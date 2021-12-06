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https://tr.sputniknews.com/20211206/ukraynadan-abd-ingiltere-ve-kanadaya-natodan-bagimsiz-destek-cagrisi-1051505639.html
Ukrayna’dan ABD, İngiltere ve Kanada’ya NATO’dan bağımsız destek çağrısı
Ukrayna’dan ABD, İngiltere ve Kanada’ya NATO’dan bağımsız destek çağrısı
Ukrayna Savunma Bakanı Aleksey Reznikov, Moskova ile olası bir askeri krizi önlemek ve Kiev’e destek vermek amacıyla ABD, İngiltere ve Kanada’nın, Rusya... 06.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-06T23:37+0300
2021-12-06T23:37+0300
dünya
avrupa
abd
rusya
ukrayna
kanada
mülteci
aleksey reznikov
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Kanada’nın Toronto kentindeki The Globe and Mail gazetesine konuşan Reznikov, ‘Anglo-Sakson müttefiklerine NATO’dan bağımsız olarak Ukrayna’ya destek vermeleri, ülkeye daha fazla askeri eğitmen göndermeleri çağrısı yaptı.Reznikov, “Kanadalı eğitmenlerin Harkov, Mairupol, Kramatorsk, Odessa ve Zminiy Adası’na gönderilmesi iyi olurdu” dedi. Reznikov’un bahsettiği bu kentler Ukrayna’nın doğu ve güneyinde, Rusya sınırları yakınlarında veya Karadeniz’de bulunuyor.Reznikov, “İngiltere’den ve ABD’den beylerle birlikte ikili platformlarda NATO olmadan bir arada… Bu bölgelerin etrafında ABD, İngiltere ve Kanada bayrakları dalgalanmalı. Burada olmanız ayrıca Ruslara karşı iyi bir işaret olur” diye konuştu.Reznikov, Kiev’in Rusya ile ekonomik ilişkilerini korumak isteyen Almanya ve Fransa ile değil, bu ülkelerden yardım almaya odaklandığını ifade etti.'5 milyon Ukraynalı mülteci' tehdidiReznikov ayrıca Avrupa’nın en büyük endişelerinden biri olan göçmen krizi konusunu da ‘körükledi.'Reznikov, tam kapsamlı bir savaş olması halinde ülkesinden 5 milyon kişinin AB’ye kaçabileceğini belirtti.2014’ten beri de 2 milyonu Rusya’ya, geri kalanı da Avrupa ülkelerine olmak üzere Ukrayna’dan benzer sayıda göçmen akışı yaşandı.NATO yanlısı lobi grubu Atlantik Konseyi için bir makale kaleme alan Reznikov, Brüksel’in Rusya tarafından Ukrayna’ya gerçekleştirilebilecek büyük çapta bir saldırının kıtanın tamamı üzerinde ne denli etkisi olacağını anlayıp anlamadığının belirsiz olduğunu kaydetti.Reznikov, “3 ila 5 milyon Ukraynalı mültecinin Rusya’nın işgalinden ani biçimde kaçışı, Avrupa toplumunun karşılaşacağı çok sayıda endişe verici büyük meseleden biri olacaktır” ifadelerini kullandı.Reznikov, Rusya’nın işgalinin, ‘kurallara dayalı uluslararası düzene nihai bir son verip’ Avrupa’da barışı gelecek onlarca yıl baltalayacak küresel bir güvensizlik ortamı yaratacağını iddia etti.Bu arada Rusya, Reznikov’un bahsettiği ‘kurallara dayalı uluslararası düzenin’ ABD tarafından uluslararası hukuka karşı ihlalleri için bir araç olarak kullanıldığını belirtiliyor. Suriye ve Irak’taki işgaller bu duruma birer örnek teşkil ediyor.Reznikov, gerçekleşeceğini ileri sürdüğü senaryonun önlenmesi için Batılı liderler kararlılıklarını göstermeli.Reznikov, “Biz kendi adımıza Avrupa’yı savunmakta kararlıyız” ifadelerini kullandı.Ukraynalı bakanın açıklamaları, Rusya’nın Ukrayna sınırlarında askeri yapılanmanın gerçekleştiği iddialarının ardından geldi. Kasım ayının başından beri Batılı medya kuruluşları Moskova’nın Ukrayna’yı işgal etmeyi planladığını iddia ediyor. Ancak Kremlin bu suçlamaları birçok kez reddetti ve sadece kendi toprakları içerisinde askerlerini konuşlandırdığı açıklamasını yaptı. Kiev ise NATO’dan yardım talep etti.Diğer yandan Washington ve NATO bölgedeki askeri faaliyetlerini artırdı. Bu durum Moskova için endişe verici olmakla birlikte, Peskov, NATO’nun Rusya sınırları yakınlarında plan dışı tatbikatları teşvik ettiğini söylemişti.
https://tr.sputniknews.com/20211206/peskov-nato-olaganustu-saldirgan-tutum-sergiliyor-rusya-bundan-hoslanmiyor-1051502184.html
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avrupa, abd, rusya, ukrayna, kanada, mülteci, aleksey reznikov

