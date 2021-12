CHP'li Tanrıkulu'ndan 'Uludere' açıklaması: Bu olayı mutlaka adalet önüne getireceğiz

"Sevgili dostlarım, değerli Roboskililer ve özellikle sevgili anneler, ben yılbaşı gelsin istemem. Yılbaşı geleceği zaman biliyorum ki, 28 Aralık gelecek, biliyorum ki 28 Aralık'ta 10 yıl önce uçaklarca bombalanan her biri parça parça olmuş çocuklarımızın o gününü hatırlayacağız. Ben hep 28 Aralık'tan önce zamanın durmasını istiyorum. Zaman dursun ki, bombalar patlamasın, o bombalar patlamayınca da çocuklarımız koşarak evinize gelsin, size 'anne' desin, size sarılsın, siz de onlara sarılın. Ben her yıl böyle hayal ederim. Zamanı durdurduğumu hayal ederim ama zaman durmuyor. Çocuklarımız hayatını kaybetmiş ve yine acı Roboski'ye saplanmış. Ben her yılbaşından önce iki kız çocuğu babası olarak hep sizleri düşünürüm. Bir soğuk kış gününde, katırlarla mazot almaya gönderdiğiniz çocukların akşam eve dönüşünü, onlara sıcak yemek hazırladığınızı düşünürüm. O duygunun nasıl olduğunu anlamaya çalışırım. İçim parçalanıyor sizler gibi...

Sevgili dostlar, karanlık dehlizlerde kalmayacak diye söz verilen bu olay, karanlık bir hadise değil, çok berrak, çok net! Çok açık bir olay. Size 'karanlık dehlizlerde kalmayacak' sözü verenler, hepsi bu olayın içinde. Genelkurmayından MİT'ine, Silahlı Kuvvetlerin en üst kademesinden Milli Güvenlik Kuruluna, devleti yöneten bütün üst kadrolara... Hepsinin ortaklaşa aldığı bir karar. Hepsinin içinde bulunduğu bir karar. Olay o kadar net ki, o kadar aydınlık ki. Zamana yayarak unutturmaya, karartılmaya, soğutulmaya ve toplumun gözünde bu olayın kapatılmasına çalışılıyor. Kapatacak mıyız? Hayır! Kapattıracak mıyız? Hayır! Çocuklarımızı unutacak mıyız? Hayır! Unutturacak mıyız? Hayır! Sevgili Anneler, bir ülkenin demokrasisi adalet varsa olur. Adalet herkese karşı işleyecektir. Şu anda sınırın, sınır hattı olan sıfır noktasında olan bir yerde bulunuyoruz. Ankara'daki Adaletten ne kadar pay alıyorsa, Roboski de adaletten o kadar pay alacaktır. Adaletin olmadığı hiçbir yerde, ülkeyi kimse yönetiyor diyemez. Adalet bizi bir arada tutan değerlerdir. Biz niye mücadele ediyoruz? Roboski'de bütün annelerin Adalet arayışlarına ve onların mücadelelerine sahip çıkmaya devam ederken, biz diyoruz ki, Roboski'de yaşayan herkes, her anne, her erkek, her çocuk, her genç bizim birer eşit yurttaşımızdır.