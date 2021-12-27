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https://tr.sputniknews.com/20211227/esenyurtta-parkta-erkek-cesedi-bulundu-1052142889.html
Esenyurt'ta parkta erkek cesedi bulundu
Esenyurt'ta parkta erkek cesedi bulundu
İstanbul'un Esenyurt ilçesinde yabancı uyruklu bir kişi parkta ölü bulundu. 27.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-27T02:03+0300
2021-12-27T02:03+0300
2021-12-27T02:03+0300
türkiye
esenyurt
park
ceset
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Güzelyurt Mahallesi'nde bulunan parktaki bankta bir kişinin hareketsiz yattığını görenler, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.Anadolu Ajansı'nda yer alan habere göre sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde F.İ.'nin hayatını kaybettiğini belirledi.Olay yerinde yapılan incelemenin ardından ölen kişinin cesedi, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.Polis olayla ilgili çalışma başlattı.
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esenyurt, park, ceset
Esenyurt'ta parkta erkek cesedi bulundu
İstanbul'un Esenyurt ilçesinde yabancı uyruklu bir kişi parkta ölü bulundu.
Güzelyurt Mahallesi'nde bulunan parktaki bankta bir kişinin hareketsiz yattığını görenler, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.
Anadolu Ajansı'nda yer alan habere göre sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde F.İ.'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
Olay yerinde yapılan incelemenin ardından ölen kişinin cesedi, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Polis olayla ilgili çalışma başlattı.