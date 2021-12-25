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https://tr.sputniknews.com/20211225/ormanda-avlanirken-komsusunu-vurdu-1052116928.html
Ormanda avlanırken komşusunu vurdu
Ormanda avlanırken komşusunu vurdu
Bartın'da bir kişi ormanda avlanmaya çıktığı sırada komşusunu tüfekle vurdu. 25.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-25T23:02+0300
2021-12-25T23:02+0300
2021-12-25T23:02+0300
türkiye
vurulma
komşu
av
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Bartın'ın Topluca köyünde taş ocakları yakınında meydana gelen olayda H.K. aynı köyden olan komşusu M.G.'yi tüfekle vurdu. Olayın domuz avı sırasında kazaen meydana geldiği iddia edilirken ağır yaralanan M.G. sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
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vurulma, komşu, av
Ormanda avlanırken komşusunu vurdu
Bartın'da bir kişi ormanda avlanmaya çıktığı sırada komşusunu tüfekle vurdu.
Bartın'ın Topluca köyünde taş ocakları yakınında meydana gelen olayda H.K. aynı köyden olan komşusu M.G.'yi tüfekle vurdu.
Olayın
domuz avı sırasında kazaen meydana geldiği iddia edilirken ağır yaralanan M.G. sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.