyor

İngiliz askeri uzmanlardan oluşan bir ekibin, Ukrayna'nın güneyindeki liman kenti Oçakov'da deniz üssü inşa etmek üzere çalışmalara başladığı duyuruldu. 24.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-24T04:12+0300

2021-12-24T04:12+0300

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ukrayna

ingiltere

deniz üssü

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Eski Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) Yarbayı Vasiliy Prozorov, İngiltere'den gelen askeri uzmanlardan oluşan bir ekibin, Ukrayna'nın liman kenti Oçakov'da deniz üssü inşa etmeye başladığını ve ekibin güvenliğinin özel bir şirket tarafından sağlandığını söyledi.Sputnik'e konuşan Prozorov, "Birleşik Krallık, Ukrayna'nın güneyinde, özellikle de Mikolayev'de aktif olarak faaliyet gösteriyor ve İngiliz uçakları düzenli olarak Kulbakino hava üssüne geliyor" ifadelerini kullandı.Eski yetkili, sahada faaliyet yürüten askeri uzmanların ya da güvenlik görevlerinin tam sayısına ilişkin herhangi bir detay vermedi.

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ukrayna, ingiltere, deniz üssü