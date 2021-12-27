https://tr.sputniknews.com/20211227/kizli-erkekli-orman-yuruyusu-gerekcesiyle-lise-ogretmenine-sorusturma-acildi--1052172849.html

Kızlı erkekli orman yürüyüşü gerekçesiyle lise öğretmenine soruşturma açıldı

Kızlı erkekli orman yürüyüşü gerekçesiyle lise öğretmenine soruşturma açıldı

Beyoğlu Anadolu Lisesi’nde Coğrafya öğretmeni Engin Ulus hakkında öğrencileri kızlı-erkekli orman yürüyüşüne götürdüğü gerekçesiyle soruşturma başlatıldı. 27.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-27T23:32+0300

2021-12-27T23:32+0300

2021-12-27T23:32+0300

türkiye

karma eğitim

lise

soruşturma

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/1b/1052172818_0:151:1600:1051_1920x0_80_0_0_0541a8b0f9b0c3d9dac259a1da72506f.jpg

Beyoğlu Anadolu Lisesi, 2002 yılına kadar kız lisesi olarak eğitim verdikten sonra karma eğitime geçti. 172 yıllık okul 2016’da yeniden kız lisesi oldu. 2016'da bu karara karşı öğrenciler eylemler yaptı.Soruşturma başlatıldıGerçek Gündem’den Fırat Fıstık’ın haberine göre lisede şimdi de coğrafya öğretmeni Engin Ulus hakkında öğrencileri, orman yürüyüşüne kızlı erkekli götürdüğü gerekçesiyle soruşturma başlatıldı.Açılan soruşturmaya dair öğretmen Engin Ulus, sosyal medya hesabı üzerinden orman yürüyüşündeki fotoğrafı da paylaşarak şu açıklamayı yaptı:"23 Ekim’de Belgrad Bentler Tabiat parkında organize ettiğim orman yürüyüşüne halihazırda öğrencilerimiz ve üniversite okuyan mezunlarımız katıldı. Bu kalabalığın yarısı öğrenci, yarısı mezun neredeyse ve o mezun öğrenciler içinde sadece bir erkek öğrencimiz var. O kadar öğrenci arasında bir erkek öğrenciyi görüp 17 yaşındaki kız çocuklarını erkeklerle buluşturma suçlaması işte bu fotoğrafın gerçekleştiği etkinlikten çıkmıştır. Okulun mezunları ile öğrencileri arasında bir bağ olmasını, mezunların abilik, ablalık yapmasını, üniversite okuyan mezunlarımızın halihazırdaki öğrencilerimize feyz vermesini, mezunlar ile öğrenciler arasındaki ilişkilerin daha da yaygınlaşmasını, aynı lise sıralarını paylaşan gençlerin ortak anılara sahip olmasını bir idare neden istemez?”

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

karma eğitim, lise, soruşturma