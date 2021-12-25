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İzmir'de hijyenik pedlerden alınan vergiler protesto edildi
© AP Photo / Alastair GrantPed- Regl- Tampon
© AP Photo / Alastair Grant
İzmir'de kendilerine 'Kampüs Cadıları' adını veren bir grup öğrenci, hijyenik ped ve tampon gibi temel ihtiyaç ürünlerden yüzde 18 oranında alınan vergiler ile bu ürünlere gelen zamları protesto etti.
Alsancak Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde "Keyfimizden mi kanıyoruz, vergini reglimden çek" yazılı pankartla yürüyen bir grup kadın öğrenci, AK Parti iktidarını eleştirdi. ANKA'dan Kerim Uğur'un haberine göre, 'Kampüs Cadıları' adlı grup, yüzde 18'lik vergi oranı ve gelen zamların kaldırılarak hijyenik ped ve tampon gibi ürünlerin ücretsiz olması için çağrı yaptı.
Öğrencilerin açıklaması şöyle:
"İktidarın uyguladığı ekonomi politikaları sonucunda derinleşen ekonomik kriz hepimizi etkiliyor. Kadın yoksulluğu, işsizlik günden güne artıyor. Biz öğrenciler yoksulluk sebebiyle barınamama, geçinememe gibi birçok sorunla baş ediyorduk. Şimdi o sorunlar sağlığımızı da tehdit etmeye başladı. Tiyatrodan sinemaya tüm kültür sanat faaliyetlerini lüks olarak kabul eden devlet, kullanmak zorunda olduğumuz hijyen ürünlerini ulaşılamaz hale getirdi. Regl olan herkesin kullanmak zorunda olduğu hijyenik ped, tampon gibi ürünlere yüzde 18 gibi faiz vergi oranları uygulanıyor. Temel insani bir ihtiyaç olan hijyenik pedler ve tamponlar üzerinden lüks tüketim vergilerini kabul etmiyoruz. Biz her ay regl oluyoruz, her ay kanıyoruz. Bu ürünlerin herkesin ulaşabileceği şekilde ücretsiz olmasını istiyoruz. Üniversitelerde kampüslerde kampüs cadıları olarak dayanışma kutuları yapıyoruz. Okul yönetimleri, kayyum rektörler bunu bile kabul etmiyorlar. Bunları bile söküyorlar."
Öğrencilerin açıklaması şöyle:
"İktidarın uyguladığı ekonomi politikaları sonucunda derinleşen ekonomik kriz hepimizi etkiliyor. Kadın yoksulluğu, işsizlik günden güne artıyor. Biz öğrenciler yoksulluk sebebiyle barınamama, geçinememe gibi birçok sorunla baş ediyorduk. Şimdi o sorunlar sağlığımızı da tehdit etmeye başladı. Tiyatrodan sinemaya tüm kültür sanat faaliyetlerini lüks olarak kabul eden devlet, kullanmak zorunda olduğumuz hijyen ürünlerini ulaşılamaz hale getirdi. Regl olan herkesin kullanmak zorunda olduğu hijyenik ped, tampon gibi ürünlere yüzde 18 gibi faiz vergi oranları uygulanıyor. Temel insani bir ihtiyaç olan hijyenik pedler ve tamponlar üzerinden lüks tüketim vergilerini kabul etmiyoruz. Biz her ay regl oluyoruz, her ay kanıyoruz. Bu ürünlerin herkesin ulaşabileceği şekilde ücretsiz olmasını istiyoruz. Üniversitelerde kampüslerde kampüs cadıları olarak dayanışma kutuları yapıyoruz. Okul yönetimleri, kayyum rektörler bunu bile kabul etmiyorlar. Bunları bile söküyorlar."
Ekonomik krizin faturasını biz ödemeyeceğiz demek için Alsancak’taydık. Hijyenik ped ve tamponlar lüks tüketim değil, temel ihtiyaçtır; ücretsiz olmalıdır.— Kampüs Cadıları (@KampusCadilari) December 24, 2021
Devlet vergini reglimden çek! 📣🩸 pic.twitter.com/XTRDiCdy8L