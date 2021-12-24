https://tr.sputniknews.com/20211224/mansur-yavas-nisan-2022de-mazot-yardimi-da-yapacagiz-1052096335.html

Mansur Yavaş: Nisan 2022'de mazot yardımı yapacağız

Mansur Yavaş: Nisan 2022'de mazot yardımı yapacağız

İstanbul'da düzenlenen İYİ Parti kongresine katılan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Tarıma teşvik için, ilk defa arpa ve buğday verdik. Nisan... 24.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-24T21:50+0300

2021-12-24T21:50+0300

2021-12-24T21:50+0300

türkiye

mansur yavaş

ekrem imamoğlu

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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İYİ Parti'nin İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlediği 'Kalkınma Kongresi'nde konuştu.İmamoğlu: Toplumun artık büyük bir kısmı şehirlerde yaşıyor'Kapsayıcılık' başlıklı panelde konuşan İmamoğlu şunları söyledi:'İlk defa arpa ve buğday tohumu verdik'Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 'Yoksulluk' başlıklı panelde konuştu.Mansur Yavaş, "İşsiz gelenlerin, uygulanan politikalar nedeniyle hayvancılığı üretimi bırakıp şehre gelen insanların sizden hep iş bekliyor. Aslında bunların en iyi bildiği iş var tarım. Bunu teşvik etmek lazım. İlk defa arpa ve buğday tohumu verdik. Aynı zamanda Nisan 2022'de mazot yardımı da yapacağız. Bunlar Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kayıtlı küçük çiftçiler. Sonra belediyenin büyük bir arazisi var. Orada rekreasyon alanı yapıyoruz 2600 dönüm. Orada silaj üretimi yaptık. 3 bin ton. Onu da hayvancılık yapanlara ücretsiz dağıtıyoruz. Aile çiftliklerine dağıtıyoruz. Bu şekilde teşviklerle onların üretime devam etmelerini sağlıyoruz. En büyük sorun gübre. Rakamlar çok arttı. Şu anda belediyemizin bir şirketi gübre ithal etmek istiyor yurt dışından. Eğer ithal edersek, gübreyi de vermek suretiyle tarıma desteğin nasıl verildiğini, verildiği zaman ne olacağını, Türkiye'ye örnek olacak şekilde hem istihdam sağlayacağını hem gelir elde edeceğini göstermiş olacağız" ifadelerini kullandı.İmamoğlu: Bu 500 küsür terörist dediği sayı kimdir, kimlerdir?Panel sonrası basın mensuplarının sorularını cevaplayan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, “AK Parti'nin grup başkanvekili 'İstanbul'da 45 bin' dedi. Aradan iki hafta geçti. İçişleri bakanı mecliste '33 bin' dedi. Şimdi yine kendisi '45 bin' diyor. Gerçek sayı 21 binin biraz üzerinde. Bu insanların nasıl işe alındığı tek tek, kalem kalem belli. Gelelim terörist meselesine ben 10 gün önce İçişleri bakanına yazı yazdım. Bu 500 küsür terörist dediği sayı kimdir, kimlerdir? Biz de bilelim. Aynı zamanda devletin kurumlarından bu insanlar temiz kâğıdı alıp bizde işe başlıyor. Bunun terörist olduğunu ifade edip, bunu afişe edip, birilerine terörist damgası vuran bir kısım medyayı da kınıyorum. Yani o insanların terörist diye fotoğraflarını yayınlıyorlar. Devletin bakanı çıkıp 500 küsür kişinin listesi var elimizde diyor. Sayın Cumhurbaşkanı kendisine verilen yalan yanlış ifadelere göz yummasın diye, bizimle irtibat kursun diye bugün sabah saatlerinde mektubumu yolladım. Oradan net gerçek bilgileri görebilir" diye konuştu.

https://tr.sputniknews.com/20211224/imamoglundan-erdogana-yanlis-yerden-bilgi-aliyor-ve-aldatiliyor-1052087713.html

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mansur yavaş, ekrem imamoğlu