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Dilipak: Dövme ve piercing yaptıranların önemli bir bölümü çip taktırır
Dilipak: Dövme ve piercing yaptıranların önemli bir bölümü çip taktırır
Abdurrahman Dilipak, "Bana kalırsa dövme ve piercing yaptıranların önemli bir bölümü chip taktırır. Bir de işsizler, iş adamları burada iş yapmak... 26.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-26T14:07+0300
2021-12-26T14:08+0300
abdurrahman dilipak
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Yeni Akit yazarı Abdurrahman Dilipak, bugünkü 'Yılbaşına kaç gün kaldı' başlıklı yazısında' aşı pasaportu kullanmak yerine çip taktıranların yaygınlaşacağını belirtti:"Bana kalırsa dövme ve piercing yaptıranların önemli bir bölümü chip taktırır. Bir de işsizler, iş adamları burada iş yapmak isteyebilirler, onun için aşı olur gibi chip de taktırabilirler. Zaten aşının da suyu çıktı. Chip taktır, HES kodu, aşı pasaportundan, PCR’dan, hatta aşıdan kurtul da diyebilirler. Chip taktırana Metaverse’te özel kampanyalar, indirimli promosyonlar verebilirler.Bu sene Metaverse’te yılbaşı kutlaması da yapacaklarmış ama çok fazla katılım olmayabilir. Ama medya oradaki şovu ballandıra ballandıra anlatır artık. Şimdi artık siz de biraz rahatlayabilirsiniz. Hem dünyada, hem de bölgede, ülkemizde olumlu ya da olumsuz çok fazla bir şey olmaz. Bu minvalde dalgalanıp dururuz. 10 Ocak’tan sonra gidişat netleşir. Mart sonunda 3 aylık kur garantili vadeli hesapların akıbetini görmek gerek bir de. Tabii bu arada seçime 1 yıl kalmadan seçimle ilgili yasalarda yapılacak değişikliklerin yapılması gerek. Yoksa bu seçimler de uygulanamaz. Anayasa değişikliği, seçim ve siyasi partiler yasasının da bu arada yapılması gerekiyor."
https://tr.sputniknews.com/20211114/abdurrahman-dilipak-altinci-asiyla-cip-takacaklar-1050795153.html
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abdurrahman dilipak

Dilipak: Dövme ve piercing yaptıranların önemli bir bölümü çip taktırır

14:07 26.12.2021 (güncellendi: 14:08 26.12.2021)
© AA / ArşivAbdurrahman Dilipak
Abdurrahman Dilipak - Sputnik Türkiye, 1920, 26.12.2021
© AA / Arşiv
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Abdurrahman Dilipak, "Bana kalırsa dövme ve piercing yaptıranların önemli bir bölümü chip taktırır. Bir de işsizler, iş adamları burada iş yapmak isteyebilirler, onun için aşı olur gibi chip de taktırabilirler. Chip taktırana Metaverse’te özel kampanyalar, indirimli promosyonlar verebilirler" görüşünü savundu.
Yeni Akit yazarı Abdurrahman Dilipak, bugünkü 'Yılbaşına kaç gün kaldı' başlıklı yazısında' aşı pasaportu kullanmak yerine çip taktıranların yaygınlaşacağını belirtti:
"Bana kalırsa dövme ve piercing yaptıranların önemli bir bölümü chip taktırır. Bir de işsizler, iş adamları burada iş yapmak isteyebilirler, onun için aşı olur gibi chip de taktırabilirler. Zaten aşının da suyu çıktı. Chip taktır, HES kodu, aşı pasaportundan, PCR’dan, hatta aşıdan kurtul da diyebilirler. Chip taktırana Metaverse’te özel kampanyalar, indirimli promosyonlar verebilirler.
Bu sene Metaverse’te yılbaşı kutlaması da yapacaklarmış ama çok fazla katılım olmayabilir. Ama medya oradaki şovu ballandıra ballandıra anlatır artık. Şimdi artık siz de biraz rahatlayabilirsiniz. Hem dünyada, hem de bölgede, ülkemizde olumlu ya da olumsuz çok fazla bir şey olmaz. Bu minvalde dalgalanıp dururuz. 10 Ocak’tan sonra gidişat netleşir. Mart sonunda 3 aylık kur garantili vadeli hesapların akıbetini görmek gerek bir de. Tabii bu arada seçime 1 yıl kalmadan seçimle ilgili yasalarda yapılacak değişikliklerin yapılması gerek. Yoksa bu seçimler de uygulanamaz. Anayasa değişikliği, seçim ve siyasi partiler yasasının da bu arada yapılması gerekiyor."
Abdurrahman Dilipak - Sputnik Türkiye, 1920, 14.11.2021
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Abdurrahman Dilipak: Altıncı aşıyla çip takacaklar
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