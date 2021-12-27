https://tr.sputniknews.com/20211227/esenyurtta-parkta-erkek-cesedi-bulundu-1052142889.html

Esenyurt'ta parkta erkek cesedi bulundu

Esenyurt'ta parkta erkek cesedi bulundu

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde yabancı uyruklu bir kişi parkta ölü bulundu. 27.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-27T02:03+0300

2021-12-27T02:03+0300

2021-12-27T02:03+0300

türkiye

esenyurt

park

ceset

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/1a/1049251600_152:0:1752:900_1920x0_80_0_0_e17d51ae9e21b194ad10ec057805158a.jpg

Güzelyurt Mahallesi'nde bulunan parktaki bankta bir kişinin hareketsiz yattığını görenler, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.Anadolu Ajansı'nda yer alan habere göre sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde F.İ.'nin hayatını kaybettiğini belirledi.Olay yerinde yapılan incelemenin ardından ölen kişinin cesedi, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.Polis olayla ilgili çalışma başlattı.

türkiye

esenyurt

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

esenyurt, park, ceset