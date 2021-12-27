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https://tr.sputniknews.com/20211227/yargitay-futbolda-sike-davasinda-beraat-kararlarini-onadi-1052157334.html
Yargıtay, futbolda şike davasında beraat kararlarını onadı
Yargıtay, futbolda şike davasında beraat kararlarını onadı
Yargıtay 5. Ceza Dairesi, Futbolda şike davasında, aralarında eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın da bulunduğu 5 sanık hakkında verilen beraatleri onadı. 27.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-27T14:22+0300
2021-12-27T14:22+0300
2021-12-27T14:22+0300
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yargıtay
Yargıtay, futbolda şike davasında beraat kararlarını onadı
Yargıtay 5. Ceza Dairesi, Futbolda şike davasında, aralarında eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın da bulunduğu 5 sanık hakkında verilen beraatleri onadı.