EKONOMİ
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İstanbul'da toplu ulaşıma zam geldi
16:09 24.12.2021 (güncellendi: 16:35 24.12.2021)
© DHAİstanbul'da toplu ulaşıma zam geldi
© DHA
İstanbul'da elektronik bilet, taksi, taksi dolmuş ve minibüs fiyatlarına yüzde 36, servis ücretlerine ise yüzde 27 zam talebi, UKOME'de oy birliğiyle kabul edildi.
İstanbul'da elektronik bilet, taksi, taksi dolmuş ve minibüs fiyatlarına yüzde 36, servis ücretlerine ise yüzde 27 zam talebi, UKOME'de oy birliğiyle kabul edildi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) olağanüstü toplantısında, ulaşıma zam kararı çıktı.
İstanbul'un ulaşım ücretinin düzenlemesiyle ilgili UKOME olağanüstü toplandı. Toplantıda, elektronik bilet fiyatları, taksi, taksi dolmuş, minibüs fiyatlarına yüzde 36, servis ücretlerine ise yüzde 27 zam talebi UKOME'de oy birliğiyle kabul edildi. Zam talebinin kabul edilmesiyle taksimetre ücretleri açılış 5.55 liradan 6.38 liraya yükseldi. Kısa mesafe ücret ise 14 lira 50 kuruştan 16 lira 50 kuruşa çıktı.
İstanbul'un ulaşım ücretinin düzenlemesiyle ilgili UKOME olağanüstü toplandı. Toplantıda, elektronik bilet fiyatları, taksi, taksi dolmuş, minibüs fiyatlarına yüzde 36, servis ücretlerine ise yüzde 27 zam talebi UKOME'de oy birliğiyle kabul edildi. Zam talebinin kabul edilmesiyle taksimetre ücretleri açılış 5.55 liradan 6.38 liraya yükseldi. Kısa mesafe ücret ise 14 lira 50 kuruştan 16 lira 50 kuruşa çıktı.