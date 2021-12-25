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https://tr.sputniknews.com/20211225/prof-dr-tekdemir-kadavra-uzerinden-yeterli-egitim-veremiyoruz-1052111600.html
Prof. Dr. Tekdemir: Kadavra üzerinden yeterli eğitim veremiyoruz
Prof. Dr. Tekdemir: Kadavra üzerinden yeterli eğitim veremiyoruz
Prof. Dr. Tekdemir, kadavra bağışı yeterli olmadığı için yeteri kadar öğrenciye kadavra üzerinden eğitim veremediklerini söyledi. Tekdemir, kadavraları yurt... 25.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-25T17:56+0300
2021-12-25T18:04+0300
türkiye
ankara üniversitesi
diyanet işleri başkanlığı
kadavra
tıp fakültesi
diyanet başkanlığı
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Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. İbrahim Tekdemir, tıp fakültelerinde anatomi eğitiminin çok önemli olduğunu, bunun da kadavralar üzerinde yapıldığını söyledi. Prof. Dr. Tekdemir, yeterli kadavra bağışı olmadığını belirterek, şunları söyledi:Anatomi eğitiminin çok gerekli olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Tekdemir, şu ifadeleri kullandı:'Kadavra ile organ bağışı karıştırılıyor'Prof. Dr. İbrahim Tekdemir, kadavra bağışıyla organ bağışının karıştırıldığını ifade ederek, "Organ bağışında hastamızın genç olması ve bir beyin ölümünün gerçekleşmesi gerekiyor. Bu organın kullanılması ancak bu zaman mümkün. Kadavra bağışı böyle bir konu değil. Kadavra bağışı hangi şartlarda olursa olsun, bir ölüm halinde ölümünden ne kadar zaman geçerse geçsin bunun bir beden olarak bilimsel araştırmalarda kullanılması. İkisi arasında önemli bir fark var. Dolayısıyla halkımıza bunu anlatmamız gerekiyor. Kadavra bağışını her zaman yapabilirsiniz. Kadavra bağışı yapmak aslında bir bedenin öldükten sonra da bilime hatta ülkemize hizmet etmesi anlamına geliyor" dedi.'Tereddütleri varsa ortadan kaldırabiliriz'Kadavra bağışı yapmak isteyenlerin herhangi bir tıp fakültesine müracaat etmeleri gerektiğini belirten Prof. Dr. Tekdemir, "Bulundukları ilde herhangi bir tıp fakültesine müracaat edebilirler. Bizim anatomi derneğinizin web sayfasından müracaatlarını yapabilirler. Bizlere müracaat etmeleri halinde telefonla bile biz onların bağışlarını alabiliriz. Bizzat kendilerine giderek açıklamalar yapabiliriz. Tereddütleri varsa ortadan kaldırabiliriz" diye konuştu.
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ankara üniversitesi, diyanet işleri başkanlığı, kadavra, tıp fakültesi, diyanet başkanlığı

