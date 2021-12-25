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NASA, dünyanın en büyük ve en gelişmiş uzay teleskobu James Webb'i uzaya fırlattı
15:46 25.12.2021 (güncellendi: 15:49 25.12.2021)
© NASA dünyanın en büyük ve en gelişmiş uzay teleskobu James Webb
© NASA
Uzay teleskobu James Webb uzaya fırlatıldı. James Webb, dünyanın en gelişmiş ve en büyük uzay teleskobu olma özelliğini taşıyor.
Webb, Dünya’dan yaklaşık 1 milyon mil (1.6 milyon kilometre) uzaklıktaki yörüngeye yaklaşık 1 ay sonra yerleşecek ve 2022’de ilk veri ve görüntüleri toplamaya başlayacak. Webb Telekosbu’nun, güneş sistemiyle ilgili soruları yanıtlaması, öte gezegenleri ve evreni hiç olmadığı kadar derinlemesine incelemesi beklenirken Dünya dışında devam eden yaşam arayışındaki ipuçlarını da ortaya çıkarması planlanıyor.
James Webb'in önümüzdeki 10 yılın önde gelen gözlemevi olacağı ifade ediliyor.
BREAKING: Lift off! 🚀 The James Webb Space Telescope, which will try to image the first stars and galaxies to shine in the universe, has been launched.— Sky News (@SkyNews) December 25, 2021
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Teleskobun, 6.5 metre uzayabilen bir ayna ile donatıldığını belirten NASA, bu sayede teleskobun çok fazla ışık toplayacağını ve daha fazla ayrıntının gözlemleneceğini söyledi.
NASA ekipleri, teleskoptaki aynanın büyüklüğünden dolayı rokete sığmayacağını fark ederek Telekobu origami tarzında katlanarak 5 metrelik bir alana sığabilen bir dizi hareketli parça olarak tasarladı.
Teleskobun fırlatılma anı NASA tarafından canlı olarak yayınlandı.
LIVE NOW: Watch @NASAWebb, the world’s most powerful space telescope, launch on a mission to #UnfoldTheUniverse.— NASA (@NASA) December 25, 2021
🚀 With its 7:20am ET (12:20 UTC) liftoff, Webb will usher in a new era of astronomy.
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Webb Teleskobu, 1990 yılında fırlatılan Hubble Uzay Teleskobu’nun yerini alması amacıyla ilk olarak 1989'da planlandı ve ilk olarak 2004 yılında inşa edilmeye başlandı.
Teleskobun inşa edilmesi için 14 farklı ülkeden binlerce uzman toplamda 40 milyon saat harcadı. Son olarak 18 Aralık’ta fırlatma tarihi açıklanan Webb Teleskobu, ortaya çıkan bir aksaklık nedeniyle 22 Aralık’a ertelenmişti. Yaşanan aksaklıkta tespitlerde bulunan ekipler gözlemevinin hasar görmediğini açıklayarak 3 Aralık’ta yakıt ikmali yapıldığını bildirmişti.