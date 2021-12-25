https://tr.sputniknews.com/20211225/ispartada-808-litre-sahte-icki-yakalandi-1052102558.html

Isparta'da 808 litre sahte içki ele geçirildi

Isparta'da 808 litre sahte içki ele geçirildi

Isparta'da İl Jandarma Komutanlığı ekipleri 808 litre sahte içki ele geçirdi. 25.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-25T05:08+0300

2021-12-25T05:08+0300

2021-12-25T05:09+0300

türkiye

operasyon

isparta

sahte içki

gözaltı

jandarma

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Isparta İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Uludere mevkisinde bir bağ evinde sahte içki imal edildiği ihbarı üzerine operasyon düzenledi.Meskende, satışa hazır 800 litre şarap ve 8 litre viski ele geçirildi.Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

https://tr.sputniknews.com/20211223/agbabadan-artan-sahte-icki-olumleri-ve-alkol-fiyatlari-tepkisi-1052052065.html

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isparta

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operasyon, isparta, sahte içki, gözaltı, jandarma