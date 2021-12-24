Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20211224/putin-israil-cumhurbaskani-hertzog-ile-gorustu-1052088111.html
Putin, İsrail Cumhurbaşkanı Hertzog ile görüştü
Putin, İsrail Cumhurbaşkanı Hertzog ile görüştü
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İsrail Cumhurbaşkanı Yitsak Hertzog, gerçekleştirdikleri telefon görüşmesinde ikili işbirliğinin gündemindeki konuları... 24.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-24T16:49+0300
2021-12-24T16:54+0300
israil
dünya
vladimir putin
yitsak hertzog
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/102907/94/1029079442_0:111:3073:1839_1920x0_80_0_0_fe8f5980e34520aa9ca64e3aa5d86b6e.jpg
Kremlin’in açıklamasına göre Putin ile Hertzog telefonla görüştü. Taraflar görüşmede birbirlerinin yeni yılını kutladı, öncelikle insani alandaki konular olmak üzere ikili ilişkilerin gündemindeki meseleleri ele aldı.Liderler, İkinci Dünya Savaşı’yla ilgili gerçeklerin korunması ve savaşın sonuçlarının değiştirilmesi girişimlerine karşı koyulmasına yönelik ortak görev üzerinde üzerinde durdu.İkili ayrıca temasların sürdürülmesi yönünde anlaştı.
https://tr.sputniknews.com/20211204/rusyadan-israile-kitle-imha-silahlarindan-arindirilmis-bolge-konusunda-diyalog-cagrisi-1051444651.html
israil
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/102907/94/1029079442_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_d71cb8e5da6e41095ebf1d480426f864.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
israil, vladimir putin, yitsak hertzog

Putin, İsrail Cumhurbaşkanı Hertzog ile görüştü

16:49 24.12.2021 (güncellendi: 16:54 24.12.2021)
© Sputnik / Fotoğraf bankasına girRusya Devlet Başkanı Vladimir Putin
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 24.12.2021
© Sputnik
/
Fotoğraf bankasına gir
Abone ol
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İsrail Cumhurbaşkanı Yitsak Hertzog, gerçekleştirdikleri telefon görüşmesinde ikili işbirliğinin gündemindeki konuları ele aldı.
Kremlin’in açıklamasına göre Putin ile Hertzog telefonla görüştü. Taraflar görüşmede birbirlerinin yeni yılını kutladı, öncelikle insani alandaki konular olmak üzere ikili ilişkilerin gündemindeki meseleleri ele aldı.
Liderler, İkinci Dünya Savaşı’yla ilgili gerçeklerin korunması ve savaşın sonuçlarının değiştirilmesi girişimlerine karşı koyulmasına yönelik ortak görev üzerinde üzerinde durdu.
İkili ayrıca temasların sürdürülmesi yönünde anlaştı.
Mihail Ulyanov - Sputnik Türkiye, 1920, 04.12.2021
DÜNYA
Rusya’dan İsrail’e 'kitle imha silahlarından arındırılmış bölge konusunda diyalog' çağrısı
4 Aralık, 15:42
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
17:25Buffon: Ronaldo varken takım değildik
17:19TURYOL Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Can: Gemileri bağladım
17:18Rusya'dan, yasaklı içerikleri silmeyen Google’a rekor para cezası
17:15Sayaçların 2022 yılı tamir ve ayar ücretleri belirlendi
17:06James Webb için geri sayım başladı: NASA en güçlü teleskobunu yarın fırlatacak
16:54CHP’li Gürer: Emekli için mutlaka bir düzenleme gerekiyor, böyle yaşamayı hak etmiyorlar
16:51Çiftçilere destek ödemesi başladı
16:49Putin, İsrail Cumhurbaşkanı Hertzog ile görüştü
16:40Noel tatiline Omicron gölgesi: Dünya çapında bir günde 2 binden fazla uçuş iptal edildi
16:37İmamoğlu’ndan Erdoğan’a: Yanlış yerden bilgi alıyor ve aldatılıyor
16:36Fotoğraf çekerken Doğu Ekspresi'nden düştü
16:22Brexit hediyesi: Britanyalılar izin alıp para ödeyerek girecekleri AB'de en fazla 90 gün kalabilecek
16:21Özcan Deniz ve Feyza Aktan'ın velayet davasında karar: 3 yaşındaki çocuğun velayeti anneye verildi
16:19Koronavirüs tedavisi için götürüldüğü hastaneden firar eden hükümlü yakalandı
16:17Dünyanın en zengin futbolcusunun yeni takımı belli oldu
16:13İngiltere'de istatistikler: Londra'da her 10 kişiden biri koronavirüs taşıyor
16:09İstanbul'da toplu ulaşıma zam geldi
15:52Diş ağrısı sanıp 6 sağlam dişini çektirdi, 18 yıl sonra 'delirten hastalık' teşhisi konuldu
15:51Meclis’te yeni bilgisayara tepki gösteren Özdağ’a yanıt: 'Talep ettiniz'
15:49Putin: Aliyev'in siyasi bilgeliği, Dağlık Karabağ'da barışın tesisinde önemli rol oynadı