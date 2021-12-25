https://tr.sputniknews.com/20211225/tarim-ve-orman-bakani-bekir-pakdemirli-raf-fiyatlarinin-ucuzlamasi-gerek-1052101396.html

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: Raf fiyatlarının ucuzlaması gerek

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: Raf fiyatlarının ucuzlaması gerek

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, dövizdeki artış trendinin geride bırakıldığını belirterek, kamu vicdanının rahatlatılması adına raf fiyatlarının... 25.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-25T01:34+0300

2021-12-25T01:34+0300

2021-12-25T01:34+0300

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gıda fiyatları

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bekir pakdemirli

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Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Zonguldak'a gelen Pakdemirli, bir otelde düzenlenen "Zonguldak Sektör Buluşması Toplantısı"nda tarım ve gıda sektörünün taraflarıyla bir araya geldi.Burada bir konuşma yapan Pakdemirli, bürokratlarla şehirleri gezerek sorunlara yerinde müdahale ettiklerini söyledi.Sektör temsilcileri ve üreticilerin problemleriyle ilgilendiklerini ifade eden Pakdemirli, salgının Türkiye ve dünyanın gündemini meşgul ederek geçici ve kalıcı etkiler bıraktığını anlattı.Pakdemirli, gıda fiyatlarında dünyada çok ciddi artış yaşandığına işaret ederek, "Tarımsal fiyatlarla ilgili dünyada çok ciddi problem olacak bir durum var mı? Evet, kuraklık var. Ülkemizde var, dünyada da bir miktar kuraklık var ama üretimin toplamı itibarıyla aslında bunların hiçbiri şu anki fiyat artışlarını izah edecek bir durum ortaya çıkarmıyor." dedi.Belirsizliklerin ortaya çıkışının fiyat artışlarının tetiklenmesine neden olduğunu aktaran Pakdemirli, dünyanın belirsizlikleri yönetme durumunda kaldığını anlattı.Türkiye'nin güçlü tarımsal üretim altyapısı, iyi bir perakende zincir ve lojistik altyapısıyla önemli bir gıda problemi yaşamadığını vurgulayan Pakdemirli, şöyle dedi:Bakan Pakdemirli, Tarım Kredi Kooperatiflerinin gıda fiyatlarının ucuzlamasıyla ilgili önlem aldığını dile getirerek, sektörün diğer paydaşlarının da gereğini yapması gerektiğini kaydetti.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın asgari ücret ve diğer dar gelirli aileleri ilgilendiren düzenlemeleri duyurduğunu anımsatan Pakdemirli, "Dövizdeki bu artış trendini geride bırakmış durumdayız. Bundan sonra da Türkiye'nin genel itibarıyla ekonomideki temel değerlerinin hiç problemi olmadığını düşünüyorum. Dövizdeki bu problemi de geride bıraktıktan sonra üretim, istihdam ve ekonomik gelişme ekseninde inşallah Türkiye'miz çok güzel günlere gidecektir." ifadelerini kullandı.Dünyada tarımsal üretimde ülkenin ilk 10'a girebildiğini belirten Pakdemirli, toprak kaynakları açısından Türkiye'nin dünyada 31'nci sırada olduğu bilgisini verdi.Türk çiftçisinin yaş ortalamasının arttığına dikkati çeken Pakdemirli, "Ana eksendeki problemlerimizden biri; çiftçimizin yaşı artıyor, ortalama yaşımız 55. Avrupa ülkelerinde bu 65, Japonya'da 68. Gençlerimizi bu alana çekmemiz lazım. Gençleri bu alana çekmemiz için önce biz, 'Bu işte bereket var, rağbet var, para kazanırsınız.' diyebilmemiz lazım. Bunu sürekli söylüyoruz. Genel itibarıyla Türkiye'nin tüm kesimlerinin bu işe benzer sorumlulukla yaklaşıyor olması lazım. Maalesef muhalefet, 84 milyonun tarladan karnına kadar giden zincirden her an her saniye bir oy devşirebilir miyiz uğruna sorunlu bir muhalefet anlayışı götürüyor." ifadelerini kullandı.

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gıda fiyatları, fiyat, bekir pakdemirli