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Isparta'da 808 litre sahte içki ele geçirildi
Isparta'da 808 litre sahte içki ele geçirildi
Isparta'da İl Jandarma Komutanlığı ekipleri 808 litre sahte içki ele geçirdi. 25.12.2021, Sputnik Türkiye
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türkiye
operasyon
isparta
sahte içki
gözaltı
jandarma
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Isparta İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Uludere mevkisinde bir bağ evinde sahte içki imal edildiği ihbarı üzerine operasyon düzenledi.Meskende, satışa hazır 800 litre şarap ve 8 litre viski ele geçirildi.Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.
https://tr.sputniknews.com/20211223/agbabadan-artan-sahte-icki-olumleri-ve-alkol-fiyatlari-tepkisi-1052052065.html
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operasyon, isparta, sahte içki, gözaltı, jandarma

Isparta'da 808 litre sahte içki ele geçirildi

05:08 25.12.2021 (güncellendi: 05:09 25.12.2021)
© AASahte içki, alkol
Sahte içki, alkol - Sputnik Türkiye, 1920, 25.12.2021
© AA
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Isparta'da İl Jandarma Komutanlığı ekipleri 808 litre sahte içki ele geçirdi.
Isparta İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Uludere mevkisinde bir bağ evinde sahte içki imal edildiği ihbarı üzerine operasyon düzenledi.
Meskende, satışa hazır 800 litre şarap ve 8 litre viski ele geçirildi.
Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.
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