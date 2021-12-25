https://tr.sputniknews.com/20211225/iran-disisleri-bakani-azerbaycan-ile-iliskilerde-yeni-bir-sayfa-acma-karari-aldik-1052102670.html

İran Dışişleri Bakanı: Azerbaycan ile ilişkilerde yeni bir sayfa açma kararı aldık

İran Dışişleri Bakanı: Azerbaycan ile ilişkilerde yeni bir sayfa açma kararı aldık

İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan, Azerbaycan ile ilişkilerde yeni bir sayfa açma kararı aldıklarını ifade etti. 25.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-25T05:34+0300

2021-12-25T05:34+0300

2021-12-25T05:34+0300

dünya

iran

azerbaycan

hüseyin emir abdullahiyan

bakü

ceyhun bayramov

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/06/1050544329_0:0:3277:1844_1920x0_80_0_0_663c8a865c6bf0f153dfd83489b5a476.jpg

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, 22 Aralık'ta Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye gerçekleştirdiği resmi ziyarete ilişkin değerlendirmelerde bulundu.Abdullahiyan, "Bakü ziyaretinde ilişkilerde yeni bir sayfa açılması konusunda anlaşmaya vardık. Sayın İlham Aliyev ile samimi görüşmede ilişkilerin yol haritası iyi şekilde çizildi. Mevkidaşım Ceyhun Bayramov ve Milli Meclis Başkanı ile de faydalı istişarelerde bulundum" ifadelerini kullandı.Abdullahiyan, komşularla ilişkilere öncelik vermeye devam edeceklerini kaydetti.

https://tr.sputniknews.com/20211125/iran-turkiyenin-guney-kafkasyada-baris-mekanizmasi-kurma-girisimini-memnuniyetle-karsiliyoruz-1051128251.html

iran

azerbaycan

bakü

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

iran, azerbaycan, hüseyin emir abdullahiyan, bakü, ceyhun bayramov