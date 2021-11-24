Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar.
https://tr.sputniknews.com/20211124/kadin-kuryeye-beyzbol-sopasiyla-saldirdi-1051102202.html
Kadın kuryeye beyzbol sopasıyla saldırdı
Kadın kuryeye beyzbol sopasıyla saldırdı
Ankara'da bir otomobil sürücüsü, trafikte yol verme nedeniyle tartıştığı motosikletli kurye Esra Nur Olgun'u, beyzbol sopasıyla üzerine yürüyüp, darbetmeye... 24.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-24T13:28+0300
2021-11-24T13:28+0300
türkiye
ankara
trafik
kavga
kurye
beyzbol sopası
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/18/1051102171_0:254:479:523_1920x0_80_0_0_f0d2b9a09487b2f8321e955f615b10d4.jpg
Üniversitede acil ve ilk yardım bölümü öğrencisi olan, aynı zamanda da bir firmada motosikletli kurye olarak çalışan Esra Nur Olgun, trafikte 06 DUF 13 plakalı otomobilin sürücüsü ile yol verme nedeniyle tartıştı.İsmi öğrenilemeyen sürücü, iddiaya göre aracından inip, Olgun'un kaskına önce yumruk attı ardından da aracından aldığı beyzbol sopasıyla üzerine yürüdü. Araya diğer sürücüler girerek, sürücüyü durdurmaya çalıştı.'Kask olmasa yumruk kafama gelecekti'Esra Nur Olgun, "Arabayı önüme kırdı, kornaya bastım. Haksız olduğu halde özür dilemesi gerekirken sinirlenerek, 'Ne var, yol benim yolum, sen kenardan git' dedi. Durup sözlü münakaşanın ardından kadın olduğumu fark etmesine rağmen muharebe alanı oluşuyor. En sonunda sinirlenip aracından beyzbol sopası çıkardı. Kaskımı kafamdan çıkarmamıştım, bir yumruk salladı ve kaskın kenarına geldi. Kaskı çıkarmış olsaydım yumruk kafama gelecekti. Çevredeki vatandaşlar tuttu sonra aracına binerek olay yerinden ayrıldı" dedi.'Şikayetçi olacağım'Sürücüden şikayetçi olacağını belirten Olgun, "Erkeklerle eşitiz, aynı işi yapıyoruz ama bünye olarak daha hassasız. Böyle bir kavgayı kaldıramayabiliriz, böyle bir şeyi biz erkekler gibi hazmedemeyebiliriz. Motorlulara genel olarak dikkat etmeleri gerekiyor çünkü biz o kadar kolay durabilen araçlar değiliz, dursak bile motorda kaporta biziz. Onlar sadece arabasında birkaç çizik ile kurtulabilir ama biz kırık kemiklerle birkaç ay yataktan çıkamayabiliriz. O kişinin, o şekilde trafiğe çıkması doğru değil" diye konuştu.
https://tr.sputniknews.com/20211113/sokak-roportaji-sonrasi-isine-son-verilen-kurye-isten-atildigimi-whatsapptan-ogrendim-1050756580.html
türkiye
ankara
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/18/1051102171_0:164:479:523_1920x0_80_0_0_632beaf822956562c68edc4cc3b497f4.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ankara, trafik, kavga, kurye, beyzbol sopası

Kadın kuryeye beyzbol sopasıyla saldırdı

13:28 24.11.2021
© DHA Kurye Esra'ya beyzbol sopalı saldırı girişimi.
 Kurye Esra'ya beyzbol sopalı saldırı girişimi. - Sputnik Türkiye, 1920, 24.11.2021
© DHA
Abone ol
Ankara'da bir otomobil sürücüsü, trafikte yol verme nedeniyle tartıştığı motosikletli kurye Esra Nur Olgun'u, beyzbol sopasıyla üzerine yürüyüp, darbetmeye kalktı. Araya giren diğer sürücüler tarafından kurtarılan Esra Nur Olgun, beyzbol sopalı saldırı girişimini cep telefonu kamerasıyla görüntüleyip, tepki gösterdi.
Üniversitede acil ve ilk yardım bölümü öğrencisi olan, aynı zamanda da bir firmada motosikletli kurye olarak çalışan Esra Nur Olgun, trafikte 06 DUF 13 plakalı otomobilin sürücüsü ile yol verme nedeniyle tartıştı.
İsmi öğrenilemeyen sürücü, iddiaya göre aracından inip, Olgun'un kaskına önce yumruk attı ardından da aracından aldığı beyzbol sopasıyla üzerine yürüdü. Araya diğer sürücüler girerek, sürücüyü durdurmaya çalıştı.

