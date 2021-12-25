Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar.
https://tr.sputniknews.com/20211225/bddkdan-danismanlik-hizmeti-aciklamasi-1052105489.html
BDDK: Herhangi bir kişi veya kuruluştan danışmanlık hizmeti alınmıyor
BDDK: Herhangi bir kişi veya kuruluştan danışmanlık hizmeti alınmıyor
BDDK danışmanlık aldığı iddialarına yaptığı açıklama ile yanıt verdi. Herhangi bir kişi veya kuruluştan danışmanlık hizmeti almadığını belirten BDDK, bu yönde... 25.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-25T12:36+0300
2021-12-25T12:38+0300
türkiye
bddk
danışmanlık
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/1a/1043906730_0:8:1584:899_1920x0_80_0_0_387d1b3f36eaa7915a08995b0a289a9a.jpg
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu(BDDK), hâlihazırda herhangi bir kişi veya kuruluştan danışmanlık hizmeti almamakta, bu yönde bir çalışması da bulunmamakta olduğunu bildirdi.BDDK'dan yapılan açıklamada şöyle denildi:"Görsel ve basılı yayın organları ile sosyal medya hesapları üzerinden Kurumumuzun danışmanlık hizmeti aldığına yönelik artan haber ve paylaşımlara ilişkin olarak açıklama yapılması lüzumu görülmüştür.Kurulumuz, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu 4 üncü maddesinin (v) bendine dayalı olarak haber ve paylaşımlarda yer alan kuruluşu kendi grup şirketlerine danışmanlık hizmeti verebilmesi konusunda yetkilendirmiş olup bu yetkilendirme Kurumumuz web sitesinde yer alan diğer Kurul kararlarında görüleceği üzere daha önce de muhtelif bankalara sağlanmıştır. Kurumumuz hâlihazırda herhangi bir kişi veya kuruluştan danışmanlık hizmeti almamakta, bu yönde bir çalışması da bulunmamaktadır."
https://tr.sputniknews.com/20211223/bddk-jp-morgana-danismanlik-izni-verdi-1052037909.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/1a/1043906730_103:0:1511:1056_1920x0_80_0_0_66887242396b6030cf45ceae2d123715.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
bddk, danışmanlık

BDDK: Herhangi bir kişi veya kuruluştan danışmanlık hizmeti alınmıyor

12:36 25.12.2021 (güncellendi: 12:38 25.12.2021)
© AABankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, BDDK
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, BDDK - Sputnik Türkiye, 1920, 25.12.2021
© AA
Abone ol
BDDK danışmanlık aldığı iddialarına yaptığı açıklama ile yanıt verdi. Herhangi bir kişi veya kuruluştan danışmanlık hizmeti almadığını belirten BDDK, bu yönde bir çalışması da bulunmadığını belirtti.
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu(BDDK), hâlihazırda herhangi bir kişi veya kuruluştan danışmanlık hizmeti almamakta, bu yönde bir çalışması da bulunmamakta olduğunu bildirdi.
BDDK'dan yapılan açıklamada şöyle denildi:
"Görsel ve basılı yayın organları ile sosyal medya hesapları üzerinden Kurumumuzun danışmanlık hizmeti aldığına yönelik artan haber ve paylaşımlara ilişkin olarak açıklama yapılması lüzumu görülmüştür.
Kurulumuz, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu 4 üncü maddesinin (v) bendine dayalı olarak haber ve paylaşımlarda yer alan kuruluşu kendi grup şirketlerine danışmanlık hizmeti verebilmesi konusunda yetkilendirmiş olup bu yetkilendirme Kurumumuz web sitesinde yer alan diğer Kurul kararlarında görüleceği üzere daha önce de muhtelif bankalara sağlanmıştır. Kurumumuz hâlihazırda herhangi bir kişi veya kuruluştan danışmanlık hizmeti almamakta, bu yönde bir çalışması da bulunmamaktadır."
JP Morgan - Sputnik Türkiye, 1920, 23.12.2021
EKONOMİ
BDDK, JP Morgan'a danışmanlık izni verdi
23 Aralık, 09:55
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
13:25Kızakların yerini gondollar aldı: Onlarca Noel Baba, Venedik kanallarında kürek çekti
13:22Elektriği kesilen 79 yaşındaki kanser hastasına faturaları ödemesi için bir hafta süre verildi
13:10Pitbull saldırısında yaralanan Asiye Antalya'ya sevk edildi: Doku nakli olacak
13:10Süt üreticilerinden uyarı: Bu gidişle ne et, ne süt üretilemez
12:50İzmir'de hijyenik pedlerden alınan vergiler protesto edildi
12:43Meteoroloji uyardı: Sıcaklık artıyor, yağış geliyor
12:36BDDK: Herhangi bir kişi veya kuruluştan danışmanlık hizmeti alınmıyor
12:34Taksi bulamayan Bülent Ersoy 'üşüdüm' diye bağırdı, ortalığı birbirine kattı
12:29James Franco, Johnny Depp'in Amber Heard'a açtığı hakaret davasında mahkemeye çağrıldı
12:24TESK Başkanı Palandöken: Döviz kurlarındaki sert düşüş, vatandaşın mutfağına yansımadı
12:16Fatih Altaylı: Küçük kafaların bir hayvan katliamı başlatmasından korkuyorum
12:07Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Özlü: Omicron'da hangi senaryo gerçekleşecek bilmiyoruz
12:01Tarihi İnci Pastanesi’nden Google davası
11:51Türkiye'de kripto varlık platformlarına yönelik ilk ceza
11:43Cübbeli Ahmet: Ben Atatürk dönemi diyanetini istiyorum
11:27MSB: 15 Temmuz'un ardından TSK'dan 24 bin 256 kişi ihraç edildi
10:59Evde yılbaşı geçirmenin maliyeti en az 400 lira
10:48Bakan Karaismailoğlu: Erdoğan’a güveneceksin gerisi Allah kerim
10:40Limak Filarmoni Orkestrası’ndan İstanbul’da yeni yıl konseri
10:24Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, 60’ıncı yaş gününü 15 barfiks çekerek kutladı