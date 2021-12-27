https://tr.sputniknews.com/20211227/cinin-taykonot-ekibi-ikinci-uzay-yuruyusune-cikti-1052146706.html

Çin'in taykonot ekibi ikinci uzay yürüyüşüne çıktı

Çin'in taykonot ekibi ikinci uzay yürüyüşüne çıktı

Çin'in Dünya yörüngesinde kurmakta olduğu Tiengong (Gök sarayı) Uzay İstasyonu'na gönderdiği Şıncou-13 taykonot ekibi, ikinci uzay yürüyüşünü gerçekleştirdi. 27.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-27T09:32+0300

2021-12-27T09:32+0300

2021-12-27T09:35+0300

çin

astronot

uzay yürüyüşü

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Çin İnsanlı Uzay Programı Ajansı'ndan (CMSA) yapılan açıklamaya göre, taykonotlar Cai Cigang ve Yı Guangfu dün akşam saatlerinde başladıkları uzay yürüyüşünü yerel saatle 00.55'te tamamlayarak ana modüle döndü. Taykonot Vang Yaping ise araç dışı etkinlikler sırasında ekip arkadaşlarına içeriden destek sağladı. Uzay istasyonunun kurulumu için gerçekleştirilen dördüncü uzay yürüyüşü, Şıncou-13 görevi kapsamında istasyona yollanan yeni taykonot ekibinin ikici araç dışı etkinliği oldu. Taykonot ekibi, uzay yürüyüşünde ana modülün hava kilidi kabinini, uzay tulumunu ve taşıma sistemlerini test etti, uzay istasyonunun mekanik kolu ile diğer araç dışı destek vasıtalarını kullanarak görevler gerçekleştirdi. Ayrıca içerideki ve dışarıdaki taykonotlar ile uzay istasyonu ve yer kontrol merkezi arasındaki eşgüdüm ve haberleşme olanakları hakkında değerlendirmeler yapıldı.

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çin, astronot, uzay yürüyüşü