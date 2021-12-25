https://tr.sputniknews.com/20211225/nyt-pentagon-ukraynaya-olasi-rus-isgali-ile-ilgili-istihbarat-saglamak-icin-plan-gelistiriyor-1052111265.html

NYT: Pentagon, Ukrayna'ya olası Rus işgali ile ilgili istihbarat sağlamak için plan geliştiriyor

NYT: Pentagon, Ukrayna'ya olası Rus işgali ile ilgili istihbarat sağlamak için plan geliştiriyor

ABD merkezli New York Times gazetesi, ABD Savunma Bakanlığı’nın (Pentagon) Rusya’nın olası işgali ile ilgili Ukrayna'ya istihbarat sağlamak için bir plan... 25.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-25T17:42+0300

2021-12-25T17:42+0300

2021-12-25T17:42+0300

savunma

ukrayna

işgal

the new york times (nyt)

istihbarat

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New York Times’ın ABD’li devlet yetkililerine dayandırdığı habere göre Pentagon, Rusya’nın olası işgali ile ilgili Ukrayna'ya istihbarat sağlamak için bir plan geliştiriyor.Eski ABD Savunma Bakanlığı Rusya ve Avrasya'dan Sorumlu Bakan Yardımcısı Evelyn Farkas, konuya ilişkin yorumunda, “Yapabileceğimiz ilk şey, gerçek zamanlı olarak operasyonel istihbarat toplamak. ABD, Rusların çizgiyi aştıklarını gördüğü zaman onlara (Ukrayna’ya) bunu söylüyoruz ve onlar bunu kullanıyor” açıklamasında bulundu.Gazete, aynı zamanda Amerikalı yetkililerin etkili istihbarat sağlamanın olası sorunlarından bir tanesinin, Ukrayna'nın ilk saldırıya geçmesine neden olabileceğini" kabul ettiğini ifade etti.ABD'nin Ukrayna'ya ölümcül silah tedariki de dahil olmak üzere askeri yardım sağladığını hatırlatan gazete, özellikle de 2018’den itibaren Ukrayna'ya Javelin tanksavar füze sistemleri tedarik edilmekte olduğunu, ABD Başkanı Joe Biden’in bu yıl da ek sevkiyatlara izin verdiğini belirtti.Habere göre olası askeri sevkiyatlar listesi, daha önce Afgan ordusuna tahsis edilen helikopterlerin ve diğer askeri teçhizatın da Ukrayna'ya yönlendirilmesini içeriyor.Daha önce bildirildiği üzere ABD’li ve İngiliz siber savaş uzmanları, Rusya’nın olası siber saldırılarına karşı koymak için şimdiden Ukrayna'da bulunuyor.Rusya'nın ABD ve NATO'dan, İttifakın doğuya doğru genişlemeye son vermesini ve bunun için yasal garantiler vermesini talep ettiğini kaydeden gazete, ‘ancak ABD ve NATO'daki yetkililerin, Rusya'nın önerisindeki taleplerin ana kısmını reddettiğini’ ifade etti.

https://tr.sputniknews.com/20211225/rusyanin-askeri-gucleri-ukrayna-yakinindaki-tatbikatlar-sonrasi-konuslanma-yerlerine-donuse-gecti-1052107262.html

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ukrayna, işgal, the new york times (nyt), istihbarat