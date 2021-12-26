Cumhurbaşkanı Erdoğan Necip Fazıl Ödülleri'nde konuşuyor

Üstat yılmadı. Üstat korkmadı, korkutulamadı. Dimdik ayakta yoluna devam edenlerdendi. Üstat yılmadı. Üstat korkmadı, korkutulamadı. Dimdik ayakta yoluna devam edenlerdendi.

Bu ödüller, kendileri dışında hiç kimseye var olma hakkı tanımayan zorbalara karşı açılmış bir bayraktır. İlim ve fikir yoksunu bu zorbaların ilk günden itibaren Üstad Necip Fazıl'ı dillerine dolamalarının sebebi budur. Bu ödüller, kendileri dışında hiç kimseye var olma hakkı tanımayan zorbalara karşı açılmış bir bayraktır. İlim ve fikir yoksunu bu zorbaların ilk günden itibaren Üstad Necip Fazıl'ı dillerine dolamalarının sebebi budur.

Necip Fazıl Ödülleri ile zorbaların konforları bozulmuş, işlettikleri tezgahlar dağılmıştır. Necip Fazıl Ödülleri ile zorbaların konforları bozulmuş, işlettikleri tezgahlar dağılmıştır.

Türkiye'nin ilim, kültür ve sanat hayatına katkı sağlayan herkes bu ülkeye büyük bir hizmette bulunmaktadır. Türkiye'nin ilim, kültür ve sanat hayatına katkı sağlayan herkes bu ülkeye büyük bir hizmette bulunmaktadır.

Elbette değişim hayatın gerçeğidir. Ancak değişimle yozlaşma arasında keskin bir fark vardır. İnsanlık son iki asırda büyük bir dejenerasyon yaşadı. Elbette değişim hayatın gerçeğidir. Ancak değişimle yozlaşma arasında keskin bir fark vardır. İnsanlık son iki asırda büyük bir dejenerasyon yaşadı.

Modernleşme ile beraber insanın kendi fıtratına, çevresine, hayatı paylaştığı diğer mahlukata yönelik bakış açısı da değişti. Modernleşme ile beraber insanın kendi fıtratına, çevresine, hayatı paylaştığı diğer mahlukata yönelik bakış açısı da değişti.

İnsanı insanın kurdu olarak gören hastalıklı yaklaşım, altta kalanın canının çıktığı, sadece güçlünün ayakta kaldığı bir sistem inşa etti. Afrikalılar başta olmak üzere modern batının dışında kalanlar bu zihniyetin mensupları tarafından ezildi, hor görüldü, sömürgeleştirildi. 'Beyaz Adam' vahşi toplumlara sözde medeniyet götürme iddiasıyla insanlık tarihinin en büyük katliamlarına, soykırımlarına imza attı. Pek çok yerde tarihin en vahşi cinayetleri işlendi. Kimi zaman farklı etnik gruplar, kimi zaman farklı dili konuşanlar, kimi zaman da farklı inanca mensup olanlar bu zihniyetin kurbanı oldu. İnsanı insanın kurdu olarak gören hastalıklı yaklaşım, altta kalanın canının çıktığı, sadece güçlünün ayakta kaldığı bir sistem inşa etti. Afrikalılar başta olmak üzere modern batının dışında kalanlar bu zihniyetin mensupları tarafından ezildi, hor görüldü, sömürgeleştirildi. 'Beyaz Adam' vahşi toplumlara sözde medeniyet götürme iddiasıyla insanlık tarihinin en büyük katliamlarına, soykırımlarına imza attı. Pek çok yerde tarihin en vahşi cinayetleri işlendi. Kimi zaman farklı etnik gruplar, kimi zaman farklı dili konuşanlar, kimi zaman da farklı inanca mensup olanlar bu zihniyetin kurbanı oldu.

Biz insanı insanın kurdu olarak değil, şifası olarak görüyoruz. Çünkü insan yaratılmışların en şereflisidir. Biz insanı insanın kurdu olarak değil, şifası olarak görüyoruz. Çünkü insan yaratılmışların en şereflisidir.