Ukrayna’dan ABD, İngiltere ve Kanada’ya NATO’dan bağımsız destek çağrısı

23:37 06.12.2021
© REUTERS / Oleksandr KlymenkoUkrayna Savunma Bakanı Aleksey Reznikov
Ukrayna Savunma Bakanı Aleksey Reznikov - Sputnik Türkiye, 1920, 06.12.2021
© REUTERS / Oleksandr Klymenko
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Ukrayna Savunma Bakanı Aleksey Reznikov, Moskova ile olası bir askeri krizi önlemek ve Kiev’e destek vermek amacıyla ABD, İngiltere ve Kanada’nın, Rusya sınırları yakınlarındaki topraklarına gözle görülür şekilde asker konuşlandırması gerektiğini ifade etti.
Kanada’nın Toronto kentindeki The Globe and Mail gazetesine konuşan Reznikov, ‘Anglo-Sakson müttefiklerine NATO’dan bağımsız olarak Ukrayna’ya destek vermeleri, ülkeye daha fazla askeri eğitmen göndermeleri çağrısı yaptı.
Reznikov, “Kanadalı eğitmenlerin Harkov, Mairupol, Kramatorsk, Odessa ve Zminiy Adası’na gönderilmesi iyi olurdu” dedi. Reznikov’un bahsettiği bu kentler Ukrayna’nın doğu ve güneyinde, Rusya sınırları yakınlarında veya Karadeniz’de bulunuyor.
Reznikov, “İngiltere’den ve ABD’den beylerle birlikte ikili platformlarda NATO olmadan bir arada… Bu bölgelerin etrafında ABD, İngiltere ve Kanada bayrakları dalgalanmalı. Burada olmanız ayrıca Ruslara karşı iyi bir işaret olur” diye konuştu.
Reznikov, Kiev’in Rusya ile ekonomik ilişkilerini korumak isteyen Almanya ve Fransa ile değil, bu ülkelerden yardım almaya odaklandığını ifade etti.

'5 milyon Ukraynalı mülteci' tehdidi

Reznikov ayrıca Avrupa’nın en büyük endişelerinden biri olan göçmen krizi konusunu da ‘körükledi.'
Reznikov, tam kapsamlı bir savaş olması halinde ülkesinden 5 milyon kişinin AB’ye kaçabileceğini belirtti.
2014’ten beri de 2 milyonu Rusya’ya, geri kalanı da Avrupa ülkelerine olmak üzere Ukrayna’dan benzer sayıda göçmen akışı yaşandı.
NATO yanlısı lobi grubu Atlantik Konseyi için bir makale kaleme alan Reznikov, Brüksel’in Rusya tarafından Ukrayna’ya gerçekleştirilebilecek büyük çapta bir saldırının kıtanın tamamı üzerinde ne denli etkisi olacağını anlayıp anlamadığının belirsiz olduğunu kaydetti.
Reznikov, “3 ila 5 milyon Ukraynalı mültecinin Rusya’nın işgalinden ani biçimde kaçışı, Avrupa toplumunun karşılaşacağı çok sayıda endişe verici büyük meseleden biri olacaktır” ifadelerini kullandı.
Reznikov, Rusya’nın işgalinin, ‘kurallara dayalı uluslararası düzene nihai bir son verip’ Avrupa’da barışı gelecek onlarca yıl baltalayacak küresel bir güvensizlik ortamı yaratacağını iddia etti.
Bu arada Rusya, Reznikov’un bahsettiği ‘kurallara dayalı uluslararası düzenin’ ABD tarafından uluslararası hukuka karşı ihlalleri için bir araç olarak kullanıldığını belirtiliyor. Suriye ve Irak’taki işgaller bu duruma birer örnek teşkil ediyor.
Reznikov, gerçekleşeceğini ileri sürdüğü senaryonun önlenmesi için Batılı liderler kararlılıklarını göstermeli.
Reznikov, “Biz kendi adımıza Avrupa’yı savunmakta kararlıyız” ifadelerini kullandı.
Ukraynalı bakanın açıklamaları, Rusya’nın Ukrayna sınırlarında askeri yapılanmanın gerçekleştiği iddialarının ardından geldi. Kasım ayının başından beri Batılı medya kuruluşları Moskova’nın Ukrayna’yı işgal etmeyi planladığını iddia ediyor. Ancak Kremlin bu suçlamaları birçok kez reddetti ve sadece kendi toprakları içerisinde askerlerini konuşlandırdığı açıklamasını yaptı. Kiev ise NATO’dan yardım talep etti.
Diğer yandan Washington ve NATO bölgedeki askeri faaliyetlerini artırdı. Bu durum Moskova için endişe verici olmakla birlikte, Peskov, NATO’nun Rusya sınırları yakınlarında plan dışı tatbikatları teşvik ettiğini söylemişti.
Dmitriy Peskov - Sputnik Türkiye, 1920, 06.12.2021
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