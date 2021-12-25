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NASA, dünyanın en büyük ve en gelişmiş uzay teleskobu James Webb'i uzaya fırlattı
NASA, dünyanın en büyük ve en gelişmiş uzay teleskobu James Webb'i uzaya fırlattı
Uzay teleskobu James Webb uzaya fırlatıldı. James Webb, dünyanın en gelişmiş ve en büyük uzay teleskobu olma özelliğini taşıyor. 25.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-25T15:46+0300
2021-12-25T15:49+0300
yaşam
nasa
james webb uzay teleskobu
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Webb, Dünya’dan yaklaşık 1 milyon mil (1.6 milyon kilometre) uzaklıktaki yörüngeye yaklaşık 1 ay sonra yerleşecek ve 2022’de ilk veri ve görüntüleri toplamaya başlayacak. Webb Telekosbu’nun, güneş sistemiyle ilgili soruları yanıtlaması, öte gezegenleri ve evreni hiç olmadığı kadar derinlemesine incelemesi beklenirken Dünya dışında devam eden yaşam arayışındaki ipuçlarını da ortaya çıkarması planlanıyor.James Webb'in önümüzdeki 10 yılın önde gelen gözlemevi olacağı ifade ediliyor. Teleskobun, 6.5 metre uzayabilen bir ayna ile donatıldığını belirten NASA, bu sayede teleskobun çok fazla ışık toplayacağını ve daha fazla ayrıntının gözlemleneceğini söyledi.NASA ekipleri, teleskoptaki aynanın büyüklüğünden dolayı rokete sığmayacağını fark ederek Telekobu origami tarzında katlanarak 5 metrelik bir alana sığabilen bir dizi hareketli parça olarak tasarladı.Teleskobun fırlatılma anı NASA tarafından canlı olarak yayınlandı. Webb Teleskobu, 1990 yılında fırlatılan Hubble Uzay Teleskobu’nun yerini alması amacıyla ilk olarak 1989'da planlandı ve ilk olarak 2004 yılında inşa edilmeye başlandı.Teleskobun inşa edilmesi için 14 farklı ülkeden binlerce uzman toplamda 40 milyon saat harcadı. Son olarak 18 Aralık’ta fırlatma tarihi açıklanan Webb Teleskobu, ortaya çıkan bir aksaklık nedeniyle 22 Aralık’a ertelenmişti. Yaşanan aksaklıkta tespitlerde bulunan ekipler gözlemevinin hasar görmediğini açıklayarak 3 Aralık’ta yakıt ikmali yapıldığını bildirmişti.
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nasa, james webb uzay teleskobu

NASA, dünyanın en büyük ve en gelişmiş uzay teleskobu James Webb'i uzaya fırlattı

15:46 25.12.2021 (güncellendi: 15:49 25.12.2021)
© NASA dünyanın en büyük ve en gelişmiş uzay teleskobu James Webb
 dünyanın en büyük ve en gelişmiş uzay teleskobu James Webb - Sputnik Türkiye, 1920, 25.12.2021
© NASA
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Uzay teleskobu James Webb uzaya fırlatıldı. James Webb, dünyanın en gelişmiş ve en büyük uzay teleskobu olma özelliğini taşıyor.
Webb, Dünya’dan yaklaşık 1 milyon mil (1.6 milyon kilometre) uzaklıktaki yörüngeye yaklaşık 1 ay sonra yerleşecek ve 2022’de ilk veri ve görüntüleri toplamaya başlayacak. Webb Telekosbu’nun, güneş sistemiyle ilgili soruları yanıtlaması, öte gezegenleri ve evreni hiç olmadığı kadar derinlemesine incelemesi beklenirken Dünya dışında devam eden yaşam arayışındaki ipuçlarını da ortaya çıkarması planlanıyor.
James Webb'in önümüzdeki 10 yılın önde gelen gözlemevi olacağı ifade ediliyor.
Teleskobun, 6.5 metre uzayabilen bir ayna ile donatıldığını belirten NASA, bu sayede teleskobun çok fazla ışık toplayacağını ve daha fazla ayrıntının gözlemleneceğini söyledi.
NASA ekipleri, teleskoptaki aynanın büyüklüğünden dolayı rokete sığmayacağını fark ederek Telekobu origami tarzında katlanarak 5 metrelik bir alana sığabilen bir dizi hareketli parça olarak tasarladı.
Teleskobun fırlatılma anı NASA tarafından canlı olarak yayınlandı.
Webb Teleskobu, 1990 yılında fırlatılan Hubble Uzay Teleskobu’nun yerini alması amacıyla ilk olarak 1989'da planlandı ve ilk olarak 2004 yılında inşa edilmeye başlandı.
Teleskobun inşa edilmesi için 14 farklı ülkeden binlerce uzman toplamda 40 milyon saat harcadı. Son olarak 18 Aralık’ta fırlatma tarihi açıklanan Webb Teleskobu, ortaya çıkan bir aksaklık nedeniyle 22 Aralık’a ertelenmişti. Yaşanan aksaklıkta tespitlerde bulunan ekipler gözlemevinin hasar görmediğini açıklayarak 3 Aralık’ta yakıt ikmali yapıldığını bildirmişti.
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