https://tr.sputniknews.com/20211225/doc-dr-savasci-3-ve-4-dozda-yan-etki-biraz-daha-fazla-1052109990.html

Doç. Dr. Savaşçı: 3. ve 4. dozda yan etki biraz daha fazla

Doç. Dr. Savaşçı: 3. ve 4. dozda yan etki biraz daha fazla

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Ümit Savaşçı, "3. ve 4. doz aşıda bağışıklık sistemini biraz daha tetikledikçe yan etkiler... 25.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-25T16:39+0300

2021-12-25T16:39+0300

2021-12-25T16:39+0300

koronavirüs

koronavirüs

kovid-19

türkiye’de kovid-19 salgını

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/1d/1051267377_0:249:3073:1977_1920x0_80_0_0_8ec193b20bb240abbaaf3891292767b3.jpg

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Savaşçı, 3. ve 4. doz aşılarda diğer dozlara göre oluşabilecek yan etkilere ilişkin açıklama yaptı. Doç. Dr. Savaşçı, salgının gidişatına göre hatırlatıcı dozların da zorunlu hale geldiğini hatırlatarak, "Hem tıp otoriterleri hem de aşı üretici firmaları tarafından kesinlikle 3. doz aşının yapılması gerektiği belirtildi hatta İsrail 4'üncü doza başladı çünkü belirli bir süre sonra bağışıklık sistemi biraz zayıf kişilerde bunlar da 65 yaş üstü kişiler, koruyucu antikorlar da olmayınca enfeksiyona, koronavirüse karşı açık hale geliyorlar. Her doz aşıda lokal yan etkiler görülebilir. Bunlar kolda ağrı, şişlik, genel halsizlik, eklem, baş ağrısı, ateş. Belki vertigosu gelişen, özellikle koltuk altında bezeler, şişlikler gelişenler oldu. Tabi ki bunlar sık gördüğümüz yan etkiler. Onun dışında aslında bizim için bazen de korkutucu yan etki kalp kası iltihabıydı. Bizim de burada vakalarımız oldu, çok nadir olarak gördük. Biz vakalarımızda çok kalıcı hasarlı bir etki görmedik" diye konuştu.D 3. ve 4. dozda yan etkilerin biraz daha arttığına vurgu yapan Doç. Dr. Savaşçı, şu ifadeleri kullandı:‘Göğüste ağrı olursa hastaneye müracaat etsinler'Doç. Dr. Savaşçı, aşı hakkı gelenlerin endişe etmeden yaptırmaları gerektiğini belirterek, "Koronavirüs geçirdiklerinde ucu bilinmeyen 'kontrolsüz güç' dediğimiz hasarların nereye gideceğini bilmediğimiz, belki yıllar sonra ‘Evet şu hasarlar da oluşabiliyormuş’ diye birçok şeyi konuşabiliriz. Dolayısıyla kontrollü şekilde aşı yapıp bağışıklık sistemimizi virüse karşı aktif hale geçirmek her zaman daha bilimsel, daha akılcı bir yaklaşım. O günlerde bir halsizlik, hafif ateş, öksürük olabilir; ama özellikle göğüste baskı tarzında ağrı, ciddi nefes darlığı, halsizlik olursa buna bulantı da eklenirse mutlaka hastaneye müracaat etsinler çünkü belki kalp kası tutulmuş olabilir. Onda da tedavilerimiz, takiplerimiz var. Bazı nörolojik etkiler de görülebilir. Belki yüzde felç durumu, başka bir organda güç kaybı, his kaybı olursa nöroloji başta olmak üzere müracaat ederseler en azından bir şey var mı yok mu, gelip geçici bulgular mı; vatandaşlarımızın gönlünü rahatlatmış olabiliriz" diye konuştu.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

koronavirüs, kovid-19, türkiye’de kovid-19 salgını