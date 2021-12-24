https://tr.sputniknews.com/20211224/libyada-eller-tetikte-ama-petrol-sevkiyati-ve-siginmaci-riskiyle-catismayi-bastirmaya-calisirlar-1052100035.html

'Libya'da eller tetikte ama petrol sevkiyatı ve sığınmacı riskiyle çatışmayı bastırmaya çalışırlar'

'Libya'da eller tetikte ama petrol sevkiyatı ve sığınmacı riskiyle çatışmayı bastırmaya çalışırlar'

Hediye Levent'e göre Libya'da 24 Aralık seçiminin yapılamamasında yol haritasının uygulanmaması ve siyasi rekabet etkili oldu. Yeni çatışma riskine atıf yapan... 24.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-24T23:04+0300

2021-12-24T23:04+0300

2021-12-25T00:04+0300

eksen

fransa

türkiye

mısır

libya

seçim

trablus

birleşik arap emirlikleri (bae)

seyfülislam kaddafi

abdulhamid dibeybe

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ABD öncülüğündeki NATO'nun 2011'deki müdahalesinin ardından hızla devlet olma halini yitirerek ikiye hatta üçe bölünen Libya'yı birleştirmesi umulan 24 Aralık seçimleri gerçekleştirilemedi.Berlin konferansları sürecinde ilan edilen ateşkes ve BM sponsorluğundaki geçiş hükümeti süreci bir kez daha sonuçsuz kalırken, başkanlık ve parlamento seçimleri için bir aylık erteleme kararı çıkmış görünüyor. Ancak seçimlerin 24 Ocak'ta düzenlenip düzenlenmeyeceği de tartışmalı.Libya'daki gelişmeleri Evrensel Gazetesi yazarı Hediye Levent ile konuştuk.'Libya'da yol haritasının temel şartları gerçekleştirilmedi'Hediye Levent'e göre zaten bölünmüş bir ülke haline getirilen Libya'da ateşkes sürecinde nispeten sağlanan uzlaşmanın yapaylığı oluşan ortamda etkili oldu. Berlin'de başlatılan süreçte bir yol haritası üzerinde uzlaşıldığını anımsatan Levent, ateşkesin petrol çıkarları üzerinden bastıran ülkeler sayesinde kotarıldığını ancak sürecin dış aktörlerin farklı pozisyonları ve iç güçlerin siyasi kapışmaları eşliğinde hakiki bir sonuç vermediğini dile getirdi:'Dibeybe gibi tartışmalı isimler Kaddafi'ye verilen destekte etkili'Kaddafi'nin devrilirken bile desteğinin eksik olmadığını, ancak dönem itirabarıyla seslerini duyuramadıklarını anımsatan Levent, sonraki çatışmalı süreçteki isimlerin bu kez oğul Seyfülislam Kaddafi'ye desteğin artışında etkili olduğu görüşünde. Levent, geçiş hükümeti başbakanı ve seçimlerde tartışmalı biçimde aday olan Dibeybe hakkında yolsuzluktan, oy satın almaya ve kamu fonları üzerinden reklam yapmaya uzanan iddialara atıf yaptı:'Eller tetikte ama petrol sevkiyatı ve sığınmacı akını riskiyle uluslararası toplum çatışmayı bastırmaya çalışacaktır'Libya'da ateşkesten bütün tarafların eksiklerini kapatmak için yararlandığını ve ellerinin tetikte olduğunu belirten Levent, petrol sevkıyatı ve olası sığınmacı akınını tetikleme riskinin uluslararası toplumu sıcak çatışmayı bastırmak üzere seferber edeceği görüşünde. Ancak Levent, Libya'da ateşkes getirilse bile yeniden devletleşmenin çok zor olacağına dikkat çekti:'Türkiye hariç bütün ülkeler pozisyonlarını yeniledi, geç kalan Türkiye şimdi şartlarla karşı karşıya'Türkiye'nin Libya hamlelerini 3 döneme ayıran Hediye Levent, askeri ve siyasi ağırlığını koyduğu çatışma döneminin ardından 2. dönemde diğer aktörlerin politikalarını güncelleyerek tüm taraflarla iletişim kurduğunu ancak Ankara'nın 'Oyun kuramam ama oyun bozarım' yaklaşımı yürüttüğünü söyledi. Levent'e göre üçüncü dönem Ankara'nın Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Mısır'la ilişkileri düzeltme hamlesiyle gelse de bu ülkelerin yabancı savaşçıların çekilmesi şartını koşuyor, bu yüzden askeri açıdan profilin düşürülmesi şart:'Ankara deniz yetki alanları anlaşmasını yeniletebilir mi, bilmiyoruz'Levent, gelinen noktada Ankara'nın sadece Trablus hükümetiyle yaptığı deniz yetki alanları anlaşmasının yeniletilebilmesinin güçlüğüne dikkat çekerken, diğer ülkelerle krizlerini çözmesinin kazanımlarını artıracağı değerlendirmesini yaptı:

fransa

mısır

libya

trablus

birleşik arap emirlikleri (bae)

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2021

Ceyda Karan https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/102181/41/1021814147_0:0:1000:1000_100x100_80_0_0_0126853c15209d716a780aa1a8a8fc94.jpg

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fransa, türkiye, mısır, libya, seçim, trablus, birleşik arap emirlikleri (bae), seyfülislam kaddafi, abdulhamid dibeybe