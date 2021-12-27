https://tr.sputniknews.com/20211227/evergrande-tamamlayamadigi-projelere-yeniden-basliyor-1052154137.html

Evergrande tamamlayamadığı projelere yeniden başlıyor

Evergrande tamamlayamadığı projelere yeniden başlıyor

Küresel piyasaların bu yıl en çok odaklandığı risklerden biri olan Çinli gayrimenkul devi Evergrande borç krizinin etkilerinden sıyrılırken tamamlayamadığı... 27.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-27T13:16+0300

2021-12-27T13:16+0300

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ekonomi

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çin halk cumhuriyeti

guanghzou evergrande

evergrande

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Yaşadığı borç kriziyle küresel piyasaların gündeminde ilk sıralara yerleşen Çinli gayrimenkul şirketi Evergrande tamamlayamadığı projelerde yeniden işe koyuluyor.Şirket, Pazar akşamı yaptığı bir açıklamada projelerinin yüzde 92'sine yeniden başlandığını duyurdu. Eylül başlarında bu oran yüzde 50'ler civarındaydı. Açıklamaya göre yeniden başlayan projelerde çalışan sayısı Eylül'e kıyasla yüzde 31 arttı ve 89 bin olarak kaydedildi.Bloomberg'in aktardığına göre, açıklamada Evergrande Yönetim Kurulu Başkanı Hui Ka Yan'ın "Yeniden başlama sürecinde ne kadar iyi iş çıkarırsak müşterilere evlerini teslim etmeyi, satışlara yeniden başlamayı ve borçları ödemeyi başarabiliriz" ifadelerine yer verildi.Yaklaşık 300 milyar dolarlık bir borç krizi içinde olan şirket uzun süre yatırımcılara yapacağı borç ödemeleri ile gündeme gelmişti. Kredi derecelendirme kuruluşları şirketi sınırlı temerrüt seviyesinde değerlendirmişti.

https://tr.sputniknews.com/20211015/cin-evergrande-nedeniyle-olusan-finansal-riskin-kontrol-edilebilir-oldugunu-acikladi-1049863855.html

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çin, emlak, şirket, proje, çin halk cumhuriyeti, guanghzou evergrande, evergrande