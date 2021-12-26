Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar.
https://tr.sputniknews.com/20211226/kadin-kurye-trafikte-tartistigi-kisi-tarafindan-darp-edildi-kadinim-dedigim-halde-vurdular-1052127240.html
Kadın kurye, trafikte tartıştığı kişi tarafından darp edildi: 'Kadınım' dediğim halde vurdular
Kadın kurye, trafikte tartıştığı kişi tarafından darp edildi: 'Kadınım' dediğim halde vurdular
Kocaeli'de kuryelik yapan 22 yaşındaki Elvin Danışmaz, trafikte tanımadığı şüphelilerin saldırısına uğradı. Kolu alçıya alınan ve aldığı darbeler sonrasında... 26.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-26T12:27+0300
2021-12-26T12:27+0300
türkiye
trafik
kocaeli
saldırı
tartışma
kurye
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/1a/1052127209_0:0:2730:1537_1920x0_80_0_0_07bdfc6e156fe5c56ad7bc924341f64a.jpg
Kocaeli'nin Darıca ilçesinde yaşayan ve kuryelik yapan 22 yaşındaki Elvin Danışmaz, perşembe günü akşam saatlerinde sipariş götürdüğü sırada bir otomobilin seyir halindeki motosikletini sıkıştırdığını fark etti. Genç kadın, otomobil sürücüsünün kendisini fark edebilmesi için selektör yapıp kornaya bastı.Bunun üzerine aracını sağa çeken otomobil sürücüsü iddiaya göre, bir anda genç kadına saldırmaya başladı. Neye uğradığını anlayamayıp kendisini yerde bulan genç kurye, araçtaki bir şahsın daha kendisine vurmaya başladığını gördü.Yerde kendisini korumaya çalışan genç kadının yardımına çevredekiler koştu. Çevredekilerin yardıma gelmesinin ardından şüpheliler geldikleri araca binerek olay yerinden kaçtı. Olayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.Yürümekte güçlük çekiyorİhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Aldığı darbeler neticesinde yerden kalkamayan genç kadın, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri ise genç kadını darp eden şahısları yakalamak için çalışma başlattı.Hastanede yapılan tetkiklerde genç kadının kolunda, bileğinde ve parmaklarında çatlaklar oluştuğu, kaburgasında ve vücudunun çeşitli yerlerinde zedelenmelerin meydana geldiği tespit edildi. Kolu alçıya alınarak hastaneden taburcu edilen Danışmaz, çektiği ağrılar yüzünden ayağa kalkmakta ve yürümekte güçlük çekiyor.'Kadınım' dediğim halde vurmaya devam ettiler'Vardiya saatinde sipariş götürdüğü sırada bir aracın üzerine geldiğini fark ettiğini söyleyen Elvin Danışmaz, “Selektör yaptım beni fark etsin diye, genelde motosikletleri fark etmiyorlar. Adam üzerime kırdı daha sonra. Ben de korna çaldım. Korna çalınca daha çok fark eder diye düşündüm. Sağa çekti durdu, ben de bir şey diyecek sandım, bazen arkadaşlarımızla denk gelebiliyoruz. Ondan sonra yanına gittim, durdum. Kapıyı açar açmaz motosikletle benim dengemi bozdu. Dengemi bozunca motosikleti düzeltmeye uğraşırken adam arabadan indi. Kaskıma yumruk attı, yere düştüm. Düşünce motordan dolayı kalkamadım. Kalkmaya çalışırken de kaburgama defalarca tekme, yumruk yedim. Bir kişi de karnıma vuruyordu. O an hiçbir şey anlamadım, yere kapaklandım, sadece kendimi, kaburgalarımı korumaya çalıştım. Defalarca tekme ve yumruk yedim. Birisinin kaskımı tutup çekmeye çalıştığını fark ettim. Kaskımın kilidi takılıydı. Kilidi takılı olduğu için çekemedi ama alttaki ipi gırtlağımı, çenemi çok acıttı. Kaskım zaten paramparça oldu. Kaskımı alamayınca tekmeyle, yumrukla kaskımı kırdı. Üzerindeki cam da kırıldı. ‘Vurmayın' diye bağırdım. ‘Kadınım' dediğim halde vurmaya devam ettiler. Allah razı olsun, sağdan soldan vatandaşlar gelip ayırdılar, onları uzaklaştırdılar benden” dedi.'Kaburgalarımda ezik var'Yerden kalktığı an kaburgalarında şiddetli bir ağrı hissettiğini söyleyen Danışmaz, “Doğrulamıyordum, insanlar ambulans ve polis çağırdılar. Adama ‘sakın kaçma' dediğim halde arabasına binip kaçtı. Kaçarken de yakalayayım diye kapısını tutmaya çalıştım. Arabasıyla benim soluma vurup kaçtı. Hastaneye ambulansa gittim. Bileğimde çatlak, parmaklarımda çatlak olduğunu öğrendim. Kaburgalarımın ezildiğini, omurilik tarafının zedelendiğini öğrendim. Vücudumun çeşitli yerlerinde morluklar var. Kemiğim zarar gördü, nefes alamadım. Ayağa kalkamıyorum, kalktığım zaman da doğrulamıyorum” ifadelerini kullandı.'Adamın bakışı aklıma geliyor'Şahıslardan şikayetçi olduğunu kaydeden Danışmaz, “Ben gece uyku uyuyamıyorum. Gözlerimi kapattığım zaman o adamın bana bakışı, vuruşu her şeyi aklıma geliyor. Gözlerimi açıyorum, uyku uyuyamıyorum. Gelip evime de saldıracaklar diye de korkuyorum. Belki beni o an bıçaklayabilirdi de, silah da çekebilirdi. Orada ölebilirdim. Tanımıyorum kendisini, hiçbir bağlantım olmayan bir insan. Keyfine göre gelip bana saldırdı. Ben dışarıya çıkmaya korkuyorum. Belki de o adamlar benim evimi izliyor. Her şeyi yapabilirler. Annemler benim işlerimi hallediyor. Markete bile gidemiyorum. Yataktan bile kalkamıyorum. Ben bu şahısların yakalanmasını ve gereğinin yapılmasını bütün üst mercilerden rica ediyorum. Ben olmasam bile başkasına da bu kişiler böyle saldırabilir. Demek ki saldırabilecek ruh sağlığında insanlarsa bunlar, herkes için bir tehditler” diye konuştu.
https://tr.sputniknews.com/20211124/kadin-kuryeye-beyzbol-sopasiyla-saldirdi-1051102202.html
türkiye
kocaeli
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/1a/1052127209_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_33ca2d2be647e99f03553ca9d32b2774.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
trafik, kocaeli, saldırı, tartışma, kurye

Kadın kurye, trafikte tartıştığı kişi tarafından darp edildi: 'Kadınım' dediğim halde vurdular

12:27 26.12.2021
© İHA / MUSTAFA USLUKadın kurye, trafikte tartıştığı kişi tarafından darp edildi: 'Kadınım' dediğim halde vurdular
Kadın kurye, trafikte tartıştığı kişi tarafından darp edildi: 'Kadınım' dediğim halde vurdular - Sputnik Türkiye, 1920, 26.12.2021
© İHA / MUSTAFA USLU
Abone ol
Kocaeli'de kuryelik yapan 22 yaşındaki Elvin Danışmaz, trafikte tanımadığı şüphelilerin saldırısına uğradı. Kolu alçıya alınan ve aldığı darbeler sonrasında yürümekte güçlük çeken genç kadın, saldırganların yakalanmasını istiyor.
Kocaeli'nin Darıca ilçesinde yaşayan ve kuryelik yapan 22 yaşındaki Elvin Danışmaz, perşembe günü akşam saatlerinde sipariş götürdüğü sırada bir otomobilin seyir halindeki motosikletini sıkıştırdığını fark etti. Genç kadın, otomobil sürücüsünün kendisini fark edebilmesi için selektör yapıp kornaya bastı.
Bunun üzerine aracını sağa çeken otomobil sürücüsü iddiaya göre, bir anda genç kadına saldırmaya başladı. Neye uğradığını anlayamayıp kendisini yerde bulan genç kurye, araçtaki bir şahsın daha kendisine vurmaya başladığını gördü.
Yerde kendisini korumaya çalışan genç kadının yardımına çevredekiler koştu. Çevredekilerin yardıma gelmesinin ardından şüpheliler geldikleri araca binerek olay yerinden kaçtı. Olayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Yürümekte güçlük çekiyor

İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Aldığı darbeler neticesinde yerden kalkamayan genç kadın, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri ise genç kadını darp eden şahısları yakalamak için çalışma başlattı.
Hastanede yapılan tetkiklerde genç kadının kolunda, bileğinde ve parmaklarında çatlaklar oluştuğu, kaburgasında ve vücudunun çeşitli yerlerinde zedelenmelerin meydana geldiği tespit edildi. Kolu alçıya alınarak hastaneden taburcu edilen Danışmaz, çektiği ağrılar yüzünden ayağa kalkmakta ve yürümekte güçlük çekiyor.

'Kadınım' dediğim halde vurmaya devam ettiler'

Vardiya saatinde sipariş götürdüğü sırada bir aracın üzerine geldiğini fark ettiğini söyleyen Elvin Danışmaz, “Selektör yaptım beni fark etsin diye, genelde motosikletleri fark etmiyorlar. Adam üzerime kırdı daha sonra. Ben de korna çaldım. Korna çalınca daha çok fark eder diye düşündüm. Sağa çekti durdu, ben de bir şey diyecek sandım, bazen arkadaşlarımızla denk gelebiliyoruz. Ondan sonra yanına gittim, durdum. Kapıyı açar açmaz motosikletle benim dengemi bozdu. Dengemi bozunca motosikleti düzeltmeye uğraşırken adam arabadan indi. Kaskıma yumruk attı, yere düştüm. Düşünce motordan dolayı kalkamadım. Kalkmaya çalışırken de kaburgama defalarca tekme, yumruk yedim. Bir kişi de karnıma vuruyordu. O an hiçbir şey anlamadım, yere kapaklandım, sadece kendimi, kaburgalarımı korumaya çalıştım. Defalarca tekme ve yumruk yedim. Birisinin kaskımı tutup çekmeye çalıştığını fark ettim. Kaskımın kilidi takılıydı. Kilidi takılı olduğu için çekemedi ama alttaki ipi gırtlağımı, çenemi çok acıttı. Kaskım zaten paramparça oldu. Kaskımı alamayınca tekmeyle, yumrukla kaskımı kırdı. Üzerindeki cam da kırıldı. ‘Vurmayın' diye bağırdım. ‘Kadınım' dediğim halde vurmaya devam ettiler. Allah razı olsun, sağdan soldan vatandaşlar gelip ayırdılar, onları uzaklaştırdılar benden” dedi.

'Kaburgalarımda ezik var'

Yerden kalktığı an kaburgalarında şiddetli bir ağrı hissettiğini söyleyen Danışmaz, “Doğrulamıyordum, insanlar ambulans ve polis çağırdılar. Adama ‘sakın kaçma' dediğim halde arabasına binip kaçtı. Kaçarken de yakalayayım diye kapısını tutmaya çalıştım. Arabasıyla benim soluma vurup kaçtı. Hastaneye ambulansa gittim. Bileğimde çatlak, parmaklarımda çatlak olduğunu öğrendim. Kaburgalarımın ezildiğini, omurilik tarafının zedelendiğini öğrendim. Vücudumun çeşitli yerlerinde morluklar var. Kemiğim zarar gördü, nefes alamadım. Ayağa kalkamıyorum, kalktığım zaman da doğrulamıyorum” ifadelerini kullandı.

'Adamın bakışı aklıma geliyor'

Şahıslardan şikayetçi olduğunu kaydeden Danışmaz, “Ben gece uyku uyuyamıyorum. Gözlerimi kapattığım zaman o adamın bana bakışı, vuruşu her şeyi aklıma geliyor. Gözlerimi açıyorum, uyku uyuyamıyorum. Gelip evime de saldıracaklar diye de korkuyorum. Belki beni o an bıçaklayabilirdi de, silah da çekebilirdi. Orada ölebilirdim. Tanımıyorum kendisini, hiçbir bağlantım olmayan bir insan. Keyfine göre gelip bana saldırdı. Ben dışarıya çıkmaya korkuyorum. Belki de o adamlar benim evimi izliyor. Her şeyi yapabilirler. Annemler benim işlerimi hallediyor. Markete bile gidemiyorum. Yataktan bile kalkamıyorum. Ben bu şahısların yakalanmasını ve gereğinin yapılmasını bütün üst mercilerden rica ediyorum. Ben olmasam bile başkasına da bu kişiler böyle saldırabilir. Demek ki saldırabilecek ruh sağlığında insanlarsa bunlar, herkes için bir tehditler” diye konuştu.
Kurye Esra'ya beyzbol sopalı saldırı girişimi. - Sputnik Türkiye, 1920, 24.11.2021
TÜRKİYE
Kadın kuryeye beyzbol sopasıyla saldırdı
24 Kasım, 13:28
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
14:07Dilipak: Dövme ve piercing yaptıranların önemli bir bölümü çip taktırır
14:018 markete 150 bin lira fahiş fiyat cezası
13:59LGS tarihi belli oldu
13:58Üsküdar'da beyaz eşya mağazası 100'den fazla kediye ev sahipliği yapıyor
13:35Muharrem İnce'den Fuat Oktay'a: 'Keşke Meclis'te olsaydım da haddini bildirseydim' dedim
13:30Güney Afrika'nın özgürleşmesinin öncülerinden Başpiskopos Tutu, Mandela'nın yanına gitti
13:29Susurluk hükümlüsü Bandırmalıoğlu'nun öldürüldüğü çatışmayla ilgili yeni detaylar
13:22Kılıçdaroğlu: 6 ay boyunca işten çıkarma yasaklansın
13:10Fenerbahçe'den taraftara çağrı: Hiçbir gerginlik yaşanmaması önemlidir
13:10Rize'de FormuLaz heyecanı kış mevsimine taşındı
12:57Portakal üreticisi aracıdan dertli: 'Tarlada 2 lira olan portakal tezgahta 7 liraya kadar çıkıyor'
12:45Hazine ve Maliye Bakanlığı 436 personel istihdam edecek
12:43Ahmet Özhan: Cumhurbaşkanımız Amerikan hegemonyasıyla birlikte dolara da 'one minute' dedi
12:38Erdal Beşikçioğlu koronavirüse yakalandı, 'Bergen'in çekimleri durdu
12:31Yanlış tıra kaçak binen göçmenler Sofya yerine Çanakkale'ye gitti
12:27Kadın kurye, trafikte tartıştığı kişi tarafından darp edildi: 'Kadınım' dediğim halde vurdular
12:26Putin: ABD ve NATO garanti sunmayı reddederse yanıtımız çok farklı olabilir
12:19Bursa'da kadın cinayeti: Eşini bıçaklayarak öldürdü, daireyi ateşe verdi
12:08Doktorla hasta arasında çıkan tartışma baklavayla tatlıya bağlandı
12:05Avusturya'nın yolsuzlukla suçlanan eski başbakanı Kurz hakkında yeni iddia