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https://tr.sputniknews.com/20211225/nyt-pentagon-ukraynaya-olasi-rus-isgali-ile-ilgili-istihbarat-saglamak-icin-plan-gelistiriyor-1052111265.html
NYT: Pentagon, Ukrayna'ya olası Rus işgali ile ilgili istihbarat sağlamak için plan geliştiriyor
NYT: Pentagon, Ukrayna'ya olası Rus işgali ile ilgili istihbarat sağlamak için plan geliştiriyor
ABD merkezli New York Times gazetesi, ABD Savunma Bakanlığı’nın (Pentagon) Rusya’nın olası işgali ile ilgili Ukrayna'ya istihbarat sağlamak için bir plan... 25.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-25T17:42+0300
2021-12-25T17:42+0300
savunma
ukrayna
işgal
the new york times (nyt)
istihbarat
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New York Times’ın ABD’li devlet yetkililerine dayandırdığı habere göre Pentagon, Rusya’nın olası işgali ile ilgili Ukrayna'ya istihbarat sağlamak için bir plan geliştiriyor.Eski ABD Savunma Bakanlığı Rusya ve Avrasya'dan Sorumlu Bakan Yardımcısı Evelyn Farkas, konuya ilişkin yorumunda, “Yapabileceğimiz ilk şey, gerçek zamanlı olarak operasyonel istihbarat toplamak. ABD, Rusların çizgiyi aştıklarını gördüğü zaman onlara (Ukrayna’ya) bunu söylüyoruz ve onlar bunu kullanıyor” açıklamasında bulundu.Gazete, aynı zamanda Amerikalı yetkililerin etkili istihbarat sağlamanın olası sorunlarından bir tanesinin, Ukrayna'nın ilk saldırıya geçmesine neden olabileceğini" kabul ettiğini ifade etti.ABD'nin Ukrayna'ya ölümcül silah tedariki de dahil olmak üzere askeri yardım sağladığını hatırlatan gazete, özellikle de 2018’den itibaren Ukrayna'ya Javelin tanksavar füze sistemleri tedarik edilmekte olduğunu, ABD Başkanı Joe Biden’in bu yıl da ek sevkiyatlara izin verdiğini belirtti.Habere göre olası askeri sevkiyatlar listesi, daha önce Afgan ordusuna tahsis edilen helikopterlerin ve diğer askeri teçhizatın da Ukrayna'ya yönlendirilmesini içeriyor.Daha önce bildirildiği üzere ABD’li ve İngiliz siber savaş uzmanları, Rusya’nın olası siber saldırılarına karşı koymak için şimdiden Ukrayna'da bulunuyor.Rusya'nın ABD ve NATO'dan, İttifakın doğuya doğru genişlemeye son vermesini ve bunun için yasal garantiler vermesini talep ettiğini kaydeden gazete, ‘ancak ABD ve NATO'daki yetkililerin, Rusya'nın önerisindeki taleplerin ana kısmını reddettiğini’ ifade etti.
https://tr.sputniknews.com/20211225/rusyanin-askeri-gucleri-ukrayna-yakinindaki-tatbikatlar-sonrasi-konuslanma-yerlerine-donuse-gecti-1052107262.html
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ukrayna, işgal, the new york times (nyt), istihbarat

NYT: Pentagon, Ukrayna'ya olası Rus işgali ile ilgili istihbarat sağlamak için plan geliştiriyor

17:42 25.12.2021
© AP Photo / J. Scott ApplewhitePentagon, ABD bayrağı
Pentagon, ABD bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 25.12.2021
© AP Photo / J. Scott Applewhite
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ABD merkezli New York Times gazetesi, ABD Savunma Bakanlığı’nın (Pentagon) Rusya’nın olası işgali ile ilgili Ukrayna'ya istihbarat sağlamak için bir plan geliştirdiğini yazdı.
New York Times’ın ABD’li devlet yetkililerine dayandırdığı habere göre Pentagon, Rusya’nın olası işgali ile ilgili Ukrayna'ya istihbarat sağlamak için bir plan geliştiriyor.
Eski ABD Savunma Bakanlığı Rusya ve Avrasya'dan Sorumlu Bakan Yardımcısı Evelyn Farkas, konuya ilişkin yorumunda, “Yapabileceğimiz ilk şey, gerçek zamanlı olarak operasyonel istihbarat toplamak. ABD, Rusların çizgiyi aştıklarını gördüğü zaman onlara (Ukrayna’ya) bunu söylüyoruz ve onlar bunu kullanıyor” açıklamasında bulundu.
Gazete, aynı zamanda Amerikalı yetkililerin etkili istihbarat sağlamanın olası sorunlarından bir tanesinin, Ukrayna'nın ilk saldırıya geçmesine neden olabileceğini" kabul ettiğini ifade etti.
ABD'nin Ukrayna'ya ölümcül silah tedariki de dahil olmak üzere askeri yardım sağladığını hatırlatan gazete, özellikle de 2018’den itibaren Ukrayna'ya Javelin tanksavar füze sistemleri tedarik edilmekte olduğunu, ABD Başkanı Joe Biden’in bu yıl da ek sevkiyatlara izin verdiğini belirtti.
Habere göre olası askeri sevkiyatlar listesi, daha önce Afgan ordusuna tahsis edilen helikopterlerin ve diğer askeri teçhizatın da Ukrayna'ya yönlendirilmesini içeriyor.
Daha önce bildirildiği üzere ABD’li ve İngiliz siber savaş uzmanları, Rusya’nın olası siber saldırılarına karşı koymak için şimdiden Ukrayna'da bulunuyor.
Rusya'nın ABD ve NATO'dan, İttifakın doğuya doğru genişlemeye son vermesini ve bunun için yasal garantiler vermesini talep ettiğini kaydeden gazete, ‘ancak ABD ve NATO'daki yetkililerin, Rusya'nın önerisindeki taleplerin ana kısmını reddettiğini’ ifade etti.
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