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Ersin Tatar: Erdoğan ile iki ülke arasındaki ticaretin Türk lirası üzerinden yapılmasını görüştük
Ersin Tatar: Erdoğan ile iki ülke arasındaki ticaretin Türk lirası üzerinden yapılmasını görüştük
Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye ziyareti kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan ile çok verimli bir görüşme yaptıklarını, Türk Lirası mevduat... 26.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-26T04:15+0300
2021-12-26T04:31+0300
ersin tatar
dünya
kıbrıs
recep tayyip erdoğan
tl
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Türkiye ziyaretini tamamlayarak Kuzey Kıbrıs'a dönen Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı ErsinTatar, Ercan Havalimanı'nda basın mensuplarına açıklamada bulundu.Tatar, Ankara'da bir araya geldiği Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile çok yararlı bir görüşme yaptıklarını ve ekonomi başta olmak üzere, Kıbrıs konusu, Kovid-19 salgını süreci ve çeşitli konuları ele aldıklarını söyledi.Temasları kapsamında ilk olarak Ankara'da Gazi Üniversitesi'ni ziyaret ettiğini ve burada kendisine Fahri Doktora unvanı takdim edildiğini aktaran Tatar, burada konferans verdiğini anlattı.Tatar, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinde de kendisine Fahri Doktora unvanı takdim edildiğine ve burada öğrencilere konferans verdiğine değinerek Kırşehir'de ayrıca gaziler, gençler ve yerel basınla da bir araya geldiğini kaydetti.Tatar, Türkiye'den aldığı davetleri ve bu buluşmaları önemsediğini, karşılıklı bağların güçlendirilmesi açısından bu tip ziyaretlerin önemli olduğunu vurguladı.Anadolu Ajansı'nın haberine göre bir soru üzerine, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile çeşitli konuları baş başa yaklaşık iki saat süren bir görüşmede ele aldıklarını söyleyen Tatar, sağlık, ekonomi ve Kıbrıs konusunu görüştüklerini, özellikle de ekonomiye yönelik detaylı bir görüşme yaptıklarını söyledi.Görüşmede, iki ülke arasında imzalan Ekonomik Protokol'ün çalıştırılması, Türk lirası mevduat kalkanının Kuzey Kıbrıs'ta da uygulanması, iki ülke arasındaki ticaretin Türk lirası üzerinden yapılması gibi konuları görüştüklerini anlatan Tatar, bunun "olumlu bir görüşme" olduğunun altını çizdi.
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ersin tatar, kıbrıs, recep tayyip erdoğan, tl

Ersin Tatar: Erdoğan ile iki ülke arasındaki ticaretin Türk lirası üzerinden yapılmasını görüştük

04:15 26.12.2021 (güncellendi: 04:31 26.12.2021)
© AAKuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı Ersin Tatar
Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı Ersin Tatar - Sputnik Türkiye, 1920, 26.12.2021
© AA
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Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye ziyareti kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan ile çok verimli bir görüşme yaptıklarını, Türk Lirası mevduat kalkanının Kuzey Kıbrıs'ta da uygulanması, iki ülke arasındaki ticaretin Türk Lirası üzerinden yapılması dahil konuları sağlık, ekonomi ve Kıbrıs konularını ele aldıklarını belirtti.
Türkiye ziyaretini tamamlayarak Kuzey Kıbrıs'a dönen Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı ErsinTatar, Ercan Havalimanı'nda basın mensuplarına açıklamada bulundu.
Tatar, Ankara'da bir araya geldiği Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile çok yararlı bir görüşme yaptıklarını ve ekonomi başta olmak üzere, Kıbrıs konusu, Kovid-19 salgını süreci ve çeşitli konuları ele aldıklarını söyledi.
Temasları kapsamında ilk olarak Ankara'da Gazi Üniversitesi'ni ziyaret ettiğini ve burada kendisine Fahri Doktora unvanı takdim edildiğini aktaran Tatar, burada konferans verdiğini anlattı.
Tatar, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinde de kendisine Fahri Doktora unvanı takdim edildiğine ve burada öğrencilere konferans verdiğine değinerek Kırşehir'de ayrıca gaziler, gençler ve yerel basınla da bir araya geldiğini kaydetti.
Tatar, Türkiye'den aldığı davetleri ve bu buluşmaları önemsediğini, karşılıklı bağların güçlendirilmesi açısından bu tip ziyaretlerin önemli olduğunu vurguladı.
Anadolu Ajansı'nın haberine göre bir soru üzerine, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile çeşitli konuları baş başa yaklaşık iki saat süren bir görüşmede ele aldıklarını söyleyen Tatar, sağlık, ekonomi ve Kıbrıs konusunu görüştüklerini, özellikle de ekonomiye yönelik detaylı bir görüşme yaptıklarını söyledi.
Görüşmede, iki ülke arasında imzalan Ekonomik Protokol'ün çalıştırılması, Türk lirası mevduat kalkanının Kuzey Kıbrıs'ta da uygulanması, iki ülke arasındaki ticaretin Türk lirası üzerinden yapılması gibi konuları görüştüklerini anlatan Tatar, bunun "olumlu bir görüşme" olduğunun altını çizdi.
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