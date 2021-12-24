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Kültür ve Turizm Bakanlığı 15 uzman yardımcısı alacak
Kültür ve Turizm Bakanlığı 15 uzman yardımcısı alacak
Kültür ve Turizm Bakanlığı kültür ve turizm uzman yardımcısı kadrosuna 15 personel alımı gerçekleştirecek. 24.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-24T09:35+0300
2021-12-24T09:35+0300
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türkiye
kültür ve turizm bakanlığı
resmi gazete
personel
mülakat
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Resmi Gazete'de yayımlanan ilan göre, başvuruda bulunacak adayların 35 yaşını doldurmamış olması, en az 4 yıllık lisans eğitimi veren veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarının hukuk, mimarlık, şehir ve bölge planlama, harita mühendisliği, jeodezi ve fotogrametri mühendisliği, jeodezi ve haritacılık mühendisliği veya geomatik mühendisliği bölümlerinin birinden mezun olması, ÖSYM tarafından 2020 ve 2021 yılında yapılan KPSS'nin ilgili puan türünden en az 70 alması gerekiyor.Başvurular elektronik ortamda 17-24 Ocak tarihleri arasında alınacak. Adaylar başvurularını e-Devlet aracılığıyla Kültür ve Turizm Bakanlığının kariyer kapısı kamu işe alım sayfasından veya "https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr" adresi üzerinden gerçekleştirebilecek.Sınav sözlü olmak üzere tek aşamalı olarak Ankara'da yapılacak. Sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar ilandan belirtilen konu başlıkları yönünden ayrı ayrı puan verilmek suretiyle değerlendirilecek.Sözlü sınavda başarılı sayılmak için kurul üyelerinin 100 tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az 70 olması gerekiyor. Başarı puanı en yüksek olan adaydan başlanmak suretiyle ilanda belirtilen kadro sayısı kadar asıl ve yedek aday belirlenecek.Sınav tarihi, saati ve yeri başvuru işlemlerinin tamamlanmasının ardından "www.ktb.gov.tr" adresinden ilan edilecek.
https://tr.sputniknews.com/20211216/20-bin-sozlesmeli-saglik-personeli-alim-ilani-resmi-gazetede-1051817491.html
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türkiye, kültür ve turizm bakanlığı, resmi gazete, personel, mülakat

Kültür ve Turizm Bakanlığı 15 uzman yardımcısı alacak

09:35 24.12.2021
© AAKültür ve Turizm Bakanlığı
Kültür ve Turizm Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 24.12.2021
© AA
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Kültür ve Turizm Bakanlığı kültür ve turizm uzman yardımcısı kadrosuna 15 personel alımı gerçekleştirecek.
Resmi Gazete'de yayımlanan ilan göre, başvuruda bulunacak adayların 35 yaşını doldurmamış olması, en az 4 yıllık lisans eğitimi veren veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarının hukuk, mimarlık, şehir ve bölge planlama, harita mühendisliği, jeodezi ve fotogrametri mühendisliği, jeodezi ve haritacılık mühendisliği veya geomatik mühendisliği bölümlerinin birinden mezun olması, ÖSYM tarafından 2020 ve 2021 yılında yapılan KPSS'nin ilgili puan türünden en az 70 alması gerekiyor.

Başvurular elektronik ortamda 17-24 Ocak tarihleri arasında alınacak. Adaylar başvurularını e-Devlet aracılığıyla Kültür ve Turizm Bakanlığının kariyer kapısı kamu işe alım sayfasından veya "https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr" adresi üzerinden gerçekleştirebilecek.

Sınav sözlü olmak üzere tek aşamalı olarak Ankara'da yapılacak. Sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar ilandan belirtilen konu başlıkları yönünden ayrı ayrı puan verilmek suretiyle değerlendirilecek.
Sözlü sınavda başarılı sayılmak için kurul üyelerinin 100 tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az 70 olması gerekiyor. Başarı puanı en yüksek olan adaydan başlanmak suretiyle ilanda belirtilen kadro sayısı kadar asıl ve yedek aday belirlenecek.

Sınav tarihi, saati ve yeri başvuru işlemlerinin tamamlanmasının ardından "www.ktb.gov.tr" adresinden ilan edilecek.
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