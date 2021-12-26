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Belarus medyası: Putin ve Lukaşenko savunma alanındaki işbirliğini görüştü
Belarus medyası: Putin ve Lukaşenko savunma alanındaki işbirliğini görüştü
Belarus medyasının bildirdiği üzere Rusya Devlet Başkanı Putin ve Belaruslu mevkidaşı Lukaşenko telefonda görüştü, liderler önümüzdeki salı günü St... 26.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-26T01:12+0300
2021-12-26T01:12+0300
dünya
rusya
belarus
vladimir putin
aleksandr lukaşenko
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Belarus Devlet Başkanlığı Basın Dairesi'ne yakın 'Pul Pervogo' adlı Telegram hesabından yapılan açıklamaya göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko bugün telefonda görüştü, liderler önümüzdeki salı günü St. Petersburg’da yapılacak BDT ülkeleri gayri resmi zirvesinin programını ve ertesi gün yapacakları ikili görüşmenin detaylarını ele aldı.Açıklamada, “Devlet başkanları St. Petersburg’daki etkinliklerin programını, ayrıca Belarus ve Rusya arasındaki işbirliğinin güncel konularını, özellikle savunma alanındaki işbirliğini ele aldı” ifadelerine yer verildi.Açıklamaya göre Lukaşenko, 28 Aralık salı günü BDT liderlerinin gayri resmi zirvesine katılmak üzere St. Petersburg’a gitmeyi planlıyor, ertesi gün ise Belarus liderinin Rusya Devlet Başkanı Putin ile ikili görüşme gerçekleştirecek.Kremlin’den yapılan açıklamaya göre 28 Aralık 2021 tarihinde Sti Petersburg’da düzenlenecek olan geleneksel BDT liderleri gayri resmi zirvesine, Putin’in davetlisi olarak Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Kazakistan Devlet Başkanı Kasım Cömert Tokayev, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman, Türkmenistan Devlet Başkanı Gurbangulyu Berdimuhamedov, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, ayrıca Kazakistan’ın kurucu Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev katılacak.Zirvenin katılımcıları Belarus başkanlık döneminin sonuçlarını özetleyecek, ortak güncel sorunların çözümüne ilişkin görüşlerini paylaşacak ve BDT ülkelerinin işbirliğinin verimliliğini ve sosyo-ekonomik kalkınmasını artıracak önlemleri tartışacak.
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rusya, belarus, vladimir putin, aleksandr lukaşenko

Belarus medyası: Putin ve Lukaşenko savunma alanındaki işbirliğini görüştü

01:12 26.12.2021
© Sputnik / Fotoğraf bankasına girVladimir Putin-Aleksandr Lukaşenko
Vladimir Putin-Aleksandr Lukaşenko - Sputnik Türkiye, 1920, 26.12.2021
© Sputnik
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Belarus medyasının bildirdiği üzere Rusya Devlet Başkanı Putin ve Belaruslu mevkidaşı Lukaşenko telefonda görüştü, liderler önümüzdeki salı günü St. Petersburg’da yapılacak olan BDT ülkeleri gayri resmi zirvesinin programını, ayrıca iki ülke arasında savunma alanındaki işbirliğini görüştü.
Belarus Devlet Başkanlığı Basın Dairesi'ne yakın 'Pul Pervogo' adlı Telegram hesabından yapılan açıklamaya göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko bugün telefonda görüştü, liderler önümüzdeki salı günü St. Petersburg’da yapılacak BDT ülkeleri gayri resmi zirvesinin programını ve ertesi gün yapacakları ikili görüşmenin detaylarını ele aldı.
Açıklamada, “Devlet başkanları St. Petersburg’daki etkinliklerin programını, ayrıca Belarus ve Rusya arasındaki işbirliğinin güncel konularını, özellikle savunma alanındaki işbirliğini ele aldı” ifadelerine yer verildi.
Açıklamaya göre Lukaşenko, 28 Aralık salı günü BDT liderlerinin gayri resmi zirvesine katılmak üzere St. Petersburg’a gitmeyi planlıyor, ertesi gün ise Belarus liderinin Rusya Devlet Başkanı Putin ile ikili görüşme gerçekleştirecek.
Kremlin’den yapılan açıklamaya göre 28 Aralık 2021 tarihinde Sti Petersburg’da düzenlenecek olan geleneksel BDT liderleri gayri resmi zirvesine, Putin’in davetlisi olarak Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Kazakistan Devlet Başkanı Kasım Cömert Tokayev, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman, Türkmenistan Devlet Başkanı Gurbangulyu Berdimuhamedov, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, ayrıca Kazakistan’ın kurucu Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev katılacak.
Zirvenin katılımcıları Belarus başkanlık döneminin sonuçlarını özetleyecek, ortak güncel sorunların çözümüne ilişkin görüşlerini paylaşacak ve BDT ülkelerinin işbirliğinin verimliliğini ve sosyo-ekonomik kalkınmasını artıracak önlemleri tartışacak.
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