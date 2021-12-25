https://tr.sputniknews.com/20211225/bddkdan-danismanlik-hizmeti-aciklamasi-1052105489.html

BDDK: Herhangi bir kişi veya kuruluştan danışmanlık hizmeti alınmıyor

BDDK: Herhangi bir kişi veya kuruluştan danışmanlık hizmeti alınmıyor

BDDK danışmanlık aldığı iddialarına yaptığı açıklama ile yanıt verdi. Herhangi bir kişi veya kuruluştan danışmanlık hizmeti almadığını belirten BDDK, bu yönde... 25.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-25T12:36+0300

2021-12-25T12:36+0300

2021-12-25T12:38+0300

türkiye

bddk

danışmanlık

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/1a/1043906730_0:8:1584:899_1920x0_80_0_0_387d1b3f36eaa7915a08995b0a289a9a.jpg

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu(BDDK), hâlihazırda herhangi bir kişi veya kuruluştan danışmanlık hizmeti almamakta, bu yönde bir çalışması da bulunmamakta olduğunu bildirdi.BDDK'dan yapılan açıklamada şöyle denildi:"Görsel ve basılı yayın organları ile sosyal medya hesapları üzerinden Kurumumuzun danışmanlık hizmeti aldığına yönelik artan haber ve paylaşımlara ilişkin olarak açıklama yapılması lüzumu görülmüştür.Kurulumuz, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu 4 üncü maddesinin (v) bendine dayalı olarak haber ve paylaşımlarda yer alan kuruluşu kendi grup şirketlerine danışmanlık hizmeti verebilmesi konusunda yetkilendirmiş olup bu yetkilendirme Kurumumuz web sitesinde yer alan diğer Kurul kararlarında görüleceği üzere daha önce de muhtelif bankalara sağlanmıştır. Kurumumuz hâlihazırda herhangi bir kişi veya kuruluştan danışmanlık hizmeti almamakta, bu yönde bir çalışması da bulunmamaktadır."

https://tr.sputniknews.com/20211223/bddk-jp-morgana-danismanlik-izni-verdi-1052037909.html

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

bddk, danışmanlık