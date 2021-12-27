https://tr.sputniknews.com/20211227/fenerbahce-baskani-koctan-yargitayin-beraat-kararina-iliskin-aciklama-bekledigimiz-karar-cikti-1052164913.html

Fenerbahçe Başkanı Koç'tan Yargıtay'ın beraat kararına ilişkin açıklama: Beklediğimiz karar çıktı

Fenerbahçe Başkanı Koç'tan Yargıtay'ın beraat kararına ilişkin açıklama: Beklediğimiz karar çıktı

Yargıtay'ın 'şike davası' kararının ardından açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, "Beklediğimiz karar çıktı. 27 Aralık 2021, Fenerbahçe'nin tarihi... 27.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-27T18:02+0300

2021-12-27T18:02+0300

2021-12-27T18:02+0300

spor

yargıtay

fenerbahçe

ali koç

futbolda şike davası

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Yargıtay 5. Ceza Dairesi, futbolda 'şike davası'nda aralarında eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Abdullah Başak, İlhan Yüksel Ekşioğlu, Ahmet Çelebi'ye verilen beraatleri onadı.Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Yargıtay 5. Ceza Dairesi'nin "Futbolda Şike Davası"nda verdiği beraat kararıyla ilgili açıklamalarda bulundu.Koç, FB TV canlı yayınında yaptığı açıklamada, "Beklediğimiz karar çıktı. 27 Aralık 2021, Fenerbahçe'nin tarihi günlerinden biri. 3 Temmuz'da başlayan süreç tam 10 sene sonra zaman aşımına birkaç ay kala tamamlanmıştır. Bunu büyük bir coşkuyla karşılıyoruz. Her zaman 'Haklıyız' dedik. Büyük bir mücadele verdik. Hukuksuzluğa karşı hukukun galip geldiği bir gündür. İyi olanlar, hak edenler ve hakkı yenenler kazanmıştır. Bu süreç temizlenmiştir" ifadelerini kullandı.Beraat eden Fenerbahçe Kulübünün eski başkanı Aziz Yıldırım ile yöneticiler Şekip Mosturoğlu, İlhan Ekşioğlu, Tamer Yelkovan ve Cemil Turan'ın arasında yer aldığı 21 kişiye "Geçmiş olsun" dileğinde bulunan Ali Koç, "Özellikle de Fenerbahçe camiasına 'Geçmiş olsun' diliyorum. Fenerbahçe o günlerde çok yalnız bırakılmıştır. Bu camia kendi gücüyle, duruşuyla ve gerçekleriyle yapayalnız ve dimdik ayakta durdu. Başka camialarda bunlar yaşansa böyle olmazdı. Bu camia müthiş bir mücadele verdi. Fenerbahçe, camiasına, başkanına ve yöneticilerine sahip çıkmasa bu iş böyle olmazdı. Masumiyetimiz hukuk kararıyla kanıtlanmıştır" şeklinde görüş belirtti."Fenerbahçe bu süreçten alnının akıyla çıktı ama çok sıkıntı yaşadı" diyen başkan Koç, sözlerini şöyle sürdürdü:Bundan sonraki süreçte haklarını aramak için hukuki adımlar atacaklarını aktaran Koç, "Avrupa çapında bilgilendirme yapmamız lazım. Hukuki açıdan yapacaklarımız var. Buna Türkiye Futbol Federasyonu da dahil. Şu aşamada UEFA'ya gidemeyiz. Bu sürecin maddi ve manevi telafisi için çalışacağız. Camiamıza hayırlı ve uğurlu olsun. Artık kimse bu konuyu üzerimizde soru işareti olarak tutamayacaktır. FB TV, eski başkanımız ve yöneticilerimizin emirlerindedir" diye konuştu.

https://tr.sputniknews.com/20211227/yargitay-futbolda-sike-davasinda-beraat-kararlarini-onadi-1052157334.html

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yargıtay, fenerbahçe, ali koç, futbolda şike davası