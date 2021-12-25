https://tr.sputniknews.com/20211225/daha-once-yolcuyu-demir-sopayla-tehdit-eden-taksici-bu-kez-100-lira-taksimetreye-100-dolar-istedi-1052107455.html

Daha önce yolcuyu demir sopayla tehdit eden taksici, bu kez 100 lira taksimetreye 100 dolar istedi

Daha önce yolcuyu demir sopayla tehdit eden taksici, bu kez 100 lira taksimetreye 100 dolar istedi

İstanbul Esenyurt’ta geçtiğimiz günlerde yabancı uyruklu yolcudan fazla para isteyen taksici, bu sefer de taksimetrenin 100 TL tuttuğu yabancı uyruklu... 25.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-25T14:25+0300

2021-12-25T14:25+0300

2021-12-25T14:25+0300

yaşam

tehdit

taksi

taksimetre

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Olay, dün öğle saatlerinde Esenyurt Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde yaşandı.İHA'nın haberine göre, bir taksici aracına binen yabancı uyruklu iki yolcuyu istedikleri yere götürdükten sonra 100 dolar istedi. Taksimetrenin 100 TL olduğunu söyleyen yolcular, parayı ödemek istemedi. Aracın dışına taşan olayda taksici, uzun süre yolcularla tartıştı. Kameralara yansıyan o anlar ise taksicinin daha önce yaptığı bir olayı hatırlattı.Geçtiğimiz günlerde de aynı taksici, fazla para istediği yabancı uyruklu yolcu ile tartışmıştı. Yolcunun fazla para vermek istememesi üzerine arkadaşlarını da çağıran taksici, minibüs ile olay yerinden ayrılmak isteyen yabancı uyruklu yolcuyu indirip demir sopa ile tehdit etmişti.

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2021

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tehdit, taksi, taksimetre