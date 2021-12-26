https://tr.sputniknews.com/20211226/araclarinda-520-kilo-etil-alkol-ele-gecirilen-3-kisi-tutuklandi-1052118247.html

Araçlarında 520 kilo etil alkol ele geçirilen 3 kişi tutuklandı

Araçlarında 520 kilo etil alkol ele geçirilen 3 kişi tutuklandı

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde polis ekiplerince yapılan denetimlerde 520 kilogram etil alkolün ele geçirildiği araçtaki 3 kişi, çıkarıldıkları mahkemece... 26.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-26T00:19+0300

2021-12-26T00:19+0300

2021-12-26T00:20+0300

türkiye

kocaeli

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Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılığın engellenmesine yönelik çalışma başlatıldı. Yılbaşı öncesi dün Körfez ilçesinde gerçekleştirilen denetimlerde durdurulan bir araçta koliler içindeki 104 bidonda toplam 520 kilogram etil alkol ele geçirildi. Ekipler tarafından araçta bulunan 3 şahıs ifadeleri alınmak üzere emniyete getirildi. Emniyetteki ifadelerinin ardından mahkemeye çıkarılan 3 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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