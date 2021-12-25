https://tr.sputniknews.com/20211225/prof-dr-tekdemir-kadavra-uzerinden-yeterli-egitim-veremiyoruz-1052111600.html

Prof. Dr. Tekdemir: Kadavra üzerinden yeterli eğitim veremiyoruz

Prof. Dr. Tekdemir: Kadavra üzerinden yeterli eğitim veremiyoruz

Prof. Dr. Tekdemir, kadavra bağışı yeterli olmadığı için yeteri kadar öğrenciye kadavra üzerinden eğitim veremediklerini söyledi. Tekdemir, kadavraları yurt... 25.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-25T17:56+0300

2021-12-25T17:56+0300

2021-12-25T18:04+0300

türkiye

ankara üniversitesi

diyanet işleri başkanlığı

kadavra

tıp fakültesi

diyanet başkanlığı

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Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. İbrahim Tekdemir, tıp fakültelerinde anatomi eğitiminin çok önemli olduğunu, bunun da kadavralar üzerinde yapıldığını söyledi. Prof. Dr. Tekdemir, yeterli kadavra bağışı olmadığını belirterek, şunları söyledi:Anatomi eğitiminin çok gerekli olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Tekdemir, şu ifadeleri kullandı:'Kadavra ile organ bağışı karıştırılıyor'Prof. Dr. İbrahim Tekdemir, kadavra bağışıyla organ bağışının karıştırıldığını ifade ederek, "Organ bağışında hastamızın genç olması ve bir beyin ölümünün gerçekleşmesi gerekiyor. Bu organın kullanılması ancak bu zaman mümkün. Kadavra bağışı böyle bir konu değil. Kadavra bağışı hangi şartlarda olursa olsun, bir ölüm halinde ölümünden ne kadar zaman geçerse geçsin bunun bir beden olarak bilimsel araştırmalarda kullanılması. İkisi arasında önemli bir fark var. Dolayısıyla halkımıza bunu anlatmamız gerekiyor. Kadavra bağışını her zaman yapabilirsiniz. Kadavra bağışı yapmak aslında bir bedenin öldükten sonra da bilime hatta ülkemize hizmet etmesi anlamına geliyor" dedi.'Tereddütleri varsa ortadan kaldırabiliriz'Kadavra bağışı yapmak isteyenlerin herhangi bir tıp fakültesine müracaat etmeleri gerektiğini belirten Prof. Dr. Tekdemir, "Bulundukları ilde herhangi bir tıp fakültesine müracaat edebilirler. Bizim anatomi derneğinizin web sayfasından müracaatlarını yapabilirler. Bizlere müracaat etmeleri halinde telefonla bile biz onların bağışlarını alabiliriz. Bizzat kendilerine giderek açıklamalar yapabiliriz. Tereddütleri varsa ortadan kaldırabiliriz" diye konuştu.

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