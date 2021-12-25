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Metal grup toplu sözleşmesinde Türk Metal'den grev kararı
Metal grup toplu sözleşmesinde Türk Metal'den grev kararı
Türk Metal Sendikası Genel Başkanı Kavlak, "Mücadelemizin en etkili silahını buradan, Gemlik'ten bütün Türkiye'ye duyurmaya geldim. Buraya grev kararımızı... 25.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-25T17:30+0300
2021-12-25T17:30+0300
türkiye
grev
türk-iş
toplu sözleşme görüşmeleri
toplu sözleşme
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Dünya gazetesinden Mehmet Kaya'nın haberine göre Türkiye’nin ihracat şampiyonu, beyaz eşya ve otomotiv başta olmak üzere en büyük şirketlerinin de dahil olduğu, 130 bin işçiyi kapsayan metal işkolu grup toplu sözleşmesinde işçi sendikası Türk Metal grev kararı aldı. Grev kararı alındıktan sonra 60 gün içinde uygulanması gerekiyor.Metal işkolundaki grup toplu sözleşmesinde uyuşmazlık tutanağı sonrası taraflar çözüme ulaşamadı. Türk Metal 24 Aralık gününde grev kararı aldıklarını duyurdu. Grev kararı, grevin hemen başlaması anlamına gelmiyor. İşçi sendikasının 60 gün içinde herhangi bir günde grevi fiilen başlatması ya da vazgeçmesi tercihi bulunuyor.Son dönemde görüşmelerde de yavaşlama olmuştu. Bu kararın ardından yakın zamanda işveren sendikası MESS ile Türk-Metal’in yeni bir görüşme süreci başlatabileceği kaydedildi.Pevrul Kavlak: Sözün bittiği yerSendikasının 25 Aralık günü Gemlik Şubesi olağan genel kurulunda bir konuşma yapan Türk Metal Başkanı Pevrul Kavlak, “Artık sözün bittiği yerdeyiz, bıçağın kemiğe dayandığı noktadayız. Bundan sonraki süreçte, eylemse eylem, grevse grev” dedi. Uyuşmazlık sonrası başlattıkları uyarı eylemleri kapsamında sendikanın örgütlü olduğu bütün bölgelerde eylemler düzenlendiğini, İzmir, Manisa ve son olarak Bursa’da miting yaptıklarını hatırlatan Kavlak, eylemlerin Çerkezköy, Gebze, Bolu, Sakarya ve Ankara’da devam edeceğini bildirdi.Pevrul Kavlak, grev kararını aldıklarını vurgulayarak, “Ben bugün buraya, yalnızca eylem planlarımızı anlatmaya değil, başka bir kararımızı da açıklamaya geldim. Mücadelemizin en etkili silahını buradan, Gemlik’ten bütün Türkiye’ye duyurmaya geldim. Buraya grev kararımızı alarak geldim. 24 Aralık günü itibariyle grev kararımızı aldık. Artık yalnızca sokaklar, caddeler, meydanlar değil, artık her yer eylem yeridir, her yer, bütün işyerleri eylem alanıdır. Grev kararımız hayırlı olsun, gazamız mübarek olsun” diye konuştu.Toplu sözleşmede son durumTürk-Metal ile MESS arasında başlayan toplu sözleşmede 7 Aralık günü uyuşmazlık tutanağı tutulmuştu. Türk Metal tarafından verilen bilgide geçen süreçte 5 oturumda, 49 maddede uyuşma sağlandığı, 75 maddede ve sözleşmenin eki niteliğindeki 2 yönetmelikte ise anlaşma sağlanamadığı bildirildi. Anlaşma sağlanamayan maddelerin başında ücret artışları geliyor.MESS son olarak ücret artışları için ilk 6 ayda yüzde 12, diğer 6 aylık periyotlar için enflasyon oranında artış önermişti. Sosyal haklara ise 1. yıl için yüzde 19,25, 2. yıl için de enflasyon oranı kadar artış teklif edilmişti.Bu arada Türk Metal, yazılı bir açıklama yaparak, “Türk Metal Sendikası, ülkemizin bir ekonomik krizden geçtiğinin, dövizdeki dalgalanmalar ve artan enflasyon karşısında hayatın her geçen gün pahalandığının, başta ücretliler olmak üzere halkımızın geçim sıkıntısı yaşadığının bilincindedir. Türk Metal, böyle bir dönemde metal işçilerine reva görülen bu teklifi ve çalışma barışını ortadan kaldırmayı amaçlayan bu yaklaşımı kabul etmediğini kamuoyuna açıklamaktadır” ifadelerine yer verdi.
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grev, türk-iş, toplu sözleşme görüşmeleri, toplu sözleşme

