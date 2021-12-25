Türk-İş’ten teşkilata çağrı: Fahiş fiyatları bildirin

"Konfederasyonumuz, 1987'nin aralık ayından beri her ay düzenli olarak gıda harcaması tutarını ve buradan hareketle 'Açlık ve Yoksulluk Sınırı Araştırması'nı yapıyor. Bu araştırmanın hesaplamasında temel alınan gıda maddelerinin fiyatları, Konfederasyonumuzca piyasadan, market ve semt pazarlarından doğrudan ve düzenli olarak tespit ediliyor. Bu niteliğiyle bağımsız olan araştırmamızın yanında, fahiş fiyatları ortaya çıkartmak için bu dönemde Konfederasyonumuza bağlı 34 sendika, 442 şube ile 20 bine yakın temsilci ve yöneticilerimizi dayanışmaya çağırıyor ve 81 ilde fiyatlardaki gelişmeleri il temsilcilikleri ile Genel Merkezlerimize ivedilikle bildirmelerini istiyoruz. Sonraki süreçte bu verileri yetkili kişi ve kurumlarla paylaşacağız."