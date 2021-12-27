https://tr.sputniknews.com/20211227/bddkdan-durmus-yilmaz-ve-4-isme-suc-duyurusu-1052158403.html

BDDK'dan Durmuş Yılmaz ve 4 isme suç duyurusu

BDDK'dan Durmuş Yılmaz ve 4 isme suç duyurusu

BDDK, Durmuş Yılmaz, Güldem Atabay, Burhanettin Bulut, Emin Çapa ve Selçuk Geçer hakkında Bankacılık Kanunu 64. Madde'ye aykırılıktan suç duyurusunda bulundu. 27.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-27T14:58+0300

2021-12-27T14:58+0300

2021-12-27T15:10+0300

politika

durmuş yılmaz

bankacılık düzenleme ve denetleme kurumu (bddk)

suç duyurusu

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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Durmuş Yılmaz, Güldem Atabay, Burhanettin Bulut, Emin Çapa ve Selçuk Geçer hakkında suç duyurusunda bulundu.Bankacılık Kanunu'nun "Bir bankanın itibarını kırabilecek veya şöhretine ya da servetine zarar verebilecek bir hususa kasten sebep olunamaz ya da bu yolla asılsız haber yayılamaz" hükmünü içeren 74. maddesine aykırılıktan, Durmuş Yılmaz, Güldem Atabay, Burhanettin Bulut, Emin Çapa ve Selçuk Geçer hakkında 162. madde kapsamında suç duyurusunda bulunuldu.

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durmuş yılmaz, bankacılık düzenleme ve denetleme kurumu (bddk), suç duyurusu