https://tr.sputniknews.com/20211225/kanatlari-yerli-kompozit-malzemeden-uretilen-yeni-rus-yolcu-ucagi-ilk-kez-havalandi-1052113451.html

Kanatları yerli kompozit malzemeden üretilen yeni Rus yolcu uçağı, ilk kez havalandı

Kanatları yerli kompozit malzemeden üretilen yeni Rus yolcu uçağı, ilk kez havalandı

Kanatları kompozit malzeme kullanılarak üretilen Rusya yapımı MS-21-300 yolcu uçağı, ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi. 25.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-25T19:14+0300

2021-12-25T19:14+0300

2021-12-25T19:14+0300

dünya

rusya

uçak

yolcu uçağı

ms-21-300 yolcu uçağı

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Rusya'nın devlet savunma sanayii şirketi Rostec'in yetkilileri, kanatları tamamen kompozit malzeme kullanılarak üretilen MS-21-300 yolcu uçağının, ilk uçuşunu gerçekleştirdiğini açıkladı. Uçuşun bir sorun yaşanmadan başarıyla gerçekleştiği kaydedildi.MS-21-300 yolcu uçağının lisans ve seri üretim süreci pek çok defa ertelenmişti. Bunun sebeplerinden biri, MS-21 uçağının kanatlarında kullanılacak kompozit malzemenin tedarikinin, Batı’nın yaptırımları nedeniyle gerçekleştirilememesiydi.Bu yüzden, kanatlarda yararlanılacak kompozit malzeme, yerli maddeler kullanılarak Rusya’da geliştirilip üretildi. Kanatların üretilmesi sürecinde, patenti Rusya’ya ait olan ‘vakum infüzyonu’ isimli bir teknolojiden yararlanıldı. Kompozit malzemelerin oranının, uçağın yapımında kullanılan malzemelerin yüzde 40’ına denk deldiğini belirtiliyor.Rostec yetkilileri, şimdiye dek iki uçak için gereken kompozit kanatların üretildiğini söyledi ve üçüncüsünün de yapım çalışmalarının devam ettiğini kaydetti.Uçağın seri tedarikinin 2022’de başlaması planlanıyor. Yolcu uçağının ilk alıcısıyla Rossiya havayolu şirketi olacak.

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rusya, uçak, yolcu uçağı, ms-21-300 yolcu uçağı