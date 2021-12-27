Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar.
https://tr.sputniknews.com/20211227/esenyurtta-parkta-erkek-cesedi-bulundu-1052142889.html
Esenyurt'ta parkta erkek cesedi bulundu
Esenyurt'ta parkta erkek cesedi bulundu
İstanbul'un Esenyurt ilçesinde yabancı uyruklu bir kişi parkta ölü bulundu. 27.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-27T02:03+0300
2021-12-27T02:03+0300
türkiye
esenyurt
park
ceset
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/1a/1049251600_152:0:1752:900_1920x0_80_0_0_e17d51ae9e21b194ad10ec057805158a.jpg
Güzelyurt Mahallesi'nde bulunan parktaki bankta bir kişinin hareketsiz yattığını görenler, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.Anadolu Ajansı'nda yer alan habere göre sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde F.İ.'nin hayatını kaybettiğini belirledi.Olay yerinde yapılan incelemenin ardından ölen kişinin cesedi, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.Polis olayla ilgili çalışma başlattı.
türkiye
esenyurt
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/1a/1049251600_352:0:1552:900_1920x0_80_0_0_58460104c08156eaeaeae514ee5837d2.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
esenyurt, park, ceset

Esenyurt'ta parkta erkek cesedi bulundu

02:03 27.12.2021
© İHA / DAVUT HAS cinayet, polis, olay yeri
cinayet, polis, olay yeri - Sputnik Türkiye, 1920, 27.12.2021
© İHA / DAVUT HAS
Abone ol
İstanbul'un Esenyurt ilçesinde yabancı uyruklu bir kişi parkta ölü bulundu.
Güzelyurt Mahallesi'nde bulunan parktaki bankta bir kişinin hareketsiz yattığını görenler, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.
Anadolu Ajansı'nda yer alan habere göre sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde F.İ.'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
Olay yerinde yapılan incelemenin ardından ölen kişinin cesedi, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Polis olayla ilgili çalışma başlattı.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
02:08Dünyada Kovid-19 vaka sayısı 280 milyonu geçti
02:03Esenyurt'ta parkta erkek cesedi bulundu
01:51Siirt'te kayalıklarda mahsur kalan keçiler AFAD tarafından kurtarıldı
01:13Kayseri'de 13'üncü kattan düşen 20 yaşındaki kadın yaşamını yitirdi
00:54Belediyenin çağrı merkezini arayan minik çocuğun istekleri: Bir tane ekmek al, süt al, çikolata al
00:41Popocatepetl Yanardağı’nda patlama: 'Kapı ve pencereleri kapalı tutun'
00:26Rus vatandaşı Maria, tatil için geldiği Türkiye'de Batmanlı gençle evlendi
00:05Japon elektronik parça üreticisi Kaga, üretiminin bir bölümünü Türkiye'ye taşıyor
DünABD'nin en pahalı 'hayalet uçağı', Google Maps'in kameralarına yakalandı
DünLibya açıklarında biri bebek, ikisi kadın 27 göçmenin cansız bedeni kıyıya vurdu
DünDüzce'de mobilya fabrikasında çıkan yangın söndürüldü
DünTaliban, kadınların erkek refakatçi olmadan uzak mesafeye seyahatlerine yasak getirdi
DünAnkara'daki derbide sağlık görevlisine sarı kart
DünEndonezya’da üzerine yıldırım düşen güvenlik görevlisi sağ kurtuldu
DünKılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a: İstanbul'da bir şeylere zemin mi oluşturuyorsun, amigo takımına güvenme
DünAkdeniz’de 5,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi
DünElazığ'da yaban keçilerinin sayısında artış gözlemlendi
DünCumhurbaşkanı Erdoğan: Üstad Necip Fazıl bir direniş önderiydi
DünArkadaşı tarafından dezenfektan ile yakılan çocuk, 14 günlük yaşam mücadelesini kaybetti
Dünİstanbul'da pitbull saldırısı: 2 yaralı