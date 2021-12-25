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İzmir'de hijyenik pedlerden alınan vergiler protesto edildi
İzmir'de hijyenik pedlerden alınan vergiler protesto edildi
İzmir'de kendilerine 'Kampüs Cadıları' adını veren bir grup öğrenci, hijyenik ped ve tampon gibi temel ihtiyaç ürünlerden yüzde 18 oranında alınan vergiler ile... 25.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-25T12:50+0300
2021-12-25T12:50+0300
türkiye
izmir
protesto
vergi
ped
zam
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Alsancak Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde "Keyfimizden mi kanıyoruz, vergini reglimden çek" yazılı pankartla yürüyen bir grup kadın öğrenci, AK Parti iktidarını eleştirdi. ANKA'dan Kerim Uğur'un haberine göre, 'Kampüs Cadıları' adlı grup, yüzde 18'lik vergi oranı ve gelen zamların kaldırılarak hijyenik ped ve tampon gibi ürünlerin ücretsiz olması için çağrı yaptı.Öğrencilerin açıklaması şöyle:"İktidarın uyguladığı ekonomi politikaları sonucunda derinleşen ekonomik kriz hepimizi etkiliyor. Kadın yoksulluğu, işsizlik günden güne artıyor. Biz öğrenciler yoksulluk sebebiyle barınamama, geçinememe gibi birçok sorunla baş ediyorduk. Şimdi o sorunlar sağlığımızı da tehdit etmeye başladı. Tiyatrodan sinemaya tüm kültür sanat faaliyetlerini lüks olarak kabul eden devlet, kullanmak zorunda olduğumuz hijyen ürünlerini ulaşılamaz hale getirdi. Regl olan herkesin kullanmak zorunda olduğu hijyenik ped, tampon gibi ürünlere yüzde 18 gibi faiz vergi oranları uygulanıyor. Temel insani bir ihtiyaç olan hijyenik pedler ve tamponlar üzerinden lüks tüketim vergilerini kabul etmiyoruz. Biz her ay regl oluyoruz, her ay kanıyoruz. Bu ürünlerin herkesin ulaşabileceği şekilde ücretsiz olmasını istiyoruz. Üniversitelerde kampüslerde kampüs cadıları olarak dayanışma kutuları yapıyoruz. Okul yönetimleri, kayyum rektörler bunu bile kabul etmiyorlar. Bunları bile söküyorlar."
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izmir, protesto, vergi, ped, zam

İzmir'de hijyenik pedlerden alınan vergiler protesto edildi

12:50 25.12.2021
© AP Photo / Alastair GrantPed- Regl- Tampon
Ped- Regl- Tampon - Sputnik Türkiye, 1920, 25.12.2021
© AP Photo / Alastair Grant
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İzmir'de kendilerine 'Kampüs Cadıları' adını veren bir grup öğrenci, hijyenik ped ve tampon gibi temel ihtiyaç ürünlerden yüzde 18 oranında alınan vergiler ile bu ürünlere gelen zamları protesto etti.
Alsancak Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde "Keyfimizden mi kanıyoruz, vergini reglimden çek" yazılı pankartla yürüyen bir grup kadın öğrenci, AK Parti iktidarını eleştirdi. ANKA'dan Kerim Uğur'un haberine göre, 'Kampüs Cadıları' adlı grup, yüzde 18'lik vergi oranı ve gelen zamların kaldırılarak hijyenik ped ve tampon gibi ürünlerin ücretsiz olması için çağrı yaptı.

Öğrencilerin açıklaması şöyle:
"İktidarın uyguladığı ekonomi politikaları sonucunda derinleşen ekonomik kriz hepimizi etkiliyor. Kadın yoksulluğu, işsizlik günden güne artıyor. Biz öğrenciler yoksulluk sebebiyle barınamama, geçinememe gibi birçok sorunla baş ediyorduk. Şimdi o sorunlar sağlığımızı da tehdit etmeye başladı. Tiyatrodan sinemaya tüm kültür sanat faaliyetlerini lüks olarak kabul eden devlet, kullanmak zorunda olduğumuz hijyen ürünlerini ulaşılamaz hale getirdi. Regl olan herkesin kullanmak zorunda olduğu hijyenik ped, tampon gibi ürünlere yüzde 18 gibi faiz vergi oranları uygulanıyor. Temel insani bir ihtiyaç olan hijyenik pedler ve tamponlar üzerinden lüks tüketim vergilerini kabul etmiyoruz. Biz her ay regl oluyoruz, her ay kanıyoruz. Bu ürünlerin herkesin ulaşabileceği şekilde ücretsiz olmasını istiyoruz. Üniversitelerde kampüslerde kampüs cadıları olarak dayanışma kutuları yapıyoruz. Okul yönetimleri, kayyum rektörler bunu bile kabul etmiyorlar. Bunları bile söküyorlar."
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