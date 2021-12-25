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İran Dışişleri Bakanı: Azerbaycan ile ilişkilerde yeni bir sayfa açma kararı aldık
İran Dışişleri Bakanı: Azerbaycan ile ilişkilerde yeni bir sayfa açma kararı aldık
İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan, Azerbaycan ile ilişkilerde yeni bir sayfa açma kararı aldıklarını ifade etti. 25.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-25T05:34+0300
2021-12-25T05:34+0300
dünya
iran
azerbaycan
hüseyin emir abdullahiyan
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İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, 22 Aralık'ta Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye gerçekleştirdiği resmi ziyarete ilişkin değerlendirmelerde bulundu.Abdullahiyan, "Bakü ziyaretinde ilişkilerde yeni bir sayfa açılması konusunda anlaşmaya vardık. Sayın İlham Aliyev ile samimi görüşmede ilişkilerin yol haritası iyi şekilde çizildi. Mevkidaşım Ceyhun Bayramov ve Milli Meclis Başkanı ile de faydalı istişarelerde bulundum" ifadelerini kullandı.Abdullahiyan, komşularla ilişkilere öncelik vermeye devam edeceklerini kaydetti.
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iran, azerbaycan, hüseyin emir abdullahiyan, bakü, ceyhun bayramov

İran Dışişleri Bakanı: Azerbaycan ile ilişkilerde yeni bir sayfa açma kararı aldık

05:34 25.12.2021
© SputnikHüseyin Emir Abdullahiyan
Hüseyin Emir Abdullahiyan - Sputnik Türkiye, 1920, 25.12.2021
© Sputnik
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İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan, Azerbaycan ile ilişkilerde yeni bir sayfa açma kararı aldıklarını ifade etti.
İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, 22 Aralık'ta Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye gerçekleştirdiği resmi ziyarete ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Abdullahiyan, "Bakü ziyaretinde ilişkilerde yeni bir sayfa açılması konusunda anlaşmaya vardık. Sayın İlham Aliyev ile samimi görüşmede ilişkilerin yol haritası iyi şekilde çizildi. Mevkidaşım Ceyhun Bayramov ve Milli Meclis Başkanı ile de faydalı istişarelerde bulundum" ifadelerini kullandı.
Abdullahiyan, komşularla ilişkilere öncelik vermeye devam edeceklerini kaydetti.
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