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Türk-İş’ten teşkilata çağrı: Fahiş fiyatları bildirin
Türk-İş’ten teşkilata çağrı: Fahiş fiyatları bildirin
Türk-İş Genel Başkan Atalay, 81 ildeki teşkilatlarına, illerindeki fahiş fiyatları genel merkeze bildirmeleri yönünde genelge gönderdiklerini belirtti. Atalay... 25.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-25T16:48+0300
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türkiye
türk-iş
fiyat
ergün atalay
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Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, yaptığı açıklamada, çarşı, pazar ve marketlerdeki birçok üründe fahiş fiyatların söz konusu olduğunu belirterek, fahiş fiyatlara döviz kurundaki artışların gerekçe gösterildiğini söyledi.Son dönemde döviz kurundaki yükselişle artan fiyatların döviz kurundaki azalmaya rağmen değişiklik göstermediğini söyleyen Atalay, şunları belirtti:'Kurun düşüşünü görmezden geliyor'Fiyatlar yetkili kişi ve kurumlarla paylaşılacakAtalay, Türk-İş'in 81 ildeki teşkilatlarına, illerindeki fahiş fiyatları genel merkeze bildirmeleri yönünde genelge gönderdiklerini bildirerek, şunları kaydetti:
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türk-iş, fiyat, ergün atalay

Türk-İş’ten teşkilata çağrı: Fahiş fiyatları bildirin

16:48 25.12.2021 (güncellendi: 16:53 25.12.2021)
© AAmarket - alışveriş
market - alışveriş - Sputnik Türkiye, 1920, 25.12.2021
© AA
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Türk-İş Genel Başkan Atalay, 81 ildeki teşkilatlarına, illerindeki fahiş fiyatları genel merkeze bildirmeleri yönünde genelge gönderdiklerini belirtti. Atalay, "Döviz kuru yükselirken art arda üç-beş fiyat etiketi değiştirenler, kurun düşüşünü görmezden geliyor. İşçi, memur, emekli, dar gelirli fiyatların aynı hızda düşmesini bekliyor" dedi.
Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, yaptığı açıklamada, çarşı, pazar ve marketlerdeki birçok üründe fahiş fiyatların söz konusu olduğunu belirterek, fahiş fiyatlara döviz kurundaki artışların gerekçe gösterildiğini söyledi.
Son dönemde döviz kurundaki yükselişle artan fiyatların döviz kurundaki azalmaya rağmen değişiklik göstermediğini söyleyen Atalay, şunları belirtti:

'Kurun düşüşünü görmezden geliyor'

"Döviz kuru yükselirken art arda üç beş fiyat etiketi değiştirenler, kurun düşüşünü görmezden geliyor. İşçi, memur, emekli, dar gelirli fiyatların aynı hızda düşmesini bekliyor. Konfederasyonumuz, kamuoyundaki beklentiyi desteklemekle beraber fiyatların güncellenmemesine karşın nasıl ki gerektiğinde üretimden gelen gücünü kullanıyorsa, tüketimden gelen gücünü kullanarak bu konunun yakın takipçisi olacaktır."

Fiyatlar yetkili kişi ve kurumlarla paylaşılacak

Atalay, Türk-İş'in 81 ildeki teşkilatlarına, illerindeki fahiş fiyatları genel merkeze bildirmeleri yönünde genelge gönderdiklerini bildirerek, şunları kaydetti:
"Konfederasyonumuz, 1987'nin aralık ayından beri her ay düzenli olarak gıda harcaması tutarını ve buradan hareketle 'Açlık ve Yoksulluk Sınırı Araştırması'nı yapıyor. Bu araştırmanın hesaplamasında temel alınan gıda maddelerinin fiyatları, Konfederasyonumuzca piyasadan, market ve semt pazarlarından doğrudan ve düzenli olarak tespit ediliyor. Bu niteliğiyle bağımsız olan araştırmamızın yanında, fahiş fiyatları ortaya çıkartmak için bu dönemde Konfederasyonumuza bağlı 34 sendika, 442 şube ile 20 bine yakın temsilci ve yöneticilerimizi dayanışmaya çağırıyor ve 81 ilde fiyatlardaki gelişmeleri il temsilcilikleri ile Genel Merkezlerimize ivedilikle bildirmelerini istiyoruz. Sonraki süreçte bu verileri yetkili kişi ve kurumlarla paylaşacağız."
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