Prof. Dr. Tekdemir: Kadavra üzerinden yeterli eğitim veremiyoruz

17:56 25.12.2021 (güncellendi: 18:04 25.12.2021)
© DHAlaboratuvar - Tıp eğitimi - kadavra
laboratuvar - Tıp eğitimi - kadavra - Sputnik Türkiye, 1920, 25.12.2021
© DHA
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Prof. Dr. Tekdemir, kadavra bağışı yeterli olmadığı için yeteri kadar öğrenciye kadavra üzerinden eğitim veremediklerini söyledi. Tekdemir, kadavraları yurt dışından getirmek zorunda kaldıklarını, bunun kolay bir yol olmadığını söyleyerek, "Bizim için en geçerli yol kadavra teminini kendi iç dünyamızdan, yani halkımızdan bağış olarak almamız" dedi.
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. İbrahim Tekdemir, tıp fakültelerinde anatomi eğitiminin çok önemli olduğunu, bunun da kadavralar üzerinde yapıldığını söyledi.
Prof. Dr. Tekdemir, yeterli kadavra bağışı olmadığını belirterek, şunları söyledi:
"Diyanet İşleri Başkanlığı'nın bu konuda fetvalarına rağmen genelde vatandaşımızın bu konudaki istekleri çok sıcak olmuyor. Bağışları istediğimiz gibi alamıyoruz. Aktif bir dönüş olmuyor.
Zaman içinde özellikle bu konular anlatıldıkça, duyarlılığın da artmasıyla dönem dönem kadavra bağışını kendi içimizden çok az sayıda da olsa halledebiliyoruz. Ancak çoğu zaman ihtiyacımız bunun çok ötesinde olduğu için kadavramız yeterli olmuyor. Böyle olunca yeteri kadar öğrenciye kadavra üzerinden eğitim veremiyoruz.
Bunu çoğu zaman yurt dışından getirmek zorunda kalıyoruz. O da bizim çok kolay becerebildiğimiz bir yol değil; çünkü hem işin bir finansman boyutu var hem nakliye boyutu var, dolayısıyla bunları aşmak biraz zaman istiyor. Bizim için en geçerli yol kadavra teminini kendi iç dünyamızdan, yani halkınızdan kadavra bağışı olarak almamız."
Anatomi eğitiminin çok gerekli olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Tekdemir, şu ifadeleri kullandı:
"Ancak biz arzu ettiğimiz kalitede kadavralarla eğitim yapamıyoruz. Önümüzdeki dönem kadavra teminindeki zorlukları göz önüne alarak daha çok muhafaza ettiğimiz kadavraları sunmak istiyoruz. Kadavraların taze ve güncel olması daha etkili olabilecek. Kadavra eğitimini veriyoruz; ama daha evvelki yıllarda kullandığımız kadavralardan kaynak olarak kullanıyoruz. Amacımız daha taze ve daha çok kadavrayı öğrencilerimizin önüne serebilmek ve koyabilmek. Sadece tıp fakültesi öğrencisi değil, mezun olduktan sonra da çok önemli bir aşama bu. Uzmanlık ve uzmanlık sonrası eğitimlerde de yeni teknolojinin uyarlanması ve kullanılması çok önemli. Bence tıbba katkısı açısından lisans eğitimden daha çok mezuniyet sonrası eğitimlerde kadavraya çok daha fazla ihtiyaç duyuyoruz."

'Kadavra ile organ bağışı karıştırılıyor'

Prof. Dr. İbrahim Tekdemir, kadavra bağışıyla organ bağışının karıştırıldığını ifade ederek, "Organ bağışında hastamızın genç olması ve bir beyin ölümünün gerçekleşmesi gerekiyor. Bu organın kullanılması ancak bu zaman mümkün. Kadavra bağışı böyle bir konu değil. Kadavra bağışı hangi şartlarda olursa olsun, bir ölüm halinde ölümünden ne kadar zaman geçerse geçsin bunun bir beden olarak bilimsel araştırmalarda kullanılması. İkisi arasında önemli bir fark var. Dolayısıyla halkımıza bunu anlatmamız gerekiyor. Kadavra bağışını her zaman yapabilirsiniz. Kadavra bağışı yapmak aslında bir bedenin öldükten sonra da bilime hatta ülkemize hizmet etmesi anlamına geliyor" dedi.

'Tereddütleri varsa ortadan kaldırabiliriz'

Kadavra bağışı yapmak isteyenlerin herhangi bir tıp fakültesine müracaat etmeleri gerektiğini belirten Prof. Dr. Tekdemir, "Bulundukları ilde herhangi bir tıp fakültesine müracaat edebilirler. Bizim anatomi derneğinizin web sayfasından müracaatlarını yapabilirler. Bizlere müracaat etmeleri halinde telefonla bile biz onların bağışlarını alabiliriz. Bizzat kendilerine giderek açıklamalar yapabiliriz. Tereddütleri varsa ortadan kaldırabiliriz" diye konuştu.
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