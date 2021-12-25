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EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://tr.sputniknews.com/20211225/kur-korumali-mevduatin-tamaminda--stopajin-sifir-olmasina-yonelik-karar-resmi-gazetede-1052101863.html
Kur korumalı mevduatın tamamında stopajın sıfır olmasına yönelik karar Resmi Gazete'de
Kur korumalı mevduatın tamamında stopajın sıfır olmasına yönelik karar Resmi Gazete'de
Kur korumalı mevduatın tamamında stopajın sıfır olmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayınlandı. 25.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-25T01:56+0300
2021-12-25T01:56+0300
2021-12-25T01:56+0300
ekonomi
dolar
resmi gazete
mevduat
kur
stopaj
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Kur korumalı TL mevduat ve dövizden TL hesaba dönüşen mevduatın tamamında stopajın 0 olmasına yönelik karar Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi.Daha önce açılan ve yenilenen mevduatlardaki indirimli stopaj uygulaması 31 Mart 2022'ye kadar devam edecek.
https://tr.sputniknews.com/20211224/hazine-ve-maliye-bakanligi-kur-korumali-vadeli-mevduatta-limit-olmayacak-1052072136.html
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dolar, resmi gazete, mevduat, kur, stopaj
Kur korumalı mevduatın tamamında stopajın sıfır olmasına yönelik karar Resmi Gazete'de
Kur korumalı mevduatın tamamında stopajın sıfır olmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayınlandı.
Kur korumalı TL mevduat ve dövizden TL hesaba dönüşen mevduatın tamamında
stopajın 0 olmasına yönelik karar Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi.
Daha önce açılan ve yenilenen mevduatlardaki indirimli stopaj uygulaması 31 Mart 2022'ye kadar devam edecek.