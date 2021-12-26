https://tr.sputniknews.com/20211226/belediye-baskani-paylasti-savcilik-sorusturma-baslatti-milli-servete-zarar-vermek-hainliktir-1052119985.html

Belediye Başkanı paylaştı, savcılık soruşturma başlattı: 'Milli servete zarar vermek hainliktir'

Belediye Başkanı paylaştı, savcılık soruşturma başlattı: 'Milli servete zarar vermek hainliktir'

Bursa'nın İnegöl ilçesindeki çöp konteynerini ateşe veren şahıslar güvenlik kameralarına yakalandı. Videoyu sosyal medya hesabından paylaşan İnegöl Belediye... 26.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-26T01:52+0300

2021-12-26T01:52+0300

2021-12-26T01:59+0300

çöp

inegöl

konteyner

türkiye

belediye başkanı

soruşturma

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İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban'ın, "Milli servete bile bile zarar vermek hainliktir" paylaşımı sonrası İnegöl Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçerek, soruşturma başlattı. Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, "22.12.2021 tarihinde saat 19:00 sıralarında, 6 Eylül Caddesi'nde bulunan İnegöl Belediyesine ait çöp konteynerine yanıcı madde koyan ve konteynerin kullanılmaz hale gelmesine neden olan şahıs/şahıslarla ilgili olarak Cumhuriyet Başsavcılığımızca resen Yakarak Kamu Malına Zarar Verme suçundan soruşturma işlemlerine başlanılmıştır. Şahıs veya şahısların kimlik bilgilerinin tespiti, yakalanarak gözaltına alınması için emniyet birimlerine gerekli talimatlar verilmiş olup, kamuoyuna saygıyla duyurulur” ifadelerine yer verildi.

inegöl

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çöp, inegöl, konteyner, belediye başkanı, soruşturma