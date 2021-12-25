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https://tr.sputniknews.com/20211225/kur-korumali-mevduatin-tamaminda--stopajin-sifir-olmasina-yonelik-karar-resmi-gazetede-1052101863.html
Kur korumalı mevduatın tamamında stopajın sıfır olmasına yönelik karar Resmi Gazete'de
Kur korumalı mevduatın tamamında stopajın sıfır olmasına yönelik karar Resmi Gazete'de
Kur korumalı mevduatın tamamında stopajın sıfır olmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayınlandı. 25.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-25T01:56+0300
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ekonomi
dolar
resmi gazete
mevduat
kur
stopaj
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Kur korumalı TL mevduat ve dövizden TL hesaba dönüşen mevduatın tamamında stopajın 0 olmasına yönelik karar Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi.Daha önce açılan ve yenilenen mevduatlardaki indirimli stopaj uygulaması 31 Mart 2022'ye kadar devam edecek.
https://tr.sputniknews.com/20211224/hazine-ve-maliye-bakanligi-kur-korumali-vadeli-mevduatta-limit-olmayacak-1052072136.html
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dolar, resmi gazete, mevduat, kur, stopaj

Kur korumalı mevduatın tamamında stopajın sıfır olmasına yönelik karar Resmi Gazete'de

01:56 25.12.2021
© AP Photo / Burhan OzbiliciDolar- TL- Döviz
Dolar- TL- Döviz - Sputnik Türkiye, 1920, 25.12.2021
© AP Photo / Burhan Ozbilici
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Kur korumalı mevduatın tamamında stopajın sıfır olmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayınlandı.
Kur korumalı TL mevduat ve dövizden TL hesaba dönüşen mevduatın tamamında stopajın 0 olmasına yönelik karar Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi.
Daha önce açılan ve yenilenen mevduatlardaki indirimli stopaj uygulaması 31 Mart 2022'ye kadar devam edecek.
Türk Lirası, TL - Sputnik Türkiye, 1920, 24.12.2021
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Hazine ve Maliye Bakanlığı: Kur korumalı vadeli mevduattan birden fazla kez yararlanılabilecek
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