Metal grup toplu sözleşmesinde Türk Metal'den grev kararı

17:30 25.12.2021
© AATürk metal iş sendikası
Türk metal iş sendikası - Sputnik Türkiye, 1920, 25.12.2021
© AA
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Türk Metal Sendikası Genel Başkanı Kavlak, "Mücadelemizin en etkili silahını buradan, Gemlik'ten bütün Türkiye'ye duyurmaya geldim. Buraya grev kararımızı alarak geldim. 24 Aralık günü itibarıyla grev kararımızı aldık" açıklaması yaptı.
Dünya gazetesinden Mehmet Kaya'nın haberine göre Türkiye’nin ihracat şampiyonu, beyaz eşya ve otomotiv başta olmak üzere en büyük şirketlerinin de dahil olduğu, 130 bin işçiyi kapsayan metal işkolu grup toplu sözleşmesinde işçi sendikası Türk Metal grev kararı aldı. Grev kararı alındıktan sonra 60 gün içinde uygulanması gerekiyor.
Metal işkolundaki grup toplu sözleşmesinde uyuşmazlık tutanağı sonrası taraflar çözüme ulaşamadı. Türk Metal 24 Aralık gününde grev kararı aldıklarını duyurdu. Grev kararı, grevin hemen başlaması anlamına gelmiyor. İşçi sendikasının 60 gün içinde herhangi bir günde grevi fiilen başlatması ya da vazgeçmesi tercihi bulunuyor.
Son dönemde görüşmelerde de yavaşlama olmuştu. Bu kararın ardından yakın zamanda işveren sendikası MESS ile Türk-Metal’in yeni bir görüşme süreci başlatabileceği kaydedildi.

Pevrul Kavlak: Sözün bittiği yer

Sendikasının 25 Aralık günü Gemlik Şubesi olağan genel kurulunda bir konuşma yapan Türk Metal Başkanı Pevrul Kavlak, “Artık sözün bittiği yerdeyiz, bıçağın kemiğe dayandığı noktadayız. Bundan sonraki süreçte, eylemse eylem, grevse grev” dedi. Uyuşmazlık sonrası başlattıkları uyarı eylemleri kapsamında sendikanın örgütlü olduğu bütün bölgelerde eylemler düzenlendiğini, İzmir, Manisa ve son olarak Bursa’da miting yaptıklarını hatırlatan Kavlak, eylemlerin Çerkezköy, Gebze, Bolu, Sakarya ve Ankara’da devam edeceğini bildirdi.
Pevrul Kavlak, grev kararını aldıklarını vurgulayarak, “Ben bugün buraya, yalnızca eylem planlarımızı anlatmaya değil, başka bir kararımızı da açıklamaya geldim. Mücadelemizin en etkili silahını buradan, Gemlik’ten bütün Türkiye’ye duyurmaya geldim. Buraya grev kararımızı alarak geldim. 24 Aralık günü itibariyle grev kararımızı aldık. Artık yalnızca sokaklar, caddeler, meydanlar değil, artık her yer eylem yeridir, her yer, bütün işyerleri eylem alanıdır. Grev kararımız hayırlı olsun, gazamız mübarek olsun” diye konuştu.
Türk Tabipler Birliği (TTB) - Sputnik Türkiye, 1920, 12.12.2021
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Toplu sözleşmede son durum

Türk-Metal ile MESS arasında başlayan toplu sözleşmede 7 Aralık günü uyuşmazlık tutanağı tutulmuştu. Türk Metal tarafından verilen bilgide geçen süreçte 5 oturumda, 49 maddede uyuşma sağlandığı, 75 maddede ve sözleşmenin eki niteliğindeki 2 yönetmelikte ise anlaşma sağlanamadığı bildirildi. Anlaşma sağlanamayan maddelerin başında ücret artışları geliyor.
MESS son olarak ücret artışları için ilk 6 ayda yüzde 12, diğer 6 aylık periyotlar için enflasyon oranında artış önermişti. Sosyal haklara ise 1. yıl için yüzde 19,25, 2. yıl için de enflasyon oranı kadar artış teklif edilmişti.
Bu arada Türk Metal, yazılı bir açıklama yaparak, “Türk Metal Sendikası, ülkemizin bir ekonomik krizden geçtiğinin, dövizdeki dalgalanmalar ve artan enflasyon karşısında hayatın her geçen gün pahalandığının, başta ücretliler olmak üzere halkımızın geçim sıkıntısı yaşadığının bilincindedir. Türk Metal, böyle bir dönemde metal işçilerine reva görülen bu teklifi ve çalışma barışını ortadan kaldırmayı amaçlayan bu yaklaşımı kabul etmediğini kamuoyuna açıklamaktadır” ifadelerine yer verdi.
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