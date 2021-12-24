https://tr.sputniknews.com/20211224/rusyada-bin-200-askerin-katilimiyla-hava-indirme-tatbikati-duzenleniyor-1052069417.html

Rusya’da bin 200 askerin katılımıyla hava indirme tatbikatı düzenleniyor

Rusya’da bin 200 askerin katılımıyla hava indirme tatbikatı düzenleniyor

Rusya Savunma Bakanlığı, Kırım ve Krasnodar bölgelerini kapsayacak tatbikata bin 200’den fazla hava indirme askeri ile 250’den fazla askeri teçhizatın... 24.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-24T02:01+0300

2021-12-24T02:01+0300

2021-12-24T02:01+0300

savunma

rusya

tatbikat

hava indirme kuvvetleri

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Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında, tatbikatın, Hava İndirme Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Andrey Serdyukov’un yönetiminde gerçekleşeceği belirtilirken, “Toplamda, tatbikata bin 200’den fazla asker ve 250’de fazla askeri ve özel teçhizat katılıyor” ifadesine yer verildi.23 Aralık’ta Kırım’ın Opuk poligonunda başlayan tatbikat 24 Aralık’ta Novorossiysk şehri yakınlarındaki Rayevskiy poligonundaki manevralarla devam edecek.Tatbikatta, hava indirme, topçu, radyasyon, kimyasal ve biyolojik savunma birliklerinin katılımıyla atış talimi ve mayın temizleme çalışmaları yapılacak ve ordu birliklerini hava saldırılarına ve insansız hava araçlarına karşı koruma göreviyle ilgili çalışmalar yerine getirilecek. Askerler, farklı mesafelerde bulunan hedefleri vuracak.Tatbikat sırasında ayrıca işgal edilen bölgeyi çevreleme ve ana kuvvetlerinin hızlı taarruzunu sağlama amacıyla helikopterlerden hava indirme operasyonunun gerçekleşeceği aktarıldı.Daha önce Kırım’da yeni hava indirme alayının kurulacağı bildirilmişti.

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