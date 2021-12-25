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https://tr.sputniknews.com/20211225/ispartada-808-litre-sahte-icki-yakalandi-1052102558.html
Isparta'da 808 litre sahte içki ele geçirildi
Isparta'da 808 litre sahte içki ele geçirildi
Isparta'da İl Jandarma Komutanlığı ekipleri 808 litre sahte içki ele geçirdi. 25.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-25T05:08+0300
2021-12-25T05:08+0300
2021-12-25T05:09+0300
türkiye
operasyon
isparta
sahte içki
gözaltı
jandarma
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Isparta İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Uludere mevkisinde bir bağ evinde sahte içki imal edildiği ihbarı üzerine operasyon düzenledi.Meskende, satışa hazır 800 litre şarap ve 8 litre viski ele geçirildi.Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.
https://tr.sputniknews.com/20211223/agbabadan-artan-sahte-icki-olumleri-ve-alkol-fiyatlari-tepkisi-1052052065.html
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Isparta'da 808 litre sahte içki ele geçirildi 05:08 25.12.2021 (güncellendi: 05:09 25.12.2021)
Isparta'da İl Jandarma Komutanlığı ekipleri 808 litre sahte içki ele geçirdi.
Isparta İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Uludere mevkisinde bir bağ evinde sahte içki imal edildiği ihbarı üzerine operasyon düzenledi.
Meskende, satışa hazır 800 litre şarap ve 8 litre viski ele geçirildi.
Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.