'Kask olmasa yumruk kafama gelecekti'

Esra Nur Olgun, "Arabayı önüme kırdı, kornaya bastım. Haksız olduğu halde özür dilemesi gerekirken sinirlenerek, 'Ne var, yol benim yolum, sen kenardan git' dedi. Durup sözlü münakaşanın ardından kadın olduğumu fark etmesine rağmen muharebe alanı oluşuyor. En sonunda sinirlenip aracından beyzbol sopası çıkardı. Kaskımı kafamdan çıkarmamıştım, bir yumruk salladı ve kaskın kenarına geldi. Kaskı çıkarmış olsaydım yumruk kafama gelecekti. Çevredeki vatandaşlar tuttu sonra aracına binerek olay yerinden ayrıldı" dedi.

'Şikayetçi olacağım'

Sürücüden şikayetçi olacağını belirten Olgun, "Erkeklerle eşitiz, aynı işi yapıyoruz ama bünye olarak daha hassasız. Böyle bir kavgayı kaldıramayabiliriz, böyle bir şeyi biz erkekler gibi hazmedemeyebiliriz. Motorlulara genel olarak dikkat etmeleri gerekiyor çünkü biz o kadar kolay durabilen araçlar değiliz, dursak bile motorda kaporta biziz. Onlar sadece arabasında birkaç çizik ile kurtulabilir ama biz kırık kemiklerle birkaç ay yataktan çıkamayabiliriz. O kişinin, o şekilde trafiğe çıkması doğru değil" diye konuştu.
Sokak röportajı sonrası işine son verilen kurye: “İşten atıldığımı Whatsapp’tan öğrendim” - Sputnik Türkiye, 1920, 13.11.2021
AKŞAM POSTASI
Sokak röportajı sonrası işine son verilen kurye: İşten atıldığımı Whatsapp’tan öğrendim
13 Kasım, 00:22
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
14:48Gavrilov: ABD, Rusya ile Avrupa'yı 'minik bir savaşla' ayırmayı amaçlıyor
14:46Eşinin ilişkisini öğrenip cinayet işleyen sanık: Babam da annemi baltayla öldürmüştü
14:45İHD: Doğu ve Güneydoğu’da, 10 ayda 30 kadın öldürüldü, 19 kadın intihar etti
14:34Yargıtay'dan emsal karar: 'İsteyen işçi, iş arama izninin ücretini alabilir'
14:25TMO'dan un fiyatı açıklaması: 'Endişeye gerek yok'
14:23Dubai'de dünyanın ilk ve en yüksek 'sonsuzluk havuzu' açıldı
14:1717 ecza deposu ve 144 eczanenin stoklarında uyumsuzluk tespit edildi
14:15İstanbul'da 20 bin şişe sahte şampuan ele geçirildi
14:11İstanbul'da 15 bin nüfuslu sitenin doğalgazı kesildi
14:10Kumpas kurulan Boji'nin talipleri var: Demet Akalın, İlker Ayrık, Matematik Köyü
14:10Beyaz eşya satışları ekimde yıllık yüzde 13 düştü
14:09Prof. Dr. Saltoğlu: Kur değersizleştirmede enflasyonla nasıl mücadele edeceksiniz?
14:08Merkel'in eşi, düşük aşılama oranlarından 'Almanların tembelliğini' sorumlu tuttu
14:03Profilo Holding'den iflasına neden olan eski avukatı hakkında suç duyurusu
13:56Habertürk yazarı Yılman: Sokak şu anda çok tehlikeli
13:52Vatan Partisi'nden 'Dolar yasaklansın' teklifi
13:50DTİK komitesi: Türk şirketler Rusya'nın yabancı yatırımcıya teşviki konusunda çok bilgi sahibi değil
13:45Bakan Akar, askeri öğretmenlerle bir araya geldi
13:33Microsoft'tan Xbox için 20. yıla özel metaverse müzesi
13:31Eski İçişleri Bakanı Güneş için TBMM'de cenaze töreni düzenlendi