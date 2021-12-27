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Fenerbahçe Başkanı Koç'tan Yargıtay'ın beraat kararına ilişkin açıklama: Beklediğimiz karar çıktı
Fenerbahçe Başkanı Koç'tan Yargıtay'ın beraat kararına ilişkin açıklama: Beklediğimiz karar çıktı
Yargıtay'ın 'şike davası' kararının ardından açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, "Beklediğimiz karar çıktı. 27 Aralık 2021, Fenerbahçe'nin tarihi... 27.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-27T18:02+0300
2021-12-27T18:02+0300
spor
yargıtay
fenerbahçe
ali koç
futbolda şike davası
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Yargıtay 5. Ceza Dairesi, futbolda 'şike davası'nda aralarında eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Abdullah Başak, İlhan Yüksel Ekşioğlu, Ahmet Çelebi'ye verilen beraatleri onadı.Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Yargıtay 5. Ceza Dairesi'nin "Futbolda Şike Davası"nda verdiği beraat kararıyla ilgili açıklamalarda bulundu.Koç, FB TV canlı yayınında yaptığı açıklamada, "Beklediğimiz karar çıktı. 27 Aralık 2021, Fenerbahçe'nin tarihi günlerinden biri. 3 Temmuz'da başlayan süreç tam 10 sene sonra zaman aşımına birkaç ay kala tamamlanmıştır. Bunu büyük bir coşkuyla karşılıyoruz. Her zaman 'Haklıyız' dedik. Büyük bir mücadele verdik. Hukuksuzluğa karşı hukukun galip geldiği bir gündür. İyi olanlar, hak edenler ve hakkı yenenler kazanmıştır. Bu süreç temizlenmiştir" ifadelerini kullandı.Beraat eden Fenerbahçe Kulübünün eski başkanı Aziz Yıldırım ile yöneticiler Şekip Mosturoğlu, İlhan Ekşioğlu, Tamer Yelkovan ve Cemil Turan'ın arasında yer aldığı 21 kişiye "Geçmiş olsun" dileğinde bulunan Ali Koç, "Özellikle de Fenerbahçe camiasına 'Geçmiş olsun' diliyorum. Fenerbahçe o günlerde çok yalnız bırakılmıştır. Bu camia kendi gücüyle, duruşuyla ve gerçekleriyle yapayalnız ve dimdik ayakta durdu. Başka camialarda bunlar yaşansa böyle olmazdı. Bu camia müthiş bir mücadele verdi. Fenerbahçe, camiasına, başkanına ve yöneticilerine sahip çıkmasa bu iş böyle olmazdı. Masumiyetimiz hukuk kararıyla kanıtlanmıştır" şeklinde görüş belirtti."Fenerbahçe bu süreçten alnının akıyla çıktı ama çok sıkıntı yaşadı" diyen başkan Koç, sözlerini şöyle sürdürdü:Bundan sonraki süreçte haklarını aramak için hukuki adımlar atacaklarını aktaran Koç, "Avrupa çapında bilgilendirme yapmamız lazım. Hukuki açıdan yapacaklarımız var. Buna Türkiye Futbol Federasyonu da dahil. Şu aşamada UEFA'ya gidemeyiz. Bu sürecin maddi ve manevi telafisi için çalışacağız. Camiamıza hayırlı ve uğurlu olsun. Artık kimse bu konuyu üzerimizde soru işareti olarak tutamayacaktır. FB TV, eski başkanımız ve yöneticilerimizin emirlerindedir" diye konuştu.
https://tr.sputniknews.com/20211227/yargitay-futbolda-sike-davasinda-beraat-kararlarini-onadi-1052157334.html
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yargıtay, fenerbahçe, ali koç, futbolda şike davası

Fenerbahçe Başkanı Koç'tan Yargıtay'ın beraat kararına ilişkin açıklama: Beklediğimiz karar çıktı

18:02 27.12.2021
© AAAli Koç
Ali Koç - Sputnik Türkiye, 1920, 27.12.2021
© AA
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Yargıtay'ın 'şike davası' kararının ardından açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, "Beklediğimiz karar çıktı. 27 Aralık 2021, Fenerbahçe'nin tarihi günlerinden biri. 3 Temmuz'da başlayan süreç tam 10 sene sonra zaman aşımına birkaç ay kala tamamlanmıştır. Bunu büyük bir coşkuyla karşılıyoruz" dedi.
Yargıtay 5. Ceza Dairesi, futbolda 'şike davası'nda aralarında eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Abdullah Başak, İlhan Yüksel Ekşioğlu, Ahmet Çelebi'ye verilen beraatleri onadı.
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Yargıtay 5. Ceza Dairesi'nin "Futbolda Şike Davası"nda verdiği beraat kararıyla ilgili açıklamalarda bulundu.
Koç, FB TV canlı yayınında yaptığı açıklamada, "Beklediğimiz karar çıktı. 27 Aralık 2021, Fenerbahçe'nin tarihi günlerinden biri. 3 Temmuz'da başlayan süreç tam 10 sene sonra zaman aşımına birkaç ay kala tamamlanmıştır. Bunu büyük bir coşkuyla karşılıyoruz. Her zaman 'Haklıyız' dedik. Büyük bir mücadele verdik. Hukuksuzluğa karşı hukukun galip geldiği bir gündür. İyi olanlar, hak edenler ve hakkı yenenler kazanmıştır. Bu süreç temizlenmiştir" ifadelerini kullandı.
Beraat eden Fenerbahçe Kulübünün eski başkanı Aziz Yıldırım ile yöneticiler Şekip Mosturoğlu, İlhan Ekşioğlu, Tamer Yelkovan ve Cemil Turan'ın arasında yer aldığı 21 kişiye "Geçmiş olsun" dileğinde bulunan Ali Koç, "Özellikle de Fenerbahçe camiasına 'Geçmiş olsun' diliyorum. Fenerbahçe o günlerde çok yalnız bırakılmıştır. Bu camia kendi gücüyle, duruşuyla ve gerçekleriyle yapayalnız ve dimdik ayakta durdu. Başka camialarda bunlar yaşansa böyle olmazdı. Bu camia müthiş bir mücadele verdi. Fenerbahçe, camiasına, başkanına ve yöneticilerine sahip çıkmasa bu iş böyle olmazdı. Masumiyetimiz hukuk kararıyla kanıtlanmıştır" şeklinde görüş belirtti.
"Fenerbahçe bu süreçten alnının akıyla çıktı ama çok sıkıntı yaşadı" diyen başkan Koç, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Bazı kesimlerin bir karar vermesi gerekiyor. Terör örgütünün mü, devletin mi yanında olacaklar? Çok uzun bir hukuk mücadelesi verildi. Neticesinde bu karar kesindir. Keşke böyle bir zaferi konuşuyor olmasaydık. Fırtınalar tekneyi yıpratır ama güverteleri temizler. Bizde de böyle oldu. Güvertede artık pislik kalmadı. Bu iş burada bitmiyor. Bundan sonra da mücadelemiz sürecek. Cumhurbaşkanımız durumumuzu en iyi anlayan insanlardan biri. Sayın Cumhurbaşkanımız içiniz rahat olsun. Durumumuzdan taviz vermeden devam edeceğiz. Bu süreçte sizin de gösterdiğiniz liderlik bizim için çok önemli. Bir kez daha şükranlarımızı sunmak istiyorum."
Bundan sonraki süreçte haklarını aramak için hukuki adımlar atacaklarını aktaran Koç, "Avrupa çapında bilgilendirme yapmamız lazım. Hukuki açıdan yapacaklarımız var. Buna Türkiye Futbol Federasyonu da dahil. Şu aşamada UEFA'ya gidemeyiz. Bu sürecin maddi ve manevi telafisi için çalışacağız. Camiamıza hayırlı ve uğurlu olsun. Artık kimse bu konuyu üzerimizde soru işareti olarak tutamayacaktır. FB TV, eski başkanımız ve yöneticilerimizin emirlerindedir" diye konuştu.
Yargıtay - Sputnik Türkiye, 1920, 27.12.2021
SPOR
Yargıtay, futbolda şike davasında beraat kararlarını onadı
14:22
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