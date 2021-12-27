CHP'li Tanrıkulu'ndan 'Uludere' açıklaması: Bu olayı mutlaka adalet önüne getireceğiz

Eğer eşitsek, adalet Roboski'ye mutlaka gelecek değerli arkadaşlarım. Çocuklarınızı unutturmuyoruz. Daha geçtiğimiz hafta Meclis kürsüsünden hepsinin ismini okuyarak tutanaklara geçirdik. Hepsinin ismi. Bütün Türkiye duydu çocuklarımızın isimlerini. Meclis'te anlattık. Hepinizin acılarını paylaştık. Meclis’in tümü ağladı o gün. Herkesin nefesleri tutuldu, sesleri kısıldı. Roboski'de olayı unutturmadık, unutturmayacağız da. Sevgili Anneler, Roboski'deki bu çocuklarımız, doğup büyüyen bu çocuklarımız çok genç yaşta hayatlarını kaybettiler, katledildiler. Artık şunu biliniz ki, bu çocuklar sadece sizin çocuklarınız değil, sizin evlatlarınız değil; o Türkiye'de demokrasi isteyen, adalet isteyen herkesin çocukları artık onlar, çok daha büyük bir ailenin çocukları. Onların artık milyonlarca ağabeyi var, milyonlarca ablaları var, milyonlarca akrabaları var. Bu akarabaları onları asla unutturmayacak. Bu konuda sizleri yalnız bırakmayacağız. Bakın 10 yıl oldu, buradayız. Olayın olduğu ilk günlerde geldiğimizde, İnsan Hakları Komisyonu olarak, anneler beni bir odaya aldınız, dediniz ki, 'sadece size güveniyoruz.' Ben o sorumluluğu biliyorum sevgili anneler! O sorumluluğun ne anlama geldiğini biliyorum. Biz de olayın siyasetin ötesinde, Ferhat Bey’le, Sezgin Bey’le beraber ta başından beri yakından takip ediyoruz. Bu olay insani sorumluluk açısından önemlidir, vicdani sorumluluk açısından önemlidir, ahlaki sorumluluk açısından önemlidir! Bizler son nefesimize kadar bu olayı takip edeceğiz. Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun sizlere selamını getirdik. Hepinize, bütün annelere saygıları var, sevgileri var. Çocuklarımızı saygıyla anıyor. Ferhat Bey'in de az önce söylediği gibi helalleşmek için önce hesaplaşacağız, hiç şüpheniz olmasın. Elbette iktidar değişecek ve biz de Meclis'te çoğunluğumuzla ve bağımsız yargının olaya tekrar el koymasıyla bu olayı mutlaka adalet önüne getireceğiz ve çocuklarınızın o yükselen çığlıklarının, onların sesleri olmaya devam edeceğiz."