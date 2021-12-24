https://tr.sputniknews.com/20211224/putin-israil-cumhurbaskani-hertzog-ile-gorustu-1052088111.html

Putin, İsrail Cumhurbaşkanı Hertzog ile görüştü

Putin, İsrail Cumhurbaşkanı Hertzog ile görüştü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İsrail Cumhurbaşkanı Yitsak Hertzog, gerçekleştirdikleri telefon görüşmesinde ikili işbirliğinin gündemindeki konuları... 24.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-24T16:49+0300

2021-12-24T16:49+0300

2021-12-24T16:54+0300

israil

dünya

vladimir putin

yitsak hertzog

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Kremlin’in açıklamasına göre Putin ile Hertzog telefonla görüştü. Taraflar görüşmede birbirlerinin yeni yılını kutladı, öncelikle insani alandaki konular olmak üzere ikili ilişkilerin gündemindeki meseleleri ele aldı.Liderler, İkinci Dünya Savaşı’yla ilgili gerçeklerin korunması ve savaşın sonuçlarının değiştirilmesi girişimlerine karşı koyulmasına yönelik ortak görev üzerinde üzerinde durdu.İkili ayrıca temasların sürdürülmesi yönünde anlaştı.

https://tr.sputniknews.com/20211204/rusyadan-israile-kitle-imha-silahlarindan-arindirilmis-bolge-konusunda-diyalog-cagrisi-1051444651.html

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israil, vladimir putin, yitsak